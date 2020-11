Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hier zijn de beste gadgets en games van de afgelopen 12 maanden, zoals uitgekozen door de industrie en het publiek tijdens de EE Pocket-lint Awards en onthuld tijdens ons virtuele evenement (dat je hierboven kunt bekijken).

Afgezien van honderden producten die Pocket-lint dit jaar heeft beoordeeld, zijn de laatste 18 winnaars de beste van de beste in hun categorie. De juryleden hebben ook hun favoriete product van het jaar gekozen.

Dus of je nu op zoek bent naar advies over een smartphone om te kopen of de beste laptop die je moet krijgen, dit is de ultieme en definitieve lijst van de beste producten die in 2020 zijn gelanceerd.

En wat meer is, we hebben het je ook gemakkelijker gemaakt om een van de winnaars of sterk aanbevolen tweedeprijswinnaars te bemachtigen via onze eigen winkel op Amazon.co.uk .

Deze goed gemaakte en compacte full-frame camera kost niet veel meer dan de Micro Four Thirds-videokampioen: de GH5. En het is goedkoper dan zijn grotere full-frame broer of zus: de Lumix S1. Dus hoe je het ook bekijkt, de Lumix S5 biedt een fantastische prijs-kwaliteitverhouding voor videomakers.

Een echte aanrader: Sony ZV-1

Met zijn geavanceerde verwerkingsmogelijkheden, snelle autofocus en real-time tracking is de ZV-1 echt een geweldige optie voor vloggers.

Alles bij elkaar genomen, heeft deze premium EV een sterk potentieel om de dominantie van Tesla in de premium EV-ruimte te versterken. Opvallende looks, een super Google-infotainmentsysteem en een behoorlijke topsnelheid en batterijbereik maken de Polestar 2 moeilijk te verslaan.

Een echte aanrader: Honda e

Er is niets anders op de wegen met de persoonlijkheid van de Honda e. Het is een verademing op de markt voor elektrische autos.

Garmin biedt grote functies, waaronder muziek, betalingen en kaarten, terwijl de batterij nog steeds lang meegaat en uitgebreide sportregistratie, waardoor de 945 een van zijn beste sporthorloges ooit is.

Een echte aanrader: Garmin Fenix 6 Pro Solar

Deze smartwatch op zonne-energie voor buiten voegt extra batterijvulling toe aan de reguliere Fenix 6 Pro, om een opmerkelijk horloge te creëren.

De iPhone 12 Pro doet er alles aan om dat Pro-label te garanderen. Het scherm is verbluffend, de camera is professioneel en als je een 5G-verbinding krijgt, zijn de downloadsnelheden supersnel.

Een echte aanrader: Samsung Galaxy S20 FE

Vrij van gimmicks, lijkt de Samsung Galaxy S20 FE alle goede noten te raken.

Hoe overtref je een van de beste games aller tijden? Door het groter, slechter en meer gefocust te maken. The Last of Us Part 2 is soms verontrustend, maar dat geeft het verhaal en thema meer impact. Dit is een volwassen ervaring door en door, en een mooi voorbeeld van gamen als kunst. Eigenaren van PlayStation-consoles hebben inderdaad veel geluk.

Een echte aanrader: Animal Crossing: New Horizons

New Horizons neemt een al zeer geliefde formule en voegt meer toeters en bellen toe dan een Morris-dansersconventie. Crafting, terraforming en de rustige, zachte gameplay vormen een van de hoogtepunten van de console.

Beter dan ooit tevoren, dankzij een briljant ontwerp, moderne specificaties en een serieus hip 300Hz-paneel, bereikt deze laptop zijn verheven gaming-doelen.

Een echte aanrader: Razer Blade 15 Advanced

Met de 4K-versie van zijn 15,6-inch laptop zegt Razer dat het niet alleen voor gamers is. Dit is ook een ideaal platform voor videomakers die onderweg veel power willen.

Een revolutionaire console en nog steeds sterk - deze categorie voor het derde jaar op rij winnen. Het vervaagt niet in het gezicht van PlayStation of Xbox, Nintendo bewandelt zijn eigen pad. En voor velen geeft het een nieuwe betekenis aan gamen onderweg, niet alleen thuis, dankzij de beste first-party-titels.

