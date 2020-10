Bespaar 50 procent op de 23andMe DNA-kit bij Amazon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DNA-testkits zoals 23andMe en AncestryDNA zijn enorm populair, en voor een beperkte tijd kun je zien waar het allemaal om draait voor de helft van de prijs!

23andMe zegt dat meer dan 10 miljoen mensen hun DNA hebben ingediend voor analyse en in ruil daarvoor gedetailleerde rapportage hebben ontvangen. De gezondheids- en afkomstkit is met name 50 procent korting op deze Amazon Prime Day, waardoor de prijs daalt tot £ 74 in het VK en $ 99 in de VS voor Prime-leden. Het zal u helpen meer te weten te komen over uw genotype, gezondheidsrisicos en familie-erfgoed.

Wat AncestryDNA betreft, het beweert tests te hebben geleverd aan 15 miljoen mensen. De genetische etniciteitstest is £ 55 in het VK . Deze test vertelt u niet alleen uit welke landen u komt, maar kan ook specifieke regios aanwijzen. Het enige dat u hoeft te doen, is een speekselmonster afgeven met behulp van de thuiskit en dit terugsturen.

Je resultaten zijn binnen acht weken klaar.

De kit van 23andMe heeft al aan een van onze verslaggevers verteld dat ze een genetische aanleg hebben voor de ziekte van Alzheimer, coeliakie en depressie. Gewapend met die informatie konden ze contact opnemen met een gespecialiseerde arts om meer te leren en proactief te zijn. Naast het geven van inzicht in hun gezondheid, leerden ze over hun voorouderlijke samenstelling (Frans en Russisch) en genetische eigenschappen (onder andere lichtgekleurde ogen).

Maar beide kits zijn een relatief goedkope manier om meer over je achtergrond te weten te komen, en zijn voor een korte tijd goedkoper dan ooit.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Adrian Willings.