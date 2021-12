Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het grootste tech-evenement op de kalender, CES (voorheen bekend als de Consumer Electronics Show), rolt elke januari rond en brengt enorm veel nieuwe aankondigingen en productlanceringen.

Hoewel het evenement in 2021 nogal anders was - zoals veel shows en lanceringen sinds begin 2020 - heeft de organisator van de show, de US Consumer Electronics Association (CTA), een volledige terugkeer naar Las Vegas aangekondigd voor CES 2022, hoewel er een online element ook.

"We zijn verheugd om terug te keren naar Las Vegas - al meer dan 40 jaar de thuisbasis van CES - en kijken ernaar uit om veel nieuwe en terugkerende gezichten te zien", aldus Gary Shapiro, president en CEO van de CTA. "Honderden leidinggevenden hebben ons verteld hoeveel ze CES nodig hebben om nieuwe en bestaande klanten te ontmoeten, partners te vinden, media te bereiken en innovatie te ontdekken."

Echter, slechts enkele weken voor de start van de show, hebben verschillende bedrijven de fysieke aanwezigheid teruggetrokken, waarbij de aanhoudende wereldsituatie als reden wordt genoemd. De CTA zegt dat het de richtlijnen voor veiligheidsmaatregelen zal herzien, maar dat de show zal doorgaan...

CES 2022 begint op woensdag 5 januari en loopt tot en met zaterdag 8 januari 2022. Verwacht de meeste aankondigingen op maandag 3 en dinsdag 4 januari, want dat zijn de pers-, analisten- en mediadagen. Zoals we echter eerder hebben gezien, zullen sommige fabrikanten hun eigen evenementen houden en deze vallen buiten de officiële CES-evenementen.

CES is een branche-evenement, dus het publiek kan niet aanwezig zijn. Maar iedereen die verbonden is met de consumentenelektronica-industrie kan een pas aanvragen. In 2019 waren er meer dan 182.000 mensen aanwezig, wat toen de capaciteit was van de show. Dat omvatte 69.000 exposanten (in meer dan 4.000 vertegenwoordigde bedrijven) en bijna 7.000 leden van de media. De show in 2022 zal niet zo groot zijn vanwege aanwezigheidsverplichtingen, internationale reisbeperkingen, enzovoort.

Er zal een volledige reeks persconferenties zijn, zowel persoonlijk als virtueel, en we verwachten een volledige reeks nieuwe productlanceringen die daarbij horen. Traditioneel ziet CES de lancering van nieuwe televisies, met vlaggenschipmodellen onthuld, naast nieuwe technologie die de industrie het hele jaar door zal stimuleren - en daarna.

Acer heeft bevestigd dat het niet officieel aanwezig zal zijn op CES 2022, maar we denken niet dat dit het bedrijf ervan zal weerhouden nieuwe laptopverversingen aan te kondigen - het is meestal een van de eersten die een nieuwe kit onthult voordat de mediadagen van de show van start gaan .

Een andere grote hit, CES is meestal het platform om de XPS-laptopvernieuwing te onthullen - zal 2022 dezelfde traditie markeren? Verder hebben we al kennis gemaakt met enkele pre-CES-releases, zoals het modulaire laptopconcept , wat aantoont dat Dell buiten de gebaande paden blijft denken.

4 januari, 15.00 uur PST (23.00 uur VK, middernacht EU)

Hyundai organiseert een persconferentie op CES 2022. De afgelopen jaren is er een duidelijke groei geweest in automerken op de show. Het lijkt erop dat Hyundai meer gaat praten over Boston Dynamics en hoe robotica een rol zal spelen bij de verschuiving van het bedrijf van autofabrikant naar mobiliteitsaanbieder.

4 januari, 10:00 uur PST (18:00 uur VK, 19:00 uur EU)

Intel's processoractiviteiten onthullen doorgaans de jaarlijkse vernieuwing. En met AMD en Apple die het brood en de boter van het bedrijf hebben gespaard, kun je een grote schreeuw verwachten rond zijn Intel Core i 12e generatie-processors. Er wordt ook verwacht dat er meer wordt onthuld over Intel Arc, het nieuwe discrete grafische aanbod van het bedrijf.

Hoewel Lenovo geen conferentie organiseert, onthult het meestal een overvloed aan producten op een breed scala aan laptop-, connectiviteits- en tabletruimten. Het bedrijf trok zijn aanwezigheid echter op 23 december 2021 in, dus er zal geen fysieke aanwezigheid zijn bij productaankondigingen.

4 januari, 08.00 uur PST (16.00 uur VK, 17.00 uur EU)

LG zal een persconferentie houden en zal, zoals gebruikelijk, als een van de eersten op de agenda staan. Er zal ook een fysieke en virtuele tentoonstelling zijn - waar het zal pronken met nieuwe OLED-televisies en flexibele OLED-conceptoplossingen . We verwachten ook updates voor LG's assortiment consumentenapparaten en witgoed.

4 januari, 08.00 uur PST (16.00 uur VK, 17.00 uur EU)

Nvidia vertelt ons dat zijn CES-showcase "de nieuwste doorbraken in versneld computergebruik zal aanpakken - van ontwerp en simulatie tot gaming en autonome machines." Verwacht dan niet per se nieuwe GPU's, maar we zullen zien...

4 januari, 10:00 uur PST (18:00 uur VK, 19:00 uur EU)

Panasonic organiseert een persconferentie op CES en we zullen waarschijnlijk de focus op televisie zien. De stand is meestal meer zakelijk georiënteerd, vooral omdat het bedrijf een groot deel van de luchtvaartindustrie voorziet van in-flight entertainmentkit, wifi, enzovoort.

4 januari, 11:00 uur PST (19:00 uur VK, 20:00 uur EU)

Omdat Qualcomm hardware heeft in veel technologische apparaten, is CES vaak een kernbestemming voor alles wat met elkaar verbonden is. Hoewel Qualcomm zijn grote stappen op Snapdragon Summit aankondigt, weten we zeker dat er nog veel meer zullen zijn om enthousiast over te worden in Vegas.

Keynote: 4 januari, 18.30 uur PST (5 januari, 2.30 uur VK, 3.30 uur EU)

Samsung heeft meestal een van de grootste persconferenties op CES, met een enorm scala aan introducties. Geruchten gaan dat Samsung QD-OLED - Quantum Dot OLED - zal introduceren, een paneeltechnologie die is ontworpen om Samsung te helpen concurreren met high-end OLED-sets, het type dat we van LG zien.

Er is ook een keynote, waarin het bedrijf zijn brede productassortiment zal presenteren, gepland voor het einde van 4 januari. Er zijn ook steeds meer geruchten dat dit zal zijn wanneer de Samsung Galaxy S21 FE wordt onthuld .

4 januari, 17.00 uur PST (5 januari 1 uur VK, 2 uur EU)

Sony rondt traditioneel de eerste mediadag op CES af - en we verwachten dat we dit jaar opnieuw vooruitgang zullen zien op het gebied van televisie.