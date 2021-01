34 gekke uitvindingen, je zult niet geloven wat je gaat zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sommige uitvindingen zijn beter dan andere, en er zijn er die nooit het daglicht hadden mogen zien. Misschien zouden ze dat moeten doen, al was het maar om ons aan het lachen te maken.

Van zonnebikinis tot een door de neus gedragen stylus, deze zijn hier om te shockeren. Ontwerpers over de hele wereld hebben gadgets gemaakt die shockeren. Sommige zijn misschien nuttig, maar zullen ze in de echte wereld ooit echt worden gebruikt? In het openbaar? Die beslissing is aan jou, dus je zult moeten zien wat er daarbuiten is. Sommige daarvan kunnen we ons echt niet voorstellen in de echte wereld buiten deze afbeeldingen.

We hebben de meest belachelijke, krankzinnige, rare en ronduit vreemde uitvindingen verzameld die ooit zijn gedaan of bedacht, zoals de Solar Bikini die de zonnestralen gebruikt om elk aangesloten apparaat van stroom te voorzien. Dankzij een USB-aansluiting kan een telefoon tijdens het zonnen worden opgeladen. Bovendien, weet je, je ziet eruit alsof je uit de toekomst komt dankzij het harde werk van ontwerper Andrew Schneider. Niet slecht voor $ 200 dan.

Hoewel je er veel niet kunt vinden, niet dat je dat waarschijnlijk zou willen, zijn er nog steeds enkele beschikbaar om te kopen. Dus als je dit als je ietwat off-the-wall boodschappenlijstje wilt beschouwen, ga ervoor.

Masseer mij

Ontworpen om te werken met een PSOne-gamepad, de Massage Me, was bedoeld om koppels samen te laten genieten van gamen. Door het spel te spelen, masseert de ene partner de andere terwijl hij of zij de aangepaste gamecontroller bestuurt. Hoe goed dit werkt, kunnen we niet zeggen, maar als je het eens wilt proberen, kun je het zelf maken met behulp van deze instructies.

De Fliz

Een manier om het ongemak van een fietszadel en de onnatuurlijke beweging van pedalen te overwinnen, is door een harnas aan een overframe met wielen toe te voegen. Klaarblijkelijk. Ideaal voor heuvelafwaartse snelheden en dan gewoon als een peuter rennen op een vlak terrein. Hoe dit nog niet in elke straat is, is ons een raadsel.

Neus Stylus

Ontwerper Dominic Wilcox bedacht het idee van de Nose Stylus als een middel om multitasken nog effectiever te maken. Uiterlijk was hij minder een overweging, of misschien vond hij Clockwork Orange gewoon heel leuk.

Metaaldetector sandalen

Als je al langs het strand loopt, waarom laat je je schoenen dan niet naar schatten zoeken? Dat moet de achterliggende gedachte zijn. Wie weet, misschien hebben ze al iemand echt rijk gemaakt - of zijn ze gearresteerd omdat ze eruitzien alsof ze aan huisarrest zijn ontsnapt.

Doryu 2-16 camera

Deze camera, van Doryu Camera Company, werd in 1954 gemaakt als een politie-issue-snapper die niet alleen op een wapen leek, maar ook een hard geluid maakte als een pistool. Vooruitlopend op het spel op politiecamera-opnames tijdens het werk, duidelijk. Deze zijn nu echt zeldzaam en een is onlangs op een veiling verkocht voor $ 25.000.

Innerlijke Selfie Stick

Dit zou de meest grove uitvinding aller tijden kunnen zijn. We willen niet eens woorden schrijven, je snapt het wel. Selfies zijn te ver gegaan.

Trillende jeans

Als je geen genoeg kunt krijgen van meldingen en je houdt van het gevoel dat je zak trilt elke keer dat je telefoon een melding krijgt, dan is dat goed nieuws! Deze jeans en korte spijkerbroeken zijn ontworpen om te trillen wanneer je telefoon dat doet, voor spanning op de benen.

IJshoorntje Rotator

Een ijsje likken. Gedoe. Rechtsaf? Niet meer dankzij de roterende kegel die het ijs beweegt, zodat u uw tong op één plek kunt laten - waardoor waardevolle calorieën worden bespaard.

Smaakverbeterende vorken

Smaakverbeterende vorken die geur gebruiken om iets meer aan het eetgevoel toe te voegen. Misschien zijn deze voor degenen die echt niet kunnen koken?

