34 geweldige voorbeelden 3D-printen in de medische wereld

(Pocket-lint) - 3D-printen biedt nu alles, van betaalbare protheses tot vervangende lichaamsdelen. Ontdek de ongelooflijke en verbazingwekkende manieren waarop deze nieuwe technologie levens ten goede verandert terwijl we duiken in de wondere wereld van medische wonderen.

Het ontwerp van Cyborg Beast

Het cyborgbeest is een project dat is opgezet met de bedoeling om het printen van goedkope protheses voor achtergestelde bevolkingsgroepen mogelijk te maken. Met andere woorden, ze maken betaalbare protheses beschikbaar voor de massa. Deze 3D-geprinte ledematen zijn gelicentieerd onder de Creative Commons-Attribution-Non-Commercial-licentie en zijn in wezen door iedereen te gebruiken. Een indrukwekkende manier om levens over de hele wereld te verbeteren.

Sensoren op maat

Wat je hier ziet, is een volledig gepersonaliseerde hartsensor. Nieuwe 3D-printtechnologie stelt bio-ingenieurs in staat om realistische modellen van het hart van een patiënt te maken waar vervolgens een rekbare sensor omheen kan worden gebouwd. Het resultaat hiervan is een levensreddende sensor die perfect past bij de gebruiker, aangezien ieders organen anders zijn.

Deze levensreddende technologie zorgt ervoor dat mensen met kwetsbare tickers hulp krijgen op het moment dat ze die het meest nodig hebben.

3D-geprinte bloedvaten

Ingenieurs werken momenteel aan het verbeteren van de medische 3D-printtechnologie om massaprinting van menselijke organen voor transplantatie mogelijk te maken. Dit werk omvat het creëren van levensvatbare bloedvaten die in het menselijk lichaam kunnen worden gebruikt. Een recente doorbraak heeft het zelfs mogelijk gemaakt dat Chinese wetenschappers deze vaten met succes bij apen hebben geïmplanteerd.

Door dit soort medische vooruitgang zou de behoefte aan wachtlijsten voor transplantaties teniet kunnen worden gedaan en zouden mensenlevens op veel meer kosteneffectieve manieren kunnen worden gered.

Nauwkeurige microtools

3D-printen op medisch gebied is niet alleen beperkt tot kleppen, vaten en lichaamsdelen. Eén bedrijf gebruikt deze technieken en technologieën ook om microtools te creëren die in staat zijn nauwkeurige en ingewikkelde operaties uit te voeren met minder risico. Deze minuscule chirurgische instrumenten bevatten een tang met een diameter van minder dan een millimeter en maken het mogelijk een reeks nieuwe instrumenten te creëren waarmee chirurgen dagelijks veilig kunnen opereren.

3D geprinte hartkleppen

Hartziekte is een probleem dat mensen van alle leeftijden en rangen en standen treft. Een eenvoudig defect aan de klep kan gemakkelijk fataal zijn als deze niet wordt behandeld. De huidige behandeling voor volwassenen omvat het gebruik van prothetische kleppen, maar deze zijn niet voor iedereen geschikt, vooral niet voor kinderen.

In stappen 3D-printen, met de creatie van nauwkeurige bioprinttechnologie die de fabricage van levende hartkleppen mogelijk maakt die perfect passen bij de patiënt. Dit bioprintsysteem zorgt ervoor dat artsen een patiëntspecifieke hartklep kunnen maken die de gebruiker eerder in leven houdt en in leven houdt.

Complexe chirurgische instrumenten

Andere bedrijven gebruiken 3D-printen om ook complexe chirurgische instrumenten te maken. Hier is de Dragonflex Micro een geminiaturiseerde tool die is ontworpen om betrouwbaar en nauwkeurig te zijn, zelfs met componenten op zon kleine schaal. Indrukwekkend dat deze kleine 3D-geprinte tools levens kunnen redden.

Ondersteuning van exoskeletten

3D-printen helpt ook mensen van buitenaf. De ontwikkeling van dit soort exoskeletten helpt mensen met een handicap door ze ondersteuning te bieden waar ze die het meest nodig hebben.

Dit stelt hen in staat om op nieuwe en prachtige manieren te bewegen die hun lichaam normaal nooit zou toestaan. Kinderen met aangeboren ziekten kunnen zich plotseling verplaatsen zoals hun vrienden en hun hele gezin wordt vreugde gebracht via eenvoudige gedrukte technologie.

