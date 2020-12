CES 2021: De Consumer Electronics Show van volgend jaar gaat digitaal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het grootste technische evenement op de kalender, CES, rolt elk jaar in januari rond, met enorm veel nieuwsaankondigingen en productlanceringen.

Het evenement van volgend jaar zal er echter nogal anders uitzien: het evenement zal alleen online zijn, zoals veel shows en lanceringen die we in 2020 hebben gehad.

De organisator van de show, de US Consumer Electronics Association (CTA), kondigde in juli 2020 aan dat het evenement van volgend jaar allemaal online zal zijn, wat duidelijkheid biedt over een situatie die had kunnen lopen en rennen. Het besluit staat in contrast met de aanpak van IFA 2020, die werd voortgezet met enkele persoonlijke evenementen.

Er is ook een kleine datumwijziging. CES 2021 vindt plaats van maandag 11 januari tot en met donderdag 14 januari 2021. Verwacht dat de meeste aankondigingen zullen plaatsvinden op 11 januari, want dat is de pers-, analisten- en mediadag.

11 januari: alleen toegang tot media

12 januari: exposantenvitrine en conferentieprogrammering

13 januari: exposantenvitrine en conferentieprogrammering

14 januari: Conferentieprogrammering

De CTA zegt dat CES 2021 "een volledig digitale ervaring zal zijn die exposanten, klanten, opinieleiders en media van over de hele wereld met elkaar verbindt. Door het nieuwe formaat kunnen deelnemers horen van technologische innovators, de nieuwste technologieën en de nieuwste productlanceringen zien. en maak contact met wereldwijde merken en startups van over de hele wereld. "

Dus verwacht een volledige selectie van lanceringen en persconferenties van alle gebruikelijke namen - u kunt hieronder zien wat er op de laatste show werd gelanceerd. De CTA voegt eraan toe "we zijn van plan terug te keren naar Las Vegas voor CES 2022, waarbij we de beste elementen van een fysieke en digitale show combineren."

CES - of de Consumer Electronics Show - is een goede barometer voor het jaar en onthult de bepalende producten en technologieën voor de komende maanden. De show vindt elk jaar plaats sinds 1967, hoewel deze oorspronkelijk niet in Vegas werd gehouden.

Verizon-voorzitter en CEO Hans Vestberg zal de kick-off keynote-toespraak houden aan het begin van het evenement, terwijl AMD-president en CEO Dr. Lisa Su ook een keynote-speech zal houden, net als General Motors.

We werken deze functie bij tot en met de show van 2021, zodat je alle aankondigingen kunt zien die er echt toe doen.

Acer start CES elk jaar met een verversing van laptops en 2020 is niet anders. Er zijn nieuwe convertibles in de Spin 3 en Spin 5 , waarvan de laatste het premiummodel is met een 2K-scherm, samen met een nieuwe Acer Swift 3 - waarvan er een AMD 4000-versie komt.

De op ontwerpers gerichte ConceptD krijgt ook een update, met meer kracht en meer opties.

Arlo heeft met de Arlo Pro 3 Floodlight een nieuwe toevoeging aan zijn portfolio van apparaten voor thuisbeveiliging aangekondigd. Dit is eigenlijk de 2019 Arlo Pro 3-camera - 2K, tweeweg audio, nachtzicht, enz. - maar met een enorme reeks LEDs voor verlichting. Dat maakt dit een schijnwerper op batterijen, dus je krijgt een eenvoudige installatie, veel verlichting en gemakkelijke toegang tot je video met een Arlo Smart-abonnement.

Een van de aankondigingen van Asus voegt zich bij de premium Chromebooks die uit de show komen - en dat is de Chromebook Flip C436 .

Maar Asus heeft ook de gelederen van zijn spelmachines een boost gegeven, met de 14-inch ROG Zephyrus G14 die je gaming-karbonades in een compact pakket wil geven. Het heeft ook een aanpasbare LED-array op het deksel, zodat u opvalt.

Aan het betaalbare uiteinde van het spectrum bevinden zich de Asus TUF A15, F15, A17 en F17 , een reeks betaalbare gaming-laptops in 15- en 17-inch maten, allemaal met 144Hz-schermen, veel hardware-opties en vanaf £ 1000. op CES 2020

Dell is een interessante, omdat het geen ruimte inneemt op de CES-beursvloer. In plaats daarvan zal het een restaurantruimte in The Venetian overnemen en pronken met zijn nieuwste waren.

