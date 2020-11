Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - December is een spannende maand voor veel kinderen, niet alleen omdat Kerstmis valt en de (heel, heel kleine) kans op sneeuw, maar omdat velen 25 dagen lang elke ochtend een stuk chocolade krijgen. De chocolade is misschien wat aan de muffe kant en het kleine stukje voldoet nooit helemaal, maar adventskalenders zijn nog steeds een fantastisch excuus om chocolade te eten voor 9 uur s ochtends.

Kom in de twintig (voor sommigen misschien 30) en plotseling is december lang niet zo leuk. De enige manier om een adventskalender te krijgen, is als je hem zelf koopt, maar als je hem voor jezelf koopt, kun je jezelf net zo goed trakteren op 25 dagen van iets spannender dan chocolade, toch? Cue, de adventskalenders voor volwassenen.

Van schoonheid of kaarsen tot gin of ambachtelijk bier, hier zijn enkele van de beste adventskalenders voor volwassenen die je doen afvragen waarom je ooit genoegen nam met alleen zuivelmelk.

Happy Socks adventskalender

squirrel_widget_3662314

Zin in een nieuw paar geweldige sokken voor elke dag in december tot kerstavond? Dan is de Happy Socks adventskalender iets voor jou.

Verkrijgbaar in twee maatopties, 36-40 of 41-46, de Happy Socks adventskalender heeft 24 verschillende paar sokken - één in elke lade. Als je van een helder, levendig paar sokken houdt, zal geen andere adventskalender deze overtreffen.

Charlotte Tilbury Bejeweled Chest of Beauty Treasures adventskalender

squirrel_widget_3662333

Eentje waarbij je niet hoeft te eten of drinken, maar de Charlotte Tilbury Bejeweled Chest of Beauty Treasures adventskalender biedt 12 dagen van de best verkochte make-upproducten van het merk.

Traktaties zijn onder andere Charlottes Magic Cream, Rock N Kohl Eyeliner, Wonderglow Primer en een Pillow Talk Original Matte Revolution Lipstick op ware grootte. De andere acht producten laten we een verrassing achter, zodat we het niet voor je bederven.

Amazon Beauty adventkalender

squirrel_widget_2747386

Deze kalender bevat geen eten of drinken uit de speciale lades, maar biedt wel een combinatie van 24 producten en samples van bekende beautymerken zoals Elemis, This Works en Nip & Fab en Sleek.

De producten omvatten haarverzorging, make-up, nagelverzorging en huidverzorging en de inhoud van de kalender zou meer dan £ 215 waard zijn.

John Lewis Beauty adventskalender

squirrel_widget_3662352

Amazon is niet het enige bedrijf dat een beauty-adventskalender aanbiedt - John Lewis heeft er ook een en die zou meer dan £ 375 waard zijn.

Er zijn 25 producten in volledige en luxe maten van een aantal iconische beautymerken, waaronder NARS, Charlotte Tilbury, Clarins en Bobbi Brown.

Beer Hawk "Beery Christmas" ambachtelijke bier adventskalender

squirrel_widget_3662371

De Beer Hawk "Beery Christmas" Craft Beer Advent Calendar biedt 24 blikjes speciaal geselecteerd ambachtelijk bier, zoals je misschien al van de naam kunt raden.

Als je een liefhebber van ambachtelijk bier bent, hoe kun je dan ruzie maken met 24 dagen verschillende soorten bier om uit 14 verschillende landen en 28 brouwerijen te proberen, waaronder vier samenwerkingsbieren. Misschien vind je op tijd voor Kerstmis zelfs een nieuwe favoriet.

Die adventskalender van Boutiquey Gin Company

squirrel_widget_3662390

Dat Boutiquey Gin Company en Drinks by the Dram hebben samengewerkt om een adventskalender te maken, die niet verrassend 24 verschillende drams gin biedt.