Beauty And The Geek Keyboard Jeans

De Nederlandse designstudent Erik de Nijs moet een hekel hebben aan het ronddragen van zijn toetsenbord. Dus in plaats van een laptop te gebruiken, heeft hij een toetsenbord in zijn spijkerbroek geïntegreerd. Maar niet alleen dat, deze hebben ook een luidspreker en muis. Hiermee betaalt u £ 250 voor die specifieke look.

Pao Fit

Dit apparaat ziet er misschien uit als een oud martelwerktuig, maar het is eigenlijk ontworpen om aan de conditie van je gezicht te werken. Het apparaat voor spierversteviging is zelfs door Christiano Ronaldo onderschreven voor zijn vele Japanse fans.

Baby dweil

Je baby kruipt al over de vloer, waarom zou je hem niet aan het werk zetten? Deze onesie gedraagt zich als een gigantische poetsdoek en laat je kleintje al op zeer jonge leeftijd de waarde van een dag hard werken leren kennen.

MyFreeble

Houd handen vast over de hele wereld. Deze vreemde kleine man bootst de hand na die een internetverbinding vasthoudt. Je knijpt in de jouwe en je kind voelt zijn ene verandering alsof je daar zijn hand vasthoudt. Dat is helemaal niet deprimerend.

Snijplank Vogelvoeder

Verspil geen kruimels, voer ze rechtstreeks aan de vogels. Deze snijplank ventileert de kruimels waardoor je ze niet hoeft op te ruimen, dat doen de vogels voor je. Veel succes met het naar buiten pompen.

Hamster versnipperaar

Dit is eigenlijk best een goed idee. De hamster draait op zijn wiel, dat de versnipperaar aandrijft die je oude documenten in hamsterbedding verandert.

Sonische granaat

Dit product kostte $ 15 op Firebox voordat het werd stopgezet. We kunnen ons voorstellen waarom. Het is een geluidshandgranaat die het meest irritante ding ter wereld kan zijn.

Huisdier douchegordijn

Nat worden tijdens het schoonmaken van een dier kan lastig zijn. Dus waarom zou je jezelf niet omhullen met iets dat een moordenaar zou dragen tijdens het opruimen van een nieuwe moord?

Vinger Vork

Doe niet alsof het vastpakken van een vork geen zwaar werk is. We weten allemaal dat het is en daarom is de vingervork geboren - van echte behoefte. Zeker. Stop deze metalen steek van £ 1,50 op je cijfer en eet weg zonder al dat vasthoudgedoe.

Geurverspreider voor smartphones

De Scentee Smartphone Aroma Diffuser gebruikt een app om een geur in de kamer om je heen te verspreiden. Perfect om de stemming te bepalen of gewoon om te gaan met eventuele nare geuren die in huis zijn opgedoken.

iPhone-ventilator

Wordt het een beetje warm en gehinderd in de zomermaanden? Wat dacht je van een ventilator die kan worden aangesloten op je Apple iPhone. Deze gadget is klein en een beetje gek, hoe ga je tenslotte je apparaat vasthouden en browsen? Tenzij u het ondersteboven gebruikt.

Een raar werkstation

In de jaren 70 bedachten ontwerpers rare en prachtige zitplaatsen voor werknemers. Dit omvatte krankzinnige dingen zoals deze nauwsluitende stoel, ingebouwde typemachine en zelfs enkele oortelefoons met uitschuifbare antennes. Een visie op technische luxe voor die tijd, maar zeker een kanshebber voor onze lijst.

Beker voor telefoonhouder

Kunt u uw ogen niet van uw kleine scherm afhouden? Dan ziet deze gadget er waarschijnlijk aantrekkelijk uit. Het is een beker met een ingebouwde smartphonehouder. Het enige wat u hoeft te doen is de beker vullen met uw favoriete drankje, uw smartphone in de houder voor het rietje schuiven en beginnen met browsen en drinken

Eierblokjesmachine

Omdat ronde eieren veel te natuurlijk en saai zijn, duidelijk.

AirSticks

Deze gadgets zijn een overbodige uitvinding van Matt Benedetto. Als je altijd je Apple Airpods kwijtraakt terwijl je ook gek bent op oriëntaals eten, dan zijn de Airsticks wellicht de perfecte oplossing voor jou.

"Het perfecte accessoire voor je Apple AirPods. Geniet onderweg van je favoriete sushi en laat je eetstokjes nooit achter."

