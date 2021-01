De meest ongelooflijk futuristische wapens en moderne gevechtsvoertuigen die je zult zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oorlogvoering heeft altijd geleid tot de grootste technologische sprongen, waarbij elk land er voortdurend naar streeft om de meest geavanceerde en capabele bewapening te hebben om hun belangen in binnen- en buitenland te beschermen. Ogenschijnlijk geïnspireerd door science-fiction, geven de nieuwste en beste ontwikkelingen in militaire hardware en toekomstige wapens een griezelig nauwkeurige en gevaarlijke kijk op de wereld van oorlogvoering in de komende jaren.

Ga met ons mee op het slagveld terwijl we een reis over de wereld maken om de grootste, slimste en beste wapens en militaire hardware van de afgelopen jaren te vinden, evenals voorspellingen voor de toekomst.

ADAPTIV camouflage

De vijand kan niet schieten wat ze niet kunnen zien. Dat is het doel van BAE Systems ADAPTIV camouflage; om de infraroodsignatuur van een militair voertuig te maskeren en ze te beschermen tegen detectie door ze in hun omgeving te laten opgaan.

ADAPTIV camouflage

Deze technologie maakt thermische beeldvormingssystemen in wezen overbodig en zorgt ervoor dat vriendelijke gevechtsvoertuigen enige bescherming krijgen tegen initiële detectie.

Hetzelfde systeem kan ook worden gebruikt om geallieerde voertuigen aan eigen troepen te markeren en blauw-op-blauw incidenten te voorkomen.

ADAPTIV camouflage

De ADAPTIV-camouflage bestaat uit een honingraatachtig systeem dat in modules op elk voertuig kan worden geïnstalleerd en naar behoefte kan worden verwarmd of gekoeld om bij de omgeving te passen.

T Geest

De Zweedse T Ghost is een gecamoufleerde tank die BAEs ADAPTIV-camouflage gebruikt om hem onzichtbaar te maken voor vijandelijke warmtebeeldsystemen. De Ghost-tank maakt ook gebruik van een hoogwaardig 120 mm compact hoofdkanon met nieuwe technologie die is ontworpen om terugslag te verminderen en het totale voertuiggewicht te verlagen.

Het resultaat is een behendige en krachtige middelgrote gevechtstank. De geavanceerde technologie op deze tank stelt de gebruikers in theorie in staat om eerst toe te slaan voordat de tegengestelde krachten zich realiseren dat ze er zijn.

Magneto Hydrodynamische Explosieve Munitie (MAHEM)

Het MAHEM-wapensysteem van DARPA gebruikt een magnetische fluxgenerator om een projectiel af te vuren zonder het traditionele gebruik van chemische explosieven, waardoor een efficiënter en nauwkeuriger lanceersysteem ontstaat. Dit projectielwapensysteem gebruikt ook gesmolten metaal om vijandelijke gepantserde voertuigen te penetreren, waardoor de dodelijkheid en effectiviteit op het slagveld toenemen.

Taser Shockwave

De TASER Shockwave is een grootschalig gebiedsontkenningssysteem dat is ontworpen om te helpen bij oproerbeheersingssituaties. In wezen een groot modulair systeem voor het afvuren van talloze TASER X26 verdovingskanonnen in een boog van 20 graden met een bereik van 7 meter. Niet iets dat je in de buurt wilt hebben als het afgaat.

De TASER Shockwave kan ook in serie worden geschakeld met meerdere andere eenheden, waardoor de dekking van het gebied toeneemt en een nog grotere bedreiging voor gewelddadige relschoppers ontstaat. Een schokkend stuk wapens voor oproerbeheersing.

Modulair geavanceerd gewapend robotsysteem

Het Modular Advanced Armed Robotic System is een zwaarbewapende bot die is ontworpen om levens te redden en situaties aan te pakken die te gevaarlijk zijn om echte mensen naar toe te sturen.

Modulair geavanceerd gewapend robotsysteem

Waarom mannen sturen om een klus te klaren als een robot het net zo goed kan? Hoewel de meesten van ons bang zijn om vervangen te worden door robots, zijn soldaten op het slagveld waarschijnlijk dankbaar dat dit opgespoorde monster naast hen rockt.

Modulair geavanceerd gewapend robotsysteem

De MAARS-robot kan worden bewapend met een 400 rond M240B machinegeweer, een granaatwerper of zelfs worden gebruikt om gewonde soldaten uit gevaar te slepen. Met een topsnelheid van slechts 7 mph, is hij ongeveer snel genoeg om de troepen bij te houden en heeft hij ook het uithoudingsvermogen - met een batterijsysteem dat tot 12 uur kan werken. Gelukkig is er geen AI bij betrokken, dus we gaan de robot nog niet in opstand zien komen.