Transplanteer kaken

Toen een 83-jarige vrouw werd geconfronteerd met problemen van een chronische botontsteking en artsen van mening waren dat haar leeftijd reconstructieve chirurgie te riskant maakte, wendden ze zich tot 3D-printen.

Deze nieuw bedrukte kaak was het resultaat. Een complex model dat zowel gewrichten voor beweging als holtes moest omvatten om spieraanhechting en de hergroei van aders en zenuwen te stimuleren, het was aanvankelijk een moeilijk ontwerp. Het resultaat was echter een succes en de vrouw kon het ziekenhuis slechts vier dagen na de operatie verlaten met een nieuwe kaak intact.

Echt bot van een 3D-printer

Na een CT-scan van een patiënt printen biomedische ingenieurs een perfect passende vervanging om gebroken botten of probleemgebieden te repareren of te vervangen. Dit 3D-printen verschilt enigszins van andere op onze lijst, omdat het gebruik maakt van printen in calciumfosfaat - het hoofdbestanddeel van natuurlijk bot.

Zodra het 3D-geprinte materiaal is geënt op het eigen bot van de patiënt, hechten de twee natuurlijke materialen zich aan elkaar en "verenigen" zich de komende maanden. CT-Bone geeft de beste pasvorm en beste resultaten bij dit soort toepassingen.

Flexibele botimplantaten

Deze nieuw ontwikkelde technologie, ook wel "hyperelastisch bot" genoemd, is in feite een soort 3D-geprinte inkt die kan worden gebruikt om flexibele botimplantaten in elke vorm, afmeting of vorm te vormen. Deze nieuwe implantaten worden omarmd door het lichaam en vanwege hun flexibiliteit laten ze ook infiltratie van bloedvaten toe en veranderen ze langzaam in natuurlijk bot in het lichaam.

Bionische oren

Wetenschappers van Princeton University hebben met succes het eerste functionele 3D-geprinte oor gemaakt dat in staat is om frequenties te horen die hoger zijn dan die van het gemiddelde menselijke oor. Dit zijn het begin van de toekomst van bionische oren. Ze vertegenwoordigen niet alleen mogelijke vervangingen voor mensen in nood, maar misschien ook de toekomst van verbeterde menselijke wezens.

Vervangend weefsel

Traditioneel worden huidtransplantaten uit andere delen van het lichaam van een patiënt gehaald om elders verbrande, beschadigde of zieke huid te helpen vervangen. Deze praktijk behoort binnenkort tot het verleden, aangezien wetenschappers erin zijn geslaagd levend weefsel te printen dat waar nodig kan worden gebruikt als vervanging.

Tot nu toe zijn ze erin geslaagd om oor-, bot- en spierstructuren af te drukken en te laten groeien tot volledig functionele weefsels, waaronder ook bloedvaten. Het doel is om vervangende weefsels en organen te kunnen laten groeien om medische tekorten aan te pakken en levens te redden over de hele wereld.

Stamcellen

Vooruitgang in stamcelonderzoek betekent dat we een punt bereiken waarop het bijna mogelijk is om levende cellen in een capabele machine te laden om weefsels, organen en meer te 3D-printen. Die allemaal effectief kunnen worden gebruikt in het menselijk lichaam.

Gedrukte orgels

Medische onderzoekers hebben met succes een printer ontworpen die niercellen kan printen tot een driedimensionaal nierprototype. Hoewel deze technologie zich nog in een vroeg stadium bevindt, zou deze technologie kunnen betekenen dat artsen in de toekomst patiëntgegevens van CT-scans kunnen gebruiken om computermodellen van hun organen te maken en perfecte replicas te printen.

3D geprinte tanden

Als u zich zorgen maakt over het verliezen van tanden, hoeft u zich misschien niet veel langer zorgen te maken. Binnenkort kunnen tandartsen u misschien een vervangend exemplaar afdrukken. Het nieuws wordt ook beter omdat deze 3D-printtechnologie gebruikmaakt van antimicrobiële kunststoffen die bacteriën bestrijden en de mondhygiëne helpen verbeteren.

3D-geprinte medicatie

3D-printen beperkt zich niet alleen tot nieuwe lichaamsdelen en huidcellen, maar wordt ook gebruikt bij het maken van medicijnen. Dit medicijn tegen epilepsie wordt in massa geproduceerd met behulp van 3D-printers op een manier die het slikken gemakkelijker maakt voor degenen die het nodig hebben. Na verloop van tijd zal 3D-printen waarschijnlijk leiden tot een verlaging van de productiekosten van medicatie en hopelijk tot lagere kosten voor de eindgebruiker.