Voorafgaand aan de show kondigde het Amerikaanse bedrijf zijn nieuwe XPS 13 aan , met veel minder omlijsting dan eerdere optredens. Het ziet er indrukwekkend uit, net als de nieuwe Dell G5 15 Special Edition , een 15-inch gaminglaptop die op AMD-hardware zit en wordt gelanceerd onder het merk Dell in plaats van Alienware.

HP heeft aangekondigd dat het samenwerkt met Tile om Bluetooth-tracking van uw laptop te bieden - dat zou u moeten helpen als u geneigd bent dergelijke dingen te verliezen. Het eerste model dat dit aanbiedt, is de nieuwe HP Elite Dragonfly G2 , ook aangekondigd op CES. Dit model integreert ook 5G.

Jabra heeft een aantal nieuwe Bluetooth-hoofdtelefoons aangekondigd, waaronder de Jabra Elite Active 75t , sportieve versies van de uitstekende echt draadloze oordopjes die in 2019 zijn aangekondigd. Ze bieden meer bescherming, meer kleuren en meer maatwerk. Ze gaan ook modellen introduceren met draadloos opladen voor de case.

JBL heeft een reeks aankondigingen gedaan, waaronder een Dolby Atmos-soundbar waar je de surround sound-luidsprekers kunt detacteren om ze elders in de kamer te plaatsen. De Bar 9.1 volgt het ontwerp van de 2019 Bar 5.1, maar brengt die meeslepende Atmos-ervaring naar het feest.

JBL heeft ook een aantal koptelefoons geüpdatet, waaronder de Club, die in een aantal verschillende stijlen verkrijgbaar is, waaronder een paar met ruisonderdrukking. Ze zouden geïnspireerd zijn door "reizende muzikanten".

Lenovo laat graag zijn technische vaardigheden zien en is vaak het meest ontwrichtend in de latopsegmenten - en 2020 is niet anders. Met de ThinkPad X1 Fold heeft hij een opvouwbare Windows-laptop laten zien, die kan worden gebruikt als tablet of met een magnetisch toetsenbord zoals een laptop. Het is zeker een andere benadering.

Dan is er de ThinkBook Plus . Dit is een andere draai aan de laptop, met een extern E-Ink-display dat kan worden gebruikt om te lezen, notities te maken en zelfs Alexa op te roepen, en dat alles zonder je notebook te openen. Is het misschien overdreven?

Als je op zoek bent naar iets conventioneler, dan zijn er de nieuwe ThinkPad X1 en X1 Yoga-modellen , evenals een dunne en lichte gaming-laptop, de Legion Y740S . Het geheim hiervan is het Legion BoostStation, een externe GPU die de prestaties levert wanneer je die nodig hebt, waardoor de laptop licht en draagbaar blijft als je dat niet doet - dus het is niet helemaal conventioneel.

Eindelijk ben je misschien geïnteresseerd in de Lenovo Ideapad Duet Chromebook . Dit is een Chrome OS 2-in-1 met een tablet- en toetsenbordindeling.

LG kwam op het podium om te praten over tvs, huishoudelijke apparaten en AI, de themas voor de show, terwijl het de toekomst van televisie onthulde. De grote push zit echt in 8K TV . LG is een partnerschap aangegaan met CTA om de Real 8K-standaard aan te kondigen en biedt in 2020 een reeks OLED- en NanoCell-modellen aan die 8K in huizen willen pushen. Er zijn acht 8K-modellen om uit te kiezen.

Die zitten ook naast een vernieuwd assortiment 4K OLED-tvs , met BX- en CX-modellen - waarbij de CX voor het eerst een kleiner formaat introduceert - 48-inch. LG heeft ook bevestigd dat het de Apple TV-app naar zijn tvs uit 2018, 2019 en 2020 zal brengen.

Na een zeer druk 2019 zet OnePlus de massa-output van zijn telefoons voort, met CES het startpunt voor OnePlus eerste Concept Phone , Concept One genaamd, als onderdeel van de zesde verjaardag van het bedrijf.

Panasonic heeft een paar echte draadloze oordopjes van Technics gelanceerd, die een geweldige geluidskwaliteit en ruisonderdrukking beloven. Er is geen prijs, maar we verwachten niet dat ze goedkoop zijn. Panasonic heeft ook nieuwe hoofdtelefoons gelanceerd onder zijn eigen merk, wederom echt draadloos en ruisonderdrukking.

Er is ook de Panasonic HZ2000 , een update van de GZ2000 van 2020, nu met Dolby Vision IQ - intelligentere HDR - en Filmmaker Mode, waarmee je kunt overschakelen naar de tv-instellingen die overeenkomen met die van de oorspronkelijke regisseur, zodat je weet dat je zien wat ze van plan waren.