Sterk aanbevolen: Oculus Quest 2

De draadloze virtual reality-headset van de tweede generatie van Oculus is niet alleen goedkoper dan het origineel, hij heeft ook enorm veel verbeterde functies die hem tot een VR-superster maken.

De WH-1000XM4 draadloze ANC-over-ear-koptelefoon doet denken aan één woord: fantastisch. Met een verbeterde functieset waardoor veel rivalen eruit zien als steentijd, bieden deze over-ear oren uitstekende audioweergave, zelfs met maximale noise-cancelling. Het beste is in 2020 echt nog beter geworden.

Sterk aanbevolen: Philips Fidelio X3

Deze on-ear koptelefoon met open achterkant vertegenwoordigt een triomfantelijke terugkeer voor een gerespecteerd audiomerk.

We zijn ongelooflijk onder de indruk van het installatiegemak en de geluidskwaliteit die de AirPods Pro levert. Actieve ruisonderdrukking maakt een enorm verschil met omgevingsgeluid, waardoor deze in-ears veel beter in staat zijn dan de originelen.

Sterk aanbevolen: Beats Powerbeats

Voor de nieuwste Powerbeats nam Beats een ontwerp- en geluidsformule die goed werkt, en bracht het naar een meer betaalbaar paar workout-oortelefoons.

Een verstandige upgrade naar de toch al geweldige serie, de introductie van een USB-C-poort, groter trackpad en meer vermogen voegen pluspunten toe aan het indrukwekkende scoreblad. Dit is zeker een slanke en geavanceerde Windows-laptop.

Sterk aanbevolen: Dell XPS 13

Terwijl andere laptops de neiging hebben om voor normaal te kiezen, heeft de XPS-serie zichzelf altijd gepusht om een stap voor te zijn.

Deze telefoon is het meest logisch in de Google Pixel-serie voor 2020. Hij is goedkoper dan de Pixel 5, heeft een groter scherm en dezelfde geweldige camera, waardoor hij een overwinning is in onze boeken.

Een echte aanrader: OnePlus Nord

Wat OnePlus vakkundig heeft gedaan, is een telefoon maken die je niet laat verlangen naar een duurder alternatief.

Rings vlaggenschip deurbel op batterijen uit 2020 is de meest uitgebreide functie, compleet met preroll om gebeurtenissen vast te leggen voordat ze zelfs maar plaatsvinden. Het wordt snel een betrouwbaar onderdeel van uw slimme huis dat u elke dag gebruikt.

Sterk aanbevolen: Amazon Echo Show 8

Tegen een aanzienlijk lagere prijs dan de grotere Echo Show, heeft de Show 8 de meeste van zijn aantrekkelijke functies en is het ook een aanzienlijke stap vooruit ten opzichte van Echo Show 5.

Door veel van de beste onderdelen uit de Series 4 en Series 5 samen te voegen, is de SE een betaalbare instap in de Apple Watch-ervaring die geschikt is voor de meeste gebruikers. Het is de perfecte tussenweg voor die gebruikers die zich geen zorgen maken over het hebben van meerdere hoogwaardige gezondheidssensoren en de extra kosten die het S6-model met zich meebrengt.

Een echte aanrader: Samsung Galaxy Watch 3

De Galaxy Watch van de tweede generatie verfijnt het ontwerp van het origineel in plaats van het opnieuw uit te vinden, en levert een meer veelzijdige wearable om de pols met extra finesse

Sonos heeft niet alleen zijn vorige volwaardige soundbar-aanbod opgevolgd, het heeft het op alle mogelijke manieren verbeterd. De Arc is een uitstekende Dolby Atmos-soundbar en heeft alle voordelen van het multiroom-systeem van Sonos en meer.

Een echte aanrader: Harman Kardon Citation MultiBeam 700

Deze Harman Kardon zou de ideale oplossing kunnen zijn voor diegenen die een goede audio-aanwezigheid bij hun tv-geluid willen zonder de grote fysieke aanwezigheid die er vaak mee gepaard gaat.

Het is misschien klein, maar de Beosound A1 van de tweede generatie heeft een grote stoot op het gebied van geluid. Dat, plus Alexa-spraakbesturing en waterdichtheid, maakt het elke cent waard.