Black Knight ARCV

Een 30 mm kanon en 7,62 mm coaxiaal machinegeweer, gecombineerd met de mogelijkheid om vanuit een militair transportvliegtuig te worden ingezet, maken dit een gevechtsvoertuig om rekening mee te houden.

Thunder Generator

Een paar jaar geleden experimenteerde het Israëlische leger samen met PDT Agro met een wapen dat bekend staat als de Thunder Generator. Deze machine is ontworpen om een explosie in zijn loop te doen ontploffen en die vervolgens los te laten als een snelle schokgolf die kan worden gebruikt om (tijdelijk) mensen te verdoven en terug te duwen tot 30 meter afstand. Ongetwijfeld bruikbaar voor verschillende situaties.

Active Denial System (ADS)

Nog een niet-dodelijk energiewapen dat is ontworpen om te helpen bij het beheersen van menigte en oproer. Dit systeem, ook bekend als de "warmtestraal", werkt door het oppervlak van het doelwit te verwarmen volgens hetzelfde principe als een magnetron.

Bij voortdurende blootstelling hebben mensen verschillende brandwonden op de bovenste laag van hun huid ervaren. Het idee is eenvoudig genoeg: dingen worden zo heet dat je niet wilt blijven hangen.

Hypersonische raket - X51A Waverider

Sinds de jaren negentig is het American Air Force Research Laboratory betrokken bij het ontwerp, de ontwikkeling en het testen van een hypersonisch voortstuwingssysteem met het oog op het maken van een raket met een capaciteit van Mach 6 (4000 mph).

Hypersonische raket - X51A Waverider

De X-51 Waverider is nog steeds een werk in uitvoering en heeft tijdens het testen veel beloftes getoond met snelheden van meer dan 3.000 mph.

Hypersonische raket - X51A Waverider

Het resultaat is de Boeing X-51 Waverider, een onbemand scramjetvliegtuig dat is ontworpen om te worden gelanceerd vanaf een B-52 bommenwerper of F-35 jager.

Armatix slim pistool

Het Armatix Smart Pistol is een .22 kaliber pistool met slimme technologie die is ontworpen om ervoor te zorgen dat het alleen kan worden afgevuurd door een geautoriseerde gebruiker. In tegenstelling tot ontwerpen uit de films, functioneert dit pistool niet via een vingerafdruklezer op de handgreep, maar vereist het gebruik van een bijbehorende smartwatch.

Dit horloge werkt als een RFID-sleutel voor het slot waardoor het kan vuren. Het horloge zelf bevat ook andere realtime gegevens over het pistool, waaronder de oplaadniveaus van de batterij en het aantal schoten binnen een bepaald tijdsbestek.

Laserwapensysteem (LaWS)

Het laserwapensysteem is in wezen precies hoe het klinkt: een op een schip gemonteerd laserkanon. Dit lasersysteem maakt het mogelijk om vijandelijke bezittingen nauwkeurig te richten en te vernietigen, inclusief alles van kleine verordeningen tot motoren van vijandelijke vaartuigen.

U hoeft de laser alleen in actie te zien om de voordelen ervan te waarderen. Het heeft ook het voordeel dat het veel kosteneffectiever en efficiënter is in vergelijking met traditionele projectielwapens, omdat het alleen voldoende kracht vereist om te vuren. Waar raketten moeten worden gebouwd, vervoerd, opgeslagen en onderhouden om te kunnen worden gebruikt.

Boeing Laser Avenger

De Boeing Laser Avenger is een luchtverdedigingswapen dat op een voertuig kan worden gemonteerd en kan worden gebruikt om vijandige UAVs neer te schieten. In tegenstelling tot conventionele luchtafweerwapens, creëert het Boeing Laser Avenger-systeem geen mondingsfakkel of rookspoor wanneer het vuurt. Dit betekent dat het kan worden afgevuurd vanuit verborgen posities, waardoor de eigen troepen veilig en uit de buurt blijven.

High Energy Laser Mobile Demonstrator (HEL MD)

Boeing werkt aan het verbeteren van de kracht van de High Energy Laser Mobile Demonstrator om deze te verhogen tot meer tactisch significante niveaus voor gebruik tegen inkomende raketten, mortier- en artillerieaanvallen.

Human Universal Load Carrier (HULC)

De Human Universal Load Carrier is een hydraulisch aangedreven exoskeletpak bedoeld om soldaten op het slagveld te ondersteunen en hen in staat te stellen zware ladingen voor langere tijd te vervoeren zonder de gebruikelijke uitputting die bij een dergelijke taak zou komen kijken.