Ring heeft updates aangekondigd voor zijn verlichtingsassortiment, met bijgewerkte verlichtingsopties voor binnen en buiten die kunnen worden geïntegreerd met de andere apparaten van Ring. Maar in het kielzog van de groeiende bezorgdheid over privacy, zal de aankondiging van het Control Center meer belangstelling wekken, zodat klanten hun privacy beter in de gaten kunnen houden.

Roku heeft het Roku TV Ready-programma aangekondigd, een schema om ervoor te zorgen dat accessoires compatibel zijn met je Roku TV. Dat zou een eenvoudigere installatie moeten betekenen en dat je je AV-ontvanger of soundbar met je Roku-afstandsbediening kunt bedienen, met minimale installatie. Roku neemt hardware serieus en breidt partnerschappen uit om ervoor te zorgen dat Roku centraal staat in je streaming.

Samsung laat ons graag zien wat het technisch kan en tv is momenteel een enorm slagveld. Bovenaan de lijst staat de nieuwe Samsung Q950TS , een 8K-tv die bijna volledig randloos is. Het ziet er zeker verbluffend uit en het is ook slim - op zoek naar 8K in de mainstream.

Samsung introduceert zijn Sero TV ook bij een breder publiek . Deze 43-inch tv is al beschikbaar in Korea en draait verticaal, zodat hij de juiste vorm heeft voor al die videos die je misschien op sociale media bekijkt. Ja, het is een erkenning dat verticale video iets is, maar zou je het niet gewoon op je telefoon bekijken?

Wat betreft Micro LED - aangekondigd als de toekomst van tv - heeft Samsung de zaken kleiner gemaakt, met 88 en 150 inch versies die te zien zijn, maar de boodschap is dat Micro LED eraan komt en binnenkort je tv zal vervangen. Samsung pusht ook zijn lifestyle-tvs met de Serif- en Frame-lijnen , en biedt een aantal nieuwe soundbars voor 2020.

Het heeft ook de Galaxy Chromebook aangekondigd, een ander premium Chrome OS-apparaat.

Op het gebied van het concept toonde Samsung Ballie , een kleine beveiligingsrobotbal die door je huis kan dwalen, op zoek naar indringers en een algemeen soort metgezel is.

De verrassing van de persconferentie van Sony was de onthulling van de Vision S. Het is een auto van Sony. Ok, het is dus een concept en het is ontworpen om Sony in staat te stellen zijn automobielvaardigheid te demonstreren door de auto in te pakken met sensoren en hardware die essentieel zullen zijn voor toekomstige autonome voertuigen.

Op een meer praktisch niveau toonde Sony zijn nieuwe reeks tvs, die ook een 48-inch OLED-tv bevat , zoals LG. Kleine OLED lijkt het ding te zijn. De ster is eigenlijk de Sony Z8H, een vlaggenschip LCD 8K-tv, terwijl er ook een update is van de OLED-lijnen van het bedrijf in de A8H, voordat je bij de A8S komt, de kleine OLED.

Suunto heeft de Suunto 7 aangekondigd, een nieuw Wear OS-horloge dat sport en slimheid wil combineren. Het is het eerste Wear OS-apparaat van het bedrijf dat alle normale sporttracking biedt die Suunto biedt, maar met alle connectiviteit en ondersteuning voor alle functies die Google aan smartwatches biedt. U krijgt offline kaarten, tot 12 uur aan activiteiten volgen en een fantastisch uitziend horloge.

Visio, een van de grootste tv-fabrikanten in de VS, heeft een reeks lanceringen aangekondigd, waarmee de eerste 4K OLED-tv van het bedrijf wordt geïntroduceerd. Dit is naast een aantal 4K quantum dot-tvs, met nieuwe SmartCast 4.0-technologie en spraakbesturing van afstandsbedieningen op de meer premium-modellen.

Aan de voorkant van de soundbar is er een reeks updates, waaronder een nieuwe Dolby Atmos-soundbar, de Elevate , die een aantal van zijn luidsprekers zal draaien om indien nodig een meer uitgesproken 3D-effect te geven. Visio kondigde ook ondersteuning aan voor HDR10 +.

CES is een branche-evenement, dus in tegenstelling tot IFA in Berlijn kan het publiek niet aanwezig zijn. Maar iedereen die met de consumentenelektronica-industrie is verbonden, kan een pas aanvragen. In 2019 waren meer dan 182.000 mensen aanwezig, wat de capaciteit van de show is. Dat omvat 69.000 exposanten (verdeeld over meer dan 4.000 vertegenwoordigde bedrijven) en bijna 7.000 leden van de media.

Geschreven door Mike Lowe en Dan Grabham.