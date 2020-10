EE Pocket-lint Awards 2020: nominaties voor shortlist bekendgemaakt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De jaarlijkse EE Pocket-lint Awards staan voor de deur en dit jaar wordt een geheel nieuwe virtuele aangelegenheid - zoals in overeenstemming is met 2020.

De EE Pocket-lint Awards lijken die apparaten te belonen die de beste in hun klasse zijn. Door de jaren heen hebben deze onderscheidingen producten in een reeks categorieën bekroond van bedrijven zoals Apple, Samsung, Tesla, Huawei en nog veel meer.

Het is ons een genoegen om de shortlist van de EE Pocket-lint Awards 2020 aan te kondigen.

Er zijn in totaal 18 afzonderlijke categorieën, waaronder Beste game, Beste camera, Beste vlaggenschiptelefoon, Beste smartwatch, Beste tv en meer. We zullen ook een algemeen Product van het jaar en de EE Superfast Award toekennen voor een product, dienst of entiteit die onze gadgets ertoe aanzet sneller te werken.

De openbare stemming duurt deze keer slechts een week en sluit op dinsdag 27 oktober om 15.00 uur (GMT) - voordat de winnaars op dinsdag 3 november worden bekendgemaakt.

De nominaties zijn:

De beste game die beschikbaar is op console, pc of mobiel.

Om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar, stem op de beste game 2020 .

De beste camera uit de wereld van compact, spiegelloos en DSLR.

Om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar, stem voor de beste camera van 2020 .

De best klinkende audio-apparaten voor thuis of onderweg.

Stem op de beste spreker van 2020 om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar.

De beste kit om de audio-ervaring van uw tv te verbeteren.

Om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar, stem op de Beste Soundbar 2020 .

De toonaangevende smartphones op de markt.

Stem voor de beste vlaggenschiptelefoon van 2020 om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar.

De beste toestellen voor een verlaging van het geld.

Om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar, stem op de beste telefoon (£ 250- £ 500) 2020 .

Onze toptablet en 2-in-1-apparaat van het jaar.

Stem op de beste tablet / 2-in-1 2020 om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar.

Houd het mobiel, houd het slim.

Stem op de beste laptop van 2020 om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar.

De toplaptops voor het spelen van games.

Om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar, stem op de beste gaminglaptop 2020 .

De apparaten om de beste streamingdiensten te leveren.

Om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar, stem op het beste streamingapparaat 2020 .

Het beste om u onderweg onder te dompelen in geluid.

Om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar, stem op de beste koptelefoon van 2020 .

Of het nu sportief, echt draadloos of nekband is.

Om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar, stem op de beste oortelefoons van 2020 .

De toonaangevende televisies op de markt.

Om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar, stemt u op de beste tv van 2020 .

Persoonlijke assistenten, robotstofzuigers en meer.

Om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar, stem op het beste smart home-apparaat van 2020 .

Onze selectie van de beste consoles en VR-headsets.

Om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar, stem voor het beste gaming- / VR-apparaat van 2020 .

Belonende apparaten voor actieve mensen.

Om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar, stem op de Beste Fitness Tracker 2020 .

Wanneer stijl en functies die verder gaan dan fitnesstracking cruciaal zijn.

Stem op de beste smartwatch van 2020 om uw mening te geven over de winnaar van dit jaar.

Presentatie van de beste elektrische en toekomstige technologie op de weg.

Om uw mening te geven over de EV-winnaar van dit jaar, stem op de beste auto van 2020 .

Het Product van het Jaar en de EE Superfast Award worden door de jury bepaald en op dinsdag 3 november 2020 bekend gemaakt.

Het Pocket-lint-team heeft het afgelopen jaar een groot aantal producten beoordeeld, met de allerbeste op deze shortlist.

De shortlist is nu onderweg naar onze wereldwijde jury, inclusief het Pocket-lint-team.

Maar we hebben ook uw hulp nodig bij een openbare stemming - dus als u een bepaalde categorie, veelvouden of de hele partij hoog in het vaandel heeft staan, volg dan de bovenstaande koppelingen naar de afzonderlijke stempaginas. De stemming sluit dinsdag 27 oktober 2020 om 15.00 uur.

De winnaars worden dinsdag 3 november 2020 online bekend gemaakt.

Stemmen is eenvoudig en u kunt stemmen op de producten die u wilt winnen. U hoeft niet in elke categorie of voor elk product te stemmen.

Zodra alle scores binnen zijn, tellen we die resultaten op en wint het product met de hoogste score.

We denken dat dit de eerlijkste manier is om het te doen, omdat het betekent dat je de producten niet ten opzichte van elkaar beoordeelt, maar gewoon op hun eigen verdienste.

De publieksstemming telt mee voor 10 procent van de totale score voor elk genomineerd product of dienst. Als u een genomineerde bent, raden we u aan uw klanten erbij te betrekken. In voorgaande jaren heeft het echt een verschil gemaakt voor de overall winnaars.

Geschreven door Stuart Miles.