Hybride micro-elektromechanisch insectensysteem (HI MEMS)

Nog een wapensysteem dat rechtstreeks uit sciencefiction komt, dit keer in de vorm van bugs. Hoewel het lijkt alsof iemand zojuist een printplaat aan de achterkant van een kever heeft vastgemaakt, is het eigenlijk een basale weergave van een technologie waaraan al decennia is gewerkt. Micro-luchtvoertuigen (MAVs) en micro-elektro-mechanische systemen (MEMS) zijn in de maak sinds de jaren veertig en zijn in wezen cyborgbeestjes en gevleugelde wezens die tot slaaf zijn gemaakt om de bevelen van de mens uit te voeren.

Een verzoek om vrijheid van informatie aan DARPA bracht enkele interessante waarheden achter deze militaire hardware aan het licht, waaronder het implanteren van technologieën in insecten in het larven- en poppenstadium voor de grootste kans op levensvatbaarheid. Cameras en volgapparatuur bieden uiteraard perfecte volgmogelijkheden die niemand zou verwachten - ideaal voor het bewaken van vijandelijke lichamen of zelfs de eigen burgers van een regering.

XM25 Counter Defeliade Target Engagement (CDTE)

Het XM25 Counter Defilade Target Engagement System is een semi-automatische airburst granaatwerper met een laserafstandsmeter waarmee soldaten de afstand tot het doel kunnen berekenen voor het meest effectieve gevechtsgebruik.

De XM25 heeft het effectieve bereik van standaard granaatwerpers bijna verviervoudigd, maar is ook zwaar en omslachtig in het gebruik. Bezuinigingen op de begroting vertraagde de ingebruikneming en andere problemen hebben de ontwikkeling en implementatie in twijfel getrokken. Desalniettemin is dit een gevaarlijk wapen op het slagveld.

Fostech Origin 12 Shotgun

Het Fostech Origin 12-jachtgeweer wordt geworpen als s werelds snelst schietende jachtgeweer.

Fostech Origin 12 Shotgun

Hoewel niet volledig automatisch, kan dit jachtgeweer 30 schoten afvuren in minder dan acht seconden.

Fostech Origin 12 Shotgun

Het is ook in staat om te werken met een SilencerCo Salvo 12-geluidsonderdrukker, waardoor het een bedreigend wapen is in ieders handen.

Hoekschot

Het Cornershot-apparaat zelf is in staat om met een reeks pistolen te werken, waardoor het flexibel is, maar vanwege de aard van het wapen is het bereik effectief beperkt tot 100 meter.

Hoekschot

Om hoeken kunnen schieten is de droom van de militaire operator - wat betekent dat ze op een doelwit kunnen schieten zonder zichzelf bloot te stellen aan risicos. X

ADS Onderwaterpistool

Als iets uit een James Bond-film, is het ADS-amfibiegeweer een aanvalsgeweer dat onder water kan schieten. Ontwikkeld door de Russen, zou het in gebruik zijn door Russische Naval Commandos en bevat hulpstukken zoals een geluiddemper en een granaatwerper.

ADS Onderwaterpistool

Testen en ontwerpwijzigingen door de jaren heen hebben geresulteerd in een pistool dat in staat is om 5,45 mm kogels af te vuren op een effectieve afstand van ongeveer 30 meter (afhankelijk van de diepte van de duiker).

ADS Onderwaterpistool

Er zijn geen gegevens vrijgegeven over de granaten en hoe ze werken, maar het kanon is ook geschikt boven water, wat betekent dat het een effectief vechtinstrument is voor gevechtstroepen, ongeacht hun inzetscenario.

KRISS Vector

Dit compacte machinepistool is een uiterst capabel en flexibel wapen dat compatibel is met een reeks verschillende munitiekalibers, waaronder .22, .40, .45 en 9 mm Parabellum.

KRISS Vector

Maar wat het interessant maakt, is het KRISS Super V Recoil Mitigation-systeem dat de verbruikte energie van afgevuurde kogels naar beneden duwt om het pistool op het doel te houden en terugslag drastisch te verminderen.

Black Knight ARCV

Het Black Knight Unmanned Combat Vehicle is een prototype van een onbemand gevechtsvoertuig met het uiterlijk van een kleine tank en de bijbehorende vuurkracht.

Black Knight ARCV

Net als de MAARS-robot is het Black Knight Unmanned Combat Vehicle ontworpen om in risicovolle situaties te worden gestuurd om onnodig gevaar voor menselijke troepen te vermijden. De huidige technologie is niet zonder beperkingen en problemen met gps, draadloze communicatie en sensoren moeten nog worden uitgewerkt, maar blijkbaar is het een gevechtsvoertuig dat veel belooft.