Sterk aanbevolen: Amazon Echo (3e generatie)

Het is misschien onlangs vervangen door een ronder model, de 3e generatie Echo is nog steeds een uitstekende, compacte slimme luidspreker waar sommigen misschien zelfs de voorkeur aan geven.

Het systeem van Sky is voor de tweede keer op rij een winnaar en is voortdurend geëvolueerd tot het centrum van huishoudelijk entertainment, niet alleen satelliet-tv. En met een enorm aanbod aan 4K Ultra HD-content, plus Netflix en DIsney +, is dit echt de maatstaf van betaalde tv.

Een echte aanrader: Amazon Fire Stick 4K

De waarde van het 4K-apparaat van Amazon kan niet in twijfel worden getrokken in vergelijking met zijn rivalen, waardoor dit een geweldig toegangspunt is tot streamingdiensten die verder gaan dan alleen Amazons eigen Prime-portal.

De iPad Pro blijft het perfecte platform om te gebruiken als een echte laptopvervanger en tablet voor onderweg. Het is echt ongeëvenaard.

Een echte aanrader: Apple iPad

Dit is voor velen de perfecte iPad-optie - er is nog steeds geen betere tablet op instapniveau.

Philips heeft zijn foto-engine geüpgraded met AI-verwerking en de resultaten zijn spectaculair. Met deze 4K OLED-televisie ziet alles er goed uit.

Een echte aanrader: LG OLED CX

Uitstekende beeldprestaties - wat, laten we eerlijk zijn, het belangrijkste is) - maakt de nieuwste LG OLED-reeks op instapniveau net zo waardevol als de voorgaande.

De Snapdragon 765 ondersteunt krachtige functies, zoals 4K HDR-opname en de vijfde generatie Qualcomm AI Engine, en ondersteunt geavanceerde gamefuncties, maar allemaal voor handsets die de bank niet kapotmaken. Dat is op zich al de EE supersnelle award 2020 waardig.

Laten we eerlijk zijn, wie heeft Zoom de afgelopen zes maanden niet gebruikt? Het is bijna uit het niets gekomen om de koning te zijn van videobellen en conferenties. Door voortdurend nieuwe functies toe te voegen en zo consumentvriendelijk te zijn als essentieel voor bedrijven, verdient het absoluut ons product van het jaar te zijn. Zoals de zaken gaan, zal het waarschijnlijk ook in 2021 net zo belangrijk zijn.

De Pocket-lint Gadget Awards werden voor het eerst gehouden in 2005. In die tijd hebben we elk jaar de beste gadgets in de branche beloond volgens dezelfde criteria als nu.

In de loop der jaren zijn de categorieën veranderd en aangepast aan de branche van die tijd, maar het kerndoel is altijd hetzelfde geweest; om de beste gadgets van dit moment te laten zien, degenen die een verschil kunnen maken in ons leven, of die gewoon heel leuk zijn om te gebruiken.

Hier waren toen de winnaars die helemaal teruggingen tot onze eerste Awards in 2005 ...

Product van het jaar 2019: Nissan Leaf e +

Beste camera 2019: Fujifilm X-T3

Fujifilm X-T3 Beste auto 2019: Nissan Leaf e +

Nissan Leaf e + Beste fitnesstracker 2019: Garmin Fenix 6 Pro

Garmin Fenix 6 Pro Beste vlaggenschiptelefoon 2019: Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Beste game 2019: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 Beste gaming-laptop 2019: Alienware m15 R2

Alienware m15 R2 < Beste gaming- / VR-apparaat 2019: Nintendo Switch

Nintendo Switch Beste hoofdtelefoon 2019: Bose Noise Cancelling Headphones 700

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Beste in-ear hoofdtelefoon 2019: Sony WF-1000XM3

Sony WF-1000XM3 Beste laptop 2019: Microsoft Surface Laptop 2

Microsoft Surface Laptop 2 Beste telefoon (minder dan £ 500) 2019: Google Pixel 3a