Gedrukte neuzen

Gezichtsreconstructiechirurgie is vaak gecompliceerd omdat patiënten te maken krijgen met weefselafstoting en een leven lang immunosuppressieve therapieën om te voorkomen dat het nieuwe bot wordt afgestoten. Biomedische ingenieurs omzeilen dit probleem met 3D-printen van vervangende neuzen om mensen te helpen die dringend behoefte hebben aan reconstructieve chirurgie. Deze techniek is niet alleen succesvoller, maar zorgt ook voor een betere pasvorm voor de patiënt, omdat de bedrukking een neus kan creëren die voor hen een vorm heeft.

Gedrukte huid

Traditionele behandeling voor diepe brandwonden is om ze te bedekken met een gezonde huid uit andere delen van het lichaam, maar waar uitgebreide brandwonden het hele lichaam bedekken, is er vaak geen haalbare oplossing.

Wetenschappers hebben baanbrekend werk verricht met technologie die in staat is om huidcellen af te drukken om in situaties als deze te helpen. Bij deze bedrukking wordt ook rekening gehouden met het feit dat verschillende soorten huidcellen op verschillende diepten worden gebruikt, dus hoe dieper de brandwonden, hoe meer de bedrukte huid moet veranderen om het hoofd te bieden. Stamcellen worden hier ook gebruikt om te helpen bij de genezing van wonden en om het herstelproces te versnellen.

Gedrukte lenzen

Waar u hier naar kijkt, is misschien het begin van 3D-geprinte lenzen op sterkte, hoewel dit zeker in de beginfase is . Hoewel deze printers in staat zijn om lenzen te printen, is er nog veel werk aan de winkel in de vorm van polijsten en schuren om de lens bruikbaar te maken. Toch is het weer een indrukwekkend gebruik van 3D-printen dat we verheugd zijn om vooruitgang te zien.

Medische modellen om chirurgen te helpen

3D-bioprinttechnieken worden ook toegepast bij het maken van replica-lichaamsdelen die kunnen worden gebruikt bij de opleiding van nieuwe chirurgen. Zoiets als een hartoperatie, vooral bij kinderen, kan buitengewoon moeilijk, delicaat en ingewikkeld zijn. Het kunnen oefenen is een belangrijk onderdeel van succesvolle chirurgie en daarom zal dit 3D-printen van testorganen levens redden voordat de operatie zelfs maar begint.

Orthodontische beugels

Een student die weinig geld had, maar geen gebrek aan ideeën had, gebruikte 3D-printtechnologie om zijn eigen orthodontische beugel te maken na het scannen van zijn tanden, het maken en gieten van mallen en meer. Indrukwekkend werk dat de jonge man veel rechtere tanden opleverde.

3D geprinte schedels

Een jonge vrouw uit Nederland leed aan een chronische botaandoening die leidde tot een toename van de dikte van haar schedel met als gevolg pijnlijke hoofdpijn en problemen met haar gezichtsvermogen.

Chirurgen gebruikten 3D-printtechnieken om een vervangende schedel te maken die met succes in haar hoofd werd geïmplanteerd, waardoor ze effectief haar leven redde en tegelijkertijd haar gezichtsvermogen herstelde en ook de hoofdpijn elimineerde.

Geavanceerde wondverzorging

Een medisch onderzoeks- en ontwikkelingsteam in Finland heeft cellulose met nanostructuur gebruikt om 3D-geprinte slimme verbanden te maken die niet alleen genezen, maar ook huidwonden controleren. Deze slimme verbanden leveren essentiële gegevens over het herstel van de patiënt aan artsen om te helpen bij de patiëntenzorg.

Project Daniel

De missie van Not Impossible Labs is het creëren en bieden van goedkope oplossingen voor de meest kwetsbaren op onze planeet. Hier was Project Daniel een eenvoudige, maar levensveranderende missie om het leven van een jonge man te verbeteren. Daniel is een Soedanese jongen wiens armen werden afgeblazen tijdens een bombardement, het team van Not Impossible Labs ging helpen bij het bouwen van prothetische armen en maakte zijn leven beter.

Grenzeloos

Limbitless Solutions heeft zich ten doel gesteld de wereld te veranderen door niet alleen bionische en 3D-geprinte armen en ledematen voor kinderen te maken, maar ook door die kinderen te leren hoe de wetenschap kan helpen de wereld ten goede te veranderen. Limbitless is een project waar zelfs Robert Downey Jr bij betrokken is geweest en ze doen geweldig werk met jonge mensen over de hele wereld.