Mile Maker - Precisiegeleide vuurwapens

Precisiegeleide vuurwapens zijn ontworpen om het raketvergrendelingssysteem van straaljagers te nemen en toe te passen op traditionele langeafstandsgeweersystemen.

Mile Maker - Precisiegeleide vuurwapens

Deze vuurwapens maken gebruik van doeltracking, geavanceerde vuurleiding en heads-up display-technologieën om een kogel naar zijn doel te leiden en rekening te houden met menselijke fouten om ervoor te zorgen dat de kans groter is dat het doelwit de eerste keer raakt, zelfs op lange afstand.

Human Universal Load Carrier (HULC)

Dit exoskeleton-pak is gemaakt om het gewicht op het frame over te brengen en het risico op letsel voor de gebruiker te verminderen. Het ontwerp is ook ontwikkeld om de individuele drager volledige bewegingsvrijheid te geven en tegelijkertijd compatibel te zijn met andere technologie, zoals bepantsering, verwarmings- en koelsystemen en een reeks op maat gemaakte hulpstukken.

Human Universal Load Carrier (HULC)

Dit is de eerste kennismaking met cybernetica op het slagveld en laat zien dat er nog meer kan komen.

Personnel Halting And Stimulation Response (PHASR) Rifle

Dit gek uitziende wapen verschijnt voor het eerst als een buitenaardse technologie of zoiets uit een sciencefictionfilm. Het is eigenlijk een niet-dodelijk hulpmiddel om doelwitten tijdelijk te verblinden en te desoriënteren. Het PHASR-geweer vuurt een laserstraal met lage intensiteit af met een verblindend effect en is perfect voor een verscheidenheid aan situaties waarbij het doel is om het doelwit uit te schakelen.

Mile Maker - Precisiegeleide vuurwapens

Het eerste Precision-Guided Firearm-systeem is ontwikkeld door TrackPoint, een Amerikaans bedrijf dat een bolt-action-systeem heeft ontwikkeld dat doelen nauwkeurig kan aanvallen op 1.280 meter, zelfs als ze bewegen. Het resultaat is een griezelig nauwkeurig geweer met een behoorlijk prijskaartje.

Extreme Nauwkeurigheid Taak Ordnance

DARPAs Extreme Accuracy Tasked Ordnance is in wezen een zelfsturende, geleide kogel die is ontworpen voor militaire sluipschutters om verbeterde nauwkeurigheid over lange afstanden te ondersteunen in ongunstige omstandigheden (zoals harde wind).

Extreme Nauwkeurigheid Taak Ordnance

In wezen een "slimme" kogel, deze munitie heeft het vermogen om doelwitten te bereiken en zelfs in de lucht van koers te veranderen om te compenseren voor doelbewegingen of veranderingen in windsnelheid.

Extreme Nauwkeurigheid Taak Ordnance

Het resultaat is een ronde die zelfs door beginnende schutters kan worden afgevuurd en nog steeds op grote afstand hun doel kan raken met bijna uiterste nauwkeurigheid. Enge dingen.

Obrum PL-01 Stealth Tank

PL-01 is een Poolse lichte tank met een modulaire keramiek-aramide schaal en extra gepantserde beplating die in staat is om een volledige reeks bescherming te bieden tegen een verscheidenheid aan projectielen, geïmproviseerde explosieven en landmijnen.

Obrum PL-01 Stealth Tank

Uitgerust met een motor van 940 pk kan hij een topsnelheid halen van iets minder dan 45 km / u met een actieradius van 500 mijl. Het hoogtepunt van deze tank is echter de stealth-technologie.

Obrum PL-01 Stealth Tank

Als stealth-tank van de vijfde generatie is het s werelds eerste gepantserde voertuig dat praktisch onzichtbaar is voor zowel infrarood- als radardetectiesystemen. De verschillende technologieën hier maken dit de meest geavanceerde stealth-tank ter wereld, wat verrassend is gezien het feit dat hij uit Polen komt en niet uit Rusland of de Verenigde Staten.

Quantum Stealth-camouflage

Rechtstreeks uit science-fiction komt een lichtbuigende technologie genaamd "Quantum Stealth" die de gebruiker actieve camouflage biedt en de omgeving nabootst. Om veiligheidsredenen zijn er geen fotos van de daadwerkelijke technologie vrijgegeven, maar deze mockups geven een idee van hoe effectief de camouflage is.