Google Pixel 3a Beste beveiligingscamera 2019: Ring Video Doorbell 2 <

Ring Video Doorbell 2 < Beste smart home-apparaat 2019: Amazon Echo Show 5

Amazon Echo Show 5 Beste smartwatch 2019: Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5 Beste soundbar 2019: Sennheiser Ambeo Soundbar

Sennheiser Ambeo Soundbar Beste spreker 2019: Ultimate Ears Wonderboom 2

Ultimate Ears Wonderboom 2 Beste streamingapparaat 2019: Sky Q

Sky Q Beste tablet / 2-in-1 2019: Apple iPad Air

Apple iPad Air Beste tv 2019: Philips OLED + 984

Philips OLED + 984 EE Superfast tech award 2019: Qualcomm X50 5G Modem

Product van het jaar 2018: Huawei P20 Pro

Beste game 2018: God of War

God of War < Beste camera 2018: Sony A7R III

Sony A7R III Beste soundbar 2018: Sonos Beam

Sonos Beam Beste smartphone 2018: Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro Beste telefoon uit het middensegment 2018: Honor Play

Honor Play Beste tablet / 2-in-1 2018: Apple iPad

Apple iPad Beste laptop 2018: Dell XPS 13

Dell XPS 13 Beste on-ear hoofdtelefoon 2018: Sony WH-1000XM3

Sony WH-1000XM3 Beste in-ear hoofdtelefoon 2018: Libratone Track +

Libratone Track + < Beste tv 2018: Philips OLED 803

Philips OLED 803 Beste home entertainment-apparaat 2018: Sky Q

Sky Q Beste streamingdienst 2018: BBC iPlayer

BBC iPlayer Beste smart home-apparaat 2018: Google Home

Google Home Beste spreker 2018: Sonos One

Sonos One Beste gaming- / VR-apparaat 2018: Sony PS4 Pro

Sony PS4 Pro Beste fitnessapparaat 2018: Fitbit Versa

Fitbit Versa Beste smartwatch 2018: Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 4 Beste auto 2018: Jaguar i-Pace

Jaguar i-Pace EE Superfast Award 2018 (gezamenlijke winnaars): Apple A12 Bionic en Huawei Kirin 980

Product van het jaar 2017: Nintendo Switch

Beste game 2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Beste camera met verwisselbare lens 2017: Panasonic Lumix GH5

Panasonic Lumix GH5 Beste compactcamera 2017: Sony Cyber-shot RX100 V

Sony Cyber-shot RX100 V Beste smartphone 2017: Samsung Galaxy S8 / S8 +

Samsung Galaxy S8 / S8 + Beste telefoon uit het middensegment 2017: Honor 9

Honor 9 Beste tablet / 2-in-1 2017: Apple iPad Pro 10.5

Apple iPad Pro 10.5 Beste laptop 2017: Microsoft Surface Laptop

Microsoft Surface Laptop Beste hoofdtelefoon 2017: Bowers & Wilkins PX

Bowers & Wilkins PX Beste in-ear hoofdtelefoon 2017: Sony WF-1000X

Sony WF-1000X Beste tv 2017: LG OLED B7

LG OLED B7 Beste home entertainment-apparaat 2017: Amazon Fire TV Stick met Alexa Voice Remote

Amazon Fire TV Stick met Alexa Voice Remote Beste streamingdienst 2017: Netflix

Netflix Beste smart home-apparaat 2017: Amazon Echo

Amazon Echo Beste draadloze luidspreker 2017: Sonos Playbase

Sonos Playbase Beste gaming- / VR-apparaat 2017: Nintendo Switch

Nintendo Switch Beste fitnessgadget 2017: Garmin Fenix 5

Garmin Fenix 5 Beste smartwatch 2017: Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3 Beste auto 2017: Range Rover Velar

Range Rover Velar EE supersnelle award 2017: Apple W1-chip

Product van het jaar 2016: Amazon Echo

Beste game 2016: Uncharted 4: A Thiefs End

Uncharted 4: A Thiefs End Beste camera 2016: Canon EOS 5D Mark IV

Canon EOS 5D Mark IV Beste home entertainment-apparaat of service 2016: Sky Q

Sky Q Beste smart home-apparaat 2016: Amazon Echo

Amazon Echo Beste smartwatch 2016: Apple Watch Series 2

Apple Watch Series 2 Beste draadloze luidspreker 2016: BeoPlay A1 van B&O Play

BeoPlay A1 van B&O Play Beste hoofdtelefoon 2016: Sony MDR-1000X

Sony MDR-1000X Beste tablet 2016: Apple iPad Pro 9.7

Apple iPad Pro 9.7 Beste fitnesstracker 2016: Fitbit Charge 2

Fitbit Charge 2 Beste tv 2016: Sony ZD9

Sony ZD9 Beste laptop 2016: Apple MacBook (2016)