De eerste 3D-geprinte mechanische hand

Dit is Liam, de eerste jongen ter wereld die een 3D-geprinte handprothese ontving. Deze en soortgelijke hand zijn gemaakt door de e-NABLE-gemeenschap - mensen van over de hele wereld die 3D-printers gebruiken om gratis 3D-geprinte handen en armen te maken voor degenen die het nodig hebben.

Protheses met een superheldenthema

Open Bionics creëert een nieuwe generatie bionische protheses met superheldenthemas, waaronder Star Wars, Iron Man, Frozen en meer. Met deze ontwerpen kunnen kinderen hun nieuwe ledematen met trots dragen en hoeven ze zich niet te schamen voor iets dat bedoeld is om hen in hun dagelijks leven te helpen. Een wonderbaarlijk eenvoudig idee dat jongere generaties opwindt.

EXO prothetische benen

De maker achter deze prothetische benen is vastbesloten om de kosten te drukken en de daarmee samenhangende kosten te verlagen. Met behulp van een verscheidenheid aan 3D-scan-, print- en modelleringstechnologieën zijn deze 3D-geprinte poten gemaakt van lasergesinterd titanium, waardoor ze lichter en veel goedkoper zijn dan traditionele modellen. Bovendien zien ze er ook geweldig uit .

Art4Leg

Dit is een project gericht op het maken van hoezen voor beenprothesen om een beetje stijl en flair toe te voegen aan een anders ongeïnspireerd maar noodzakelijk medisch aanhangsel. De unieke hoezen zijn gemaakt om de levensstijl en het karakter van de eigenaar uit te drukken met behoud van de vorm van een natuurlijk menselijk been. Ze kunnen dus opvallen wanneer dat nodig is, maar zien er natuurlijk uit als ze dat niet doen.

Protheses voor dieren

Ook harige en gevederde wezens hebben hulp nodig. De e-NABLE-gemeenschap helpt niet alleen mensen, maar maakt ook protheses voor dieren en wezens in alle soorten en maten. Deze eenvoudige 3D-afdrukken helpen het geluk terug te brengen in de levens van wezens overal.

Microzwemmers

Onderzoekers van de Universiteit Leiden in Nederland hebben 3D-geprinte microscopische objecten ontworpen om microzwemmers na te bootsen en te bestuderen.

De studie is bedoeld om wetenschappers te helpen bij het analyseren van natuurlijk voorkomende organismen zoals witte bloedcellen, bacteriën, sperma en meer - om te controleren hoe ze bewegen.

Het onderzoek zou ook in de toekomst kunnen leiden tot medische vooruitgang, bijvoorbeeld op het gebied van medicijnafgifte.

Een cast die je helpt te genezen

In 2014 creëerde ontwerper Deniz Karasahin dit briljante concept van een nieuwe cast voor gebroken ledematen die er niet alleen geweldig uitziet, maar ook het genezingsproces ondersteunt.

De 3D-geprinte cast bevatte een gepulseerd echografiesysteem met lage intensiteit dat was ontworpen om beschadigde botten sneller te laten genezen - zelfs 38 procent sneller.

3D-niermodellen

In 2018 gebruikten Guys en St Thomas NHS Foundation Trust baanbrekende 3D-printtechnologie om het leven van een kleine driejarige jongen te redden.

Dexter Clark, werd geboren met een ernstige nieraandoening. Men dacht dat de nier van zijn vader het antwoord was, maar chirurgen moesten het zeker weten voordat ze de transplantatieprocedure uitvoerden.

Het resultaat was deze 3D-print waarmee het team de complexiteit van de operatie beter zou kunnen inschatten en zou kunnen bepalen of deze in Het lichaam van Dexter zou passen.

De toenmalige transplantatieregistrator, de heer Pankaj Chandak, zei: `` De 3D-modellen hebben ons geholpen aspecten als dieptewaarneming en ruimte in de buik van het kind te waarderen, die vaak moeilijk te bepalen zijn bij het kijken naar conventionele beeldvorming ... De flexibele materialen ook stelde ons in staat om de flexibiliteit van organen in de buik in het echte leven beter na te bootsen. "

Botplaten

Een ander uitstekend gebruik van 3D-printen in de medische ruimte is het printen van onderdelen die kunnen worden gebruikt om beschadigde schedels te repareren.

Er zijn verschillende meldingen van over de hele wereld, waaronder een uit China waar een boer zijn schedel liet repareren met 3D-geprint titanium .