Aangesloten tampons

Als een product niet is aangesloten op uw telefoon en niet elk aspect van uw leven meet, is het dan wel goed? Deze tampons sturen essentiële stroomgegevens naar je telefoon, zodat je altijd op de hoogte bent.

Een intelligente paraplu

Dit is een slimme paraplu die je laat weten wanneer het regent. Klinkt volkomen zinloos, nietwaar? Nou ja, misschien niet zoals het ook andere dingen doet - zoals u waarschuwen als u per ongeluk zonder bent afgedwaald. Deze paraplu heeft ook de mogelijkheid om gegevens te delen met andere slimme paraplus voor cloud-sourcinggegevens om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig zijn.

De cyclomeer

De Cyclomer was bedoeld als s werelds eerste amfibische fiets. Dit rare en prachtig uitziende ding had holle wielen die ook dienst deden als drijvers en was bedoeld om gemakkelijk over land en water te kunnen gaan. Toen het in 1932 werd gelanceerd in Parijs, Frankrijk, was het echter minder succesvol omdat de drijvers op geen van beide oppervlakken grip konden krijgen en het dus nooit bleef hangen.

Winderigheid filterend ondergoed

Dit zijn onderbroeken voor degenen die last hebben van een zenuwslopende hoeveelheid troeven. Het bedrijf beschrijft ze het best:

"De bekroonde kleding die winderigheid filtert van Shreddies biedt maximaal comfort, klassieke styling en winderigheidsfiltratie. Of je nu last hebt van overmatige winderigheid of gewoon de zekerheid wilt van geurvrije wind, Shreddies is de perfecte oplossing voor jou."

Dus ja, als je je zorgen maakt over het gas dat uit je komt, dan lijkt dit misschien een goed idee. Het veranderen van uw dieet kan een andere zijn.

Harige kousen

Als je een dame bent die het zat is om tijdens de zomermaanden te lonken, dan is dit product misschien de oplossing waar je naar op zoek was. Harige kous ontworpen om wellustige toeschouwers af te schrikken. Best een bossige look.

Met schimmel bedekte boterhamzakken

Als je echt goed bent in het maken van sandwiches en je collegas blijven je lunch stelen uit de werkkoelkast, dan lijkt dit misschien een goede uitvinding. Een boterhamzakje dat eruitziet alsof het bedekt is met schimmel en rot is achtergelaten. Simpel maar effectief. Hoewel een nauwkeurige inspectie het wild verraadt als je verse sla en ham binnenin ziet.

Kwakzalversmuilkorven voor honden

Als je hond een beetje ondeugend is en er wat schattiger uit moet zien, dan hebben de Japanners jou gedekt. Deze uitvinding is een hondenmuilkorf waardoor uw hond eruitziet als een eend, want waarom niet?

Monowheel-motoren

Monowheel-motoren zien er belachelijk uit en lijken waanzinnig gevaarlijk, onpraktisch en een gek ding om mee te doen. Toen ze echter voor het eerst verschenen in de jaren 1860, dacht men dat ze een echte vorm van transport zouden kunnen worden. Gelukkig is dat nooit echt uitgekomen, maar mensen proberen er toch voor de lol op te rijden.

Er zijn duidelijke problemen met hen, waaronder stabiliteit, beperkt draagvermogen en misschien wel het meest hilarische, het risico van "gerbiling". Dit laatste probleem is een probleem dat optreedt als de gebruiker te hard remt en de kracht de gebruikelijke zwaartekracht teniet doet, waardoor een bestuurder rond het wiel vliegt als een gerbil in zijn wiel.

Hamblin-bril voor de luie lezer

In de jaren dertig verscheen deze bril in Engeland en bood de luie lezer de kans om in bed te gaan liggen, maar toch boeken te kunnen lezen. In wezen dezelfde logica als periscopen met spiegels die het zicht omleiden. Ze sloegen duidelijk niet aan en waren waarschijnlijk niet erg comfortabel of praktisch.

Bacon lippenbalsem

Zijn uw lippen droog en gesprongen? Ben je ook dol op de smaak van spek en zou je willen dat je de hele dag spek kon ruiken en proeven? Oh jongen, hebben we dan het product voor je? Ja, lippenbalsem met baconsmaak. De perfecte combinatie van dingen?

Geschreven door Luke Edwards en Adrian Willings.