Apple MacBook (2016) Beste VR-apparaat 2016: Sony PlayStation VR

Sony PlayStation VR Beste telefoon 2016: Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge Beste auto 2016: Tesla Model S

Product van het jaar 2015: Samsung Galaxy S6 edge

Beste tablet / 2-in-1 2015: Apple iPad mini 4

Apple iPad mini 4 Beste laptop 2015: Dell XPS 13

Dell XPS 13 Beste telefoon 2015: Samsung Galaxy S6 edge

Samsung Galaxy S6 edge Beste camera 2015: Leica Q

Leica Q Beste game 2015: The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt Beste home entertainment-apparaat 2015: Amazon Fire TV met 4K Ultra HD

Amazon Fire TV met 4K Ultra HD Beste draagbare 2015: Apple Watch

Apple Watch Beste spreker 2015: Naim mu-so

Naim mu-so Beste hoofdtelefoon 2015: Bang & Olufsen BeoPlay H8

Bang & Olufsen BeoPlay H8 Beste tv 2015: LG 65EF950V 4K OLED

LG 65EF950V 4K OLED Beste smarthome-apparaat 2015: Philips Hue met Siri

Philips Hue met Siri Best Connected Toy 2015: Sphero BB-8

Product van het jaar 2014: iPhone 6

Beste game 2014: Alien: Isolation

Alien: Isolation Beste systeemcamera 2014: Panasonic Lumix GH4

Panasonic Lumix GH4 Beste telefoon 2014: Apple iPhone 6

Apple iPhone 6 Beste tablet 2014: Apple iPad Air 2

Apple iPad Air 2 Beste phablet 2014: Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 4 Beste laptop / 2-in-1 2014: Apple MacBook Air 2014

Apple MacBook Air 2014 Beste home entertainment-apparaat 2014: Sony PlayStation 4

Sony PlayStation 4 Beste hoofdtelefoon 2014: Sony MDR-1A

Sony MDR-1A Beste tv 2014: Sony KD-65X9005B 4K-tv

Sony KD-65X9005B 4K-tv Beste smarthome-apparaat 2014: Philips Hue

Philips Hue Beste spreker 2014: Cambridge Audio Go V2

Cambridge Audio Go V2 Beste compactcamera 2014: Sony Cyber-shot RX100 III

Sony Cyber-shot RX100 III Beste draagbare 2014: LG G Watch R

LG G Watch R Product van het jaar 2014: iPhone 6

Product van het jaar 2013: Apple iPad Air

Beste digitale compactcamera 2013: Sony Cyber-shot RX100 II

Sony Cyber-shot RX100 II Beste digitale systeemcamera 2013: Sony Alpha A7

Sony Alpha A7 Beste game 2013: Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V Beste home entertainment-apparaat 2013: nu tv

nu tv Beste draagbare technologie 2013: Pebble

Pebble Beste hoofdtelefoon 2013: Sennheiser Momentum On-Ear

Sennheiser Momentum On-Ear Beste draagbare luidsprekers 2013: Cambridge Audio Minx Go

Cambridge Audio Minx Go Beste televisie 2013: Sony KD-65X9005A 65-inch 4K-tv

Sony KD-65X9005A 65-inch 4K-tv Beste tablet 2013: Apple iPad Air

Apple iPad Air Beste mobiele telefoon 2013: HTC One

HTC One Beste phablets 2013: Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Note 3 Beste laptop 2013: MacBook Air 13-inch