Militaire tests hebben aangetoond dat het Quantum Stealth-materiaal effectief is tegen zowel infrarood- als thermische scopes en werkt als een van de meest efficiënte camouflagesystemen die momenteel militair worden gebruikt.

Akoestisch apparaat met groot bereik (LRAD)

Het Long Range Acoustic Device (LRAD) is een stukje moderne militaire technologie met twee verschillende toepassingen.

Akoestisch apparaat met groot bereik (LRAD)

Ten eerste kan het worden gebruikt als een meldapparaat - waardoor gebruikers berichten over een grotere afstand kunnen verzenden dan normaal mogelijk is met luidsprekers. Ten tweede kan het ook worden gebruikt als een zogenaamd "sonische wapen" voor oproerbeheersing, verspreiding van de menigte of andere in situaties die een niet-dodelijke oplossing voor vijandige acties vereisen.

Akoestisch apparaat met groot bereik (LRAD)

De LRAD is door verschillende politiekorpsen ingezet, maar is zelfs in gebruik op meerdere luxe cruiseschepen en effectief ingezet tegen gewapende piraten om te voorkomen dat ze aan boord gaan.

Zumwalt-klasse vernietigers

Hoewel het eruitziet als een soort waanzinnige onderzeeër, is dit eigenlijk een slagschip met meerdere rollen met stealth-mogelijkheden. De lage radardoorsnede en een golfdoorborende romp in combinatie met een reeks andere technologieën maken deze torpedojager tot een schip dat veel minder goed kan worden gedetecteerd door vijandelijke radar dan zijn vergelijkbare tegenhangers.

Met $ 9,6 miljard aan onderzoeks- en ontwikkelingskosten is de Zumwalt Class Destroyer mogelijk het duurste schip in zijn soort. Het ontwerp geeft de torpedobootjager blijkbaar een radarprofiel dat lijkt op een vissersboot en maakt het 50 keer moeilijker te herkennen dan standaard torpedobootjagers.

De Zumwalt Class Destroyer beschikt ook over een Advanced Gun System dat bestaat uit een 155 mm scheepskanon dat in staat is om een Long Range Land Attack Projectile (LRLAP) af te vuren over 80 zeemijlen. Een controversieel dure torpedobootjager met veel interessante technologieën die de kracht van de moderne Amerikaanse marine demonstreren.

Northrop Grumman MQ-8C Fire Scout

Deze ongewoon uitziende helikopter is een onbemand luchtvoertuig dat is ontworpen om verkenning, luchtvuurondersteuning en doelgerichtheid te bieden aan grondtroepen. Het is de nieuwste in een reeks vergelijkbare vaartuigen die in ontwikkeling is als onderdeel van een programma van $ 3,06 miljard dat sinds 2010 in gebruik is.

Northrop Grumman MQ-8C Fire Scout

De MQ-8C is de zoveelste in een lange reeks geautomatiseerde, onbemande militaire middelen die in ontwikkeling zijn door de Amerikaanse regering en toont een beweging om mensen waar mogelijk van het slagveld te verwijderen.

Elektromagnetisch railkanon

Dit monsterkanon is eigenlijk het hoogtepunt van meer dan een decennium aan ontwikkeling en testen. Een elektromagnetisch railkanon dat projectielen kan afvuren met een snelheid van meer dan 4500 km / u en door betonnen constructies kan breken op 160 km afstand.

Elektromagnetisch railkanon

Het resultaat is een wapen met een groter bereik met een veel grotere nauwkeurigheid. Ze vereisen echter veel kracht en wetenschappers werken nog steeds aan het perfectioneren van de output voor maximale prestaties zonder het wapen daadwerkelijk uit elkaar te scheuren wanneer het vuurt.

Elektromagnetisch railkanon

Van elektromagnetische railkanonnen wordt gezegd dat ze de toekomst van oorlogvoering zijn, omdat ze, net als andere wapens op deze lijst, laser-energie gebruiken in plaats van traditionele explosieve materialen en gecontroleerde explosies.

High Energy Laser Mobile Demonstrator (HEL MD)

De High Energy Laser Mobile Demonstrator (HEL MD) is een ander laserkanon dat vijandige drones uit de lucht kan schieten. Deze laser van 10 kilowatt kan op een voertuig worden gemonteerd voor eenvoudig transport naar waar hij nodig is.

High Energy Laser Mobile Demonstrator (HEL MD)

Aangedreven door lithium-ionbatterijen en een dieselgenerator, is het gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden, maar het biedt het leger de vuurkracht die ze nodig hebben om de ogen van de vijand uit de lucht te houden.

Geschreven door Adrian Willings.