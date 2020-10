Krijg drie maanden gratis Amazon Kindle Unlimited als je Prime-lid bent

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons Kindle Unlimited-service heeft momenteel een briljant aanbod: het is twee maanden gratis beschikbaar, een besparing van bijna $ 30 / £ 24 op de prijs van een regulier abonnement. Je hebt ook een Amazon Prime-account nodig.

Dat betekent dat als je een Kindle bezit, je onbeperkt toegang hebt tot meer dan een miljoen boeken via de Kindle Unlimited-service. Met de kortere avonden hier, en een vrij grote reden waarom je waarschijnlijk meer tijd thuis doorbrengt, is er nooit een beter moment geweest om je aan te melden.

Kindle Unlimited biedt toegang tot een miljoen boeken en je hebt ook toegang tot onbeperkte audioboeken.

Het pakket bevat nu ook tal van tijdschriften, zodat je Lonely Planet, Top Gear, BBC Good Food en meer kunt lezen. En je kunt natuurlijk op elk apparaat lezen, zodat je overal van Kindle-boeken en andere titels kunt genieten.

Als de twee maanden voorbij zijn, krijg je het standaard Kindle Unlimited-tarief van $ 9,99 of £ 7,99 per maand, maar aangezien je op elk moment kunt annuleren, is dit een perfect excuus om de service uit te proberen en wat gratis te lezen .

Zoals je zou verwachten, is de Kindle Unlimited-deal alleen voor nieuwe Kindle Unlimited-klanten met een Prime-account.

Geschreven door Dan Grabham.