Product van het jaar 2012: Windows 8

Beste digitale camera 2012: Nikon D800

Nikon D800 Beste laptop 2012: Apple MacBook Air 13-inch

Apple MacBook Air 13-inch Beste app 2012: Google Chrome

Google Chrome Beste game 2012: Journey

Journey Beste home entertainment-apparaat 2012: Sky TV

Sky TV Beste draagbare audio 2012: iPod Touch 5e generatie

iPod Touch 5e generatie Beste tv 2012: Panasonic Viera TX-P50VT50B en de Sony Bravia KDL-46HX853

Panasonic Viera TX-P50VT50B en de Sony Bravia KDL-46HX853 Beste tablet 2012: Nexus 7

Nexus 7 Beste mobiele telefoon 2012: Samsung Galaxy S III

Samsung Galaxy S III Innovatie van het jaar 2012: Nike + Fuelband

Product van het jaar 2011: Apple iPad 2

Beste digitale camera 2011: Sony NEX-5N

Sony NEX-5N Beste laptop 2011: Apple MacBook Air 13-inch

Apple MacBook Air 13-inch Beste app 2011: Sky Go

Sky Go Beste game 2011: Batman: Arkham City

Batman: Arkham City Beste home entertainment-apparaat 2011: Sonos Play: 3

Sonos Play: 3 Beste tv 2011: Samsung UE55D8000

Samsung UE55D8000 Beste tablet 2011: Apple iPad 2

Apple iPad 2 Beste telefoon 2011: Samsung Galaxy S II

Samsung Galaxy S II Innovatie van het jaar 2011: OnLive

Product van het jaar 2010: Kindle Wi-Fi

Beste audio 2010: Apple iPod touch 4G

Apple iPod touch 4G Beste app 2010: Amazon Kindle-app

Amazon Kindle-app Beste game 2010: Angry Birds

Angry Birds Beste tv 2010: Philips 21: 9 Cinema 3D

Philips 21: 9 Cinema 3D Beste thuisbioscoopkit 2010: Xbox 360 S.

Xbox 360 S. Beste telefoon 2010: HTC Desire HD

HTC Desire HD Beste camera 2010: Canon EOS 550D

Canon EOS 550D Beste computer 2010: Apple iPad

Apple iPad Innovatie van het jaar 2010: Microsoft Kinect

Product van het jaar 2009: Spotify

Beste muziekgadget 2009: Apple iPod touch (3e generatie)

Apple iPod touch (3e generatie) Beste autogadget 2009: TomTom XL Live

TomTom XL Live Beste digitale camera 2009: Panasonic Lumix DMC-GF1

Panasonic Lumix DMC-GF1 Beste laptop 2009: Apple MacBook Pro 13-inch

Apple MacBook Pro 13-inch Beste software 2009: Spotify

Spotify Beste game 2009: Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 Beste thuisbioscoopgadget 2009: PS3 Slim

PS3 Slim Beste mobiele telefoon 2009: HTC Hero

HTC Hero Beste gadget 2009: Eye-Fi

Product van het jaar 2008: MSI Wind

Beste muziekgadget 2008: Bowers and Wilkins Zeppelin iPod-luidsprekers

Bowers and Wilkins Zeppelin iPod-luidsprekers Beste autogadget 2008: TomTom One

TomTom One Beste digitale camera 2008: Fujifilm F60fd

Fujifilm F60fd Beste laptop 2008: MSI Wind

MSI Wind Beste software / service 2008: Firefox 3

Firefox 3 Beste game 2008: LittleBigPlanet

LittleBigPlanet Beste thuisbioscoopapparaat 2008: Pioneer KURO PDP-LX5090 televisie

Pioneer KURO PDP-LX5090 televisie Beste mobiele telefoon 2008: BlackBerry Storm

BlackBerry Storm Beste e-mailapparaat 2008: Nokia E71

Nokia E71 Beste Eco-gadget 2008: Pure Evoke Flow

Pure Evoke Flow Innovatie van het jaar 2008: Asus, voor de Eee PC

Product van het jaar 2007: Nintendo Wii

Beste mp3 / draagbare mediaspeler 2007: Archos 605 wifi

Archos 605 wifi Beste hoofdtelefoon 2007: Sennheiser PXC450

Sennheiser PXC450 Beste DAB-radio 2007: Pure Evoke-1S

Pure Evoke-1S Beste iPod-luidsprekersysteem 2007: Logic3 i-Station Traveler-luidsprekers