Elk is 30 ml en bevat Moon-shot Gin en feestelijke favoriete Chocolate Orange Gin.

Molton Brown adventskalender

squirrel_widget_3662391

De Molton Brown adventskalender biedt 24 dagen aan Molton Brown-goodies, van Eau de Toilettes tot feestelijke kerstballen.

Er zijn verschillende geuren van lotions, crèmes, oliën, douchegels en handwasmiddelen om je naar kerstavond te laten ruiken, heerlijk ruikend.

Fizz adventskalender

squirrel_widget_3662428

Deze adventskalender is voor liefhebbers van bubbels. Het bevat twee Laurent Perrier-champagne van 200 ml om op kerstavond te verwelkomen, maar het bevat ook een selectie prosecco, cava en mousserende wijnen voor de aanloop naar Chrimbo.

In deze adventskalender zijn onder andere één flesje van 200 ml Gancia Prosecco, twee flesjes Bottega Gold Processo van 200 ml en twee flesjes Bottega Petalo Moscato van 200 ml opgenomen.

Wijn adventskalender

squirrel_widget_3662447

Bij de Wine Advent Calendar gaat het erom ervoor te zorgen dat uw december geen saaie wijnen bevat.

Het biedt 24 flessen verschillende wijnen, waaronder witte wijn, rosé, rode wijn en mousserende wijn van merken als JP Chenet, Brut Dargent en Calvet.

De koffiekalender

squirrel_widget_3662504

Als wijn, gin of bier s ochtends niet jouw ding zijn, maar koffie wel, dan heb je geluk. The Coffee and Tea Company heeft een aantal koffiekalenders gemaakt met 24 unieke koffiesoorten van over de hele wereld.

De kalender is verkrijgbaar in een cafeïnevrije variant, een espresso-variant en een gearomatiseerde koffievariant.

De Whisky Adventskalender

squirrel_widget_3662466

De Whisky adventskalender van Drinks by the Dram bevat 24 verschillende 30 ml drams whiskys van de beste producenten over de hele wereld.

Er is een scala aan whiskyvariëteiten, waaronder single malt, uitstekende Speyside single malt en zeldzame whiskys met een waarde tot £ 600 per fles. Laten we hopen dat je de zeldzame niet zo lekker vindt, anders zal je portemonnee je niet bedanken, zelfs als je smaakpapillen dat wel doen.

LEGO 75279 Star Wars adventkalender 2020

squirrel_widget_3128381

Fans van LEGO en Star Wars, deze adventskalender kan je jaar goed maken. Het heeft 24 verschillende geschenken met LEGO Star Wars-thema achter zijn deuren, waaronder zes minifiguren, 12 minibouwwerken en een code voor Star Wars: The Skywalker Saga-gamecontent.

Zodra je alle cadeaus hebt verzameld, vouw je de speelmat open en kun je je kerst doorbrengen met spelen met miniversies van de Millennium Falcon, een A-wing, TIE Fighter, X-wing of Anakins Podracer.

John Lewis Jewellery adventskalender

squirrel_widget_3662485

De John Lewis Jewellery Advent Calendar heeft 22 gouden en verzilverde sieraden die kunnen worden gecombineerd en gecombineerd.

Er zijn zeven halfedelstenen en hangers in de kalender, die kunnen worden verwisseld over de kettingen, oorbellen en armbanden, en er is ook een haarclip en twee zakjes.

24 gins of Christmas adventskalender

squirrel_widget_3033069

De 24 Gins of Christmas Advent Calendar heeft 24 gins (5cl) met een verscheidenheid aan geliefde en gerenommeerde gin-merken, waaronder Whitley Neill, JJ Whitley, Liverpool Organic, Aber Falls, City of London en Marylebone.

Deze adventskalender wordt ook geleverd met een cocktailhandboek, met instructies voor het maken van ten minste één cocktail voor elke gin-smaak.

Geschreven door Britta O'Boyle.