Logic3 i-Station Traveler-luidsprekers Beste mobiele telefoon 2007: Nokia N95 8GB

Nokia N95 8GB Beste smartphone 2007: Apple iPhone

Apple iPhone Beste accessoire voor mobiele telefoons 2007: Jawbone Bluetooth-headset

Jawbone Bluetooth-headset Beste navigatiesysteem 2007: Navman S90i

Navman S90i Beste autogadget 2007: Griffin itrip auto

autogadget Griffin itrip auto Beste compacte digitale camera 2007: Fuji FinePix Z5fd digitale camera

Fuji FinePix Z5fd digitale camera Beste DLSR digitale camera 2007: Canon EOS 40D DSLR digitale camera

Canon EOS 40D DSLR digitale camera Beste printer 2007: Kodak EasyShare 5300 All In One-printer

Kodak EasyShare 5300 All In One-printer Beste laptop 2007: Sony VAIO VGN-TZ11XN

Sony VAIO VGN-TZ11XN Beste pc-randapparaat 2007: Sandisk USB SD-kaart

Sandisk USB SD-kaart Beste VoIP-accessoire 2007: Philips VOIP841

Philips VOIP841 Beste software 2007: iLife 08

iLife 08 Beste website 2007: Facebook

Facebook Beste tv 2007: Pioneer Kuro

Pioneer Kuro Beste thuisbioscoopaccessoire 2007: Apple TV

Apple TV Beste consolespel 2007: Gears of War

Gears of War Beste pc-game 2007: Bioshock

Bioshock Beste spelcomputer 2007: Nintendo Wii

Nintendo Wii Beste sport- en fitnessgadget 2007: Timex iControl

Timex iControl Beste groene gadget 2007: USBcell

Product van het jaar 2006: BlackBerry Pearl

Beste mp3 / draagbare mediaspeler 2006: Creative Zen Vision: M

Creative Zen Vision: M Beste mobiele telefoon 2006: Sony Ericsson k800i

Sony Ericsson k800i Beste mobiele telefoon of mp3-accessoire 2006: Bose QuietComfort 3 noise-cancelling hoofdtelefoons

Bose QuietComfort 3 noise-cancelling hoofdtelefoons Beste GPS-apparaat 2006: TomTom One

TomTom One Beste compacte digitale camera 2006: Fujifim Finepix F30

Fujifim Finepix F30 Beste digitale camera voor prosumenten 2006: Nikon D80

Nikon D80 Beste beeldaccessoire 2006: HP Photosmart A618-printer

HP Photosmart A618-printer Beste laptop 2006: Apple MacBook Pro

Apple MacBook Pro Beste pc-randapparaat 2006: Logitech MX Revolution-muis

Logitech MX Revolution-muis Beste home entertainment-apparaat 2006: Sky HD

Sky HD Beste pc- of consolegame 2006: New Super Mario Brothers (Nintendo DS)

New Super Mario Brothers (Nintendo DS) Beste software 2006: Apple iLife 06

Apple iLife 06 Beste website 2006: YouTube

YouTube Beste gadget 2006: Nintendo DS Lite

Beste mp3-speler 2005: Apple iPod nano

Apple iPod nano Beste draagbare mediaspeler 2005: Sony PSP-console

Sony PSP-console Beste mobiele telefoon 2005: Samsung SGH-D600

Samsung SGH-D600 Beste digitale camera voor prosumenten 2005: Nikon D50

Nikon D50 Beste compacte digitale camera 2005: Pentax Optio 50

Pentax Optio 50 Beste pc- of consolegame 2005: Lumines (PSP)

Lumines (PSP) Beste laptop 2005: Apple 15-inch PowerBook

Apple 15-inch PowerBook Beste home-entertainmentgadget 2005: Sonos Digital Music System

Sonos Digital Music System Beste PDA / smartphone 2005: Palm Treo 650

Palm Treo 650 Beste GPS-apparaat 2005: TomTom Go 700

TomTom Go 700 Beste lifestyle-gadget 2005: Sony PSP-console

Sony PSP-console Innovatie van het jaar 2005: Dyson Ball

Geschreven door Rik Henderson.