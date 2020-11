Technologie is in de loop der jaren zeker gekrompen: toen en nu in beeld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Moderne technologie heeft ons ertoe aangezet om steeds kleinere gadgets te maken, vooral sinds de microchip verscheen. Natuurlijk groeien telefoons nu in schermgrootte, maar je zult versteld staan hoe ze nog steeds kleiner zijn dan hun historische tegenhangers. En hoeveel andere gadgets zijn er ook gekrompen.

De laatste sprong voorwaarts in het terugdringen van de technologie was de uitvinding van de microchip die in 1961 beschikbaar kwam, aanvankelijk voor militaire klanten. Nu staan we op de afgrond van nog een dergelijke sprong dankzij nanotechnologie, behalve dat in de toekomst waarschijnlijk apparaten kleiner zullen worden dan wat het menselijk oog kan detecteren, aangezien nanomachines onvermijdelijk in mensen worden gebruikt.

Maar voor nu, hoewel het verschil in grootte kan worden gezien met niet-verbeterde menselijke ogen, hebben we enkele van de beste gadgets verzameld om te verkleinen. Computers zijn in de loop der jaren met grote sprongen vooruitgegaan, nu was een stukje materiaal dat in een envelop past ooit zo groot als een hele kamer en had het minder stroom dan een eenvoudig digitaal horloge.

De grootte van mobiele telefoons is enorm gedaald naarmate de schermtechnologie verbetert, de batterijen verbeteren en de chips kleiner en efficiënter worden. Maar dat geldt ook voor audio met luidsprekers die nu kleiner zijn dan ooit, maar nog beter geluid bieden dan voorheen en met draadloze connectiviteit en draagbaarheid op oplaadbare batterijen.

Bekijk onze galerij om te zien hoe de gadgetwereld is veranderd.

Harde schijven (1979)

Dit gigantische ding was hoe een 250 MB harde schijf eruit zag in 1979. Volgens de huidige maatstaven is dat niet alleen een schamele hoeveelheid opslagruimte, maar ook een enorme schijf die niet erg handig zou zijn om in huis te hebben.

Compacte NVMe SSDs (2020)

Technologie is in de loop der jaren niet alleen kleiner geworden, maar ook veel verbeterd. De oude gigantische harde schijven van weleer zijn nu aanzienlijk kleiner en kunnen ook veel meer gegevens bevatten. Nu hebben we allerlei kleine opslagapparaten, van handige MicroSD-kaarten in onze telefoons tot razendsnelle NVMe-schijven in onze gaming-pcs.

Draagbare luidsprekers (1985)

Boomboxen waren zeker een technologie uit een ander tijdperk. Prachtige muziekmachines die mensen met zich meedroegen in de straten van de stad om wat deuntjes te laten klinken. Ze hadden natuurlijk een massa batterijen nodig om ze van stroom te voorzien en waren niet universeel populair, maar ze waren iets speciaals.

Bluetooth-luidsprekers (2020)

Draagbare luidsprekers zijn in de loop der jaren veel gekrompen en zijn nu nog beter in staat. Betere batterijen betekenen dat ze langer meegaan, en met Bluetooth-mogelijkheden en muziekstreamingservices zoals Spotify en Amazon Prime Music heb je nu toegang tot veel meer nummers, waar je ook bent.

Videocameras (jaren 80)

Vroeger had je een volledige videoband nodig om op te nemen en een ijzeren schouder om de camera stil te houden. Camcorders waren enorm, duur en log. De kwaliteit van de beelden was toen ook niet geweldig en pas in het jaar 2000 verscheen high-definition als een optie.

Actiecameras (2020)

Videocameras zijn nu verkrijgbaar in alle soorten en maten, van krachtige DSLRs met videofunctie tot actiecameras in zakformaat.

Zet een GoPro op jezelf en je kunt alles opnemen, overal zonder het te merken. De videokwaliteit is nu veel indrukwekkender en cameras zijn ook goedkoper. Als u er geen kunt betalen, is er altijd de mogelijkheid om op te nemen met uw smartphone.

Mobiele telefoons (1973)

De eerste mobiele telefoon zou er cool hebben uitgezien toen hij in 1973 arriveerde, maar nu ziet hij eruit als een verouderd stuk plastic met heel weinig functionaliteit in vergelijking met moderne apparaten. Kijk hoe ver we nu zijn gekomen.

Mobiele telefoons (2020)

Smartphones zijn minuscuul groot, sterk en proppen zich in het hele internet, evenals de camera en muziekspeler. Mobiele technologie heeft in de loop der jaren een lange weg afgelegd, dunner, kleiner, lichter en ook beter in staat. We hebben touchscreens, vingerafdruklezers en zelfs opvouwbare schermen. We hebben echt het geluk dat we in de moderne tijd leven. Wat heeft de toekomst in petto?

Computer RAM (1946)

Dit was een Williams Tube, wat de vroege versies van computers in 1946 als RAM-geheugen gebruikten. Net als de andere originele computeronderdelen was hij enorm. Gelukkig is de computertechnologie in de loop der jaren kleiner geworden en enorm toegenomen in verwerkingskracht.

Computer RAM (2020)

Geheugenmodules zijn nu kleiner, krachtiger en zelfs boordevol RGB-verlichting. Moderne pcs kunnen tot 128 GB RAM en meer bevatten en zelfs moderne smartphones hebben nu meerdere GBs om ze van stroom te voorzien. Moderne rekenkracht is krankzinnig en zou de oorspronkelijke makers versteld doen staan.

Televisies (1946)

Televisie bestaat al tientallen jaren, maar de originele televisietoestellen waren enorm. Ze waren ook meer technologie en behuizing dan ze in werkelijkheid scherm waren. Zwart-witbeelden en slechts een handvol kanalen om naar te kijken, het is verbazingwekkend dat het zelfs is opgevangen.

Televisies (2020)

Tvs hebben nu niet alleen een resolutie van 4K (en meer), ze proppen ook in apps om via internet te streamen en verbruiken weinig stroom, maar zijn ook dun genoeg om bijna te verdwijnen als ze opzij staan.

Moderne televisies zijn ultradun en beschikken over ongelooflijke schermtechnologie, zoals micro-LEDs, waardoor ze gigantisch en verbluffend kunnen zijn. Tvs zijn hier misschien het enige stukje technologie dat eigenlijk groter is geworden in plaats van kleiner, maar op een goede manier.

Laptops (jaren 90)

Toen laptops in de jaren 90 voor het eerst op de markt kwamen, waren ze in wezen niet veel meer dan mooie tekstverwerkers. Dikke, zware beesten die een minimale verwerkingskracht hadden, maar ongetwijfeld een technisch hoogstandje waren voor die tijd.

Laptops zoals deze Apple PowerBook zouden de voorloper zijn van de moderne notebook en de weg vrijmaken voor handig, draagbaar computergebruik van de toekomst.

Laptops (2020)

Het lijkt erop dat moderne merken constant concurreren om te zien wie de dunste, lichtste en meest compacte laptops kan maken en tegelijkertijd hoogwaardige specificaties kan gebruiken om u voldoende verwerkingskracht te geven.

U kunt ook veel doen met deze laptops, van gamen tot fotobewerking, videoverwerking en meer, allemaal onderweg. Sommige hebben zelfs een batterijduur van uren en uren. Een heel eind verwijderd van de dagen van weleer.

Draagbare muziekspelers (jaren 80)

Mobiele muziek was een groot ding in de jaren tachtig, als je reservebatterijen en banden had. De Sony Walkman was het audiogadget van die tijd, een draagbaar wonder in zakformaat om je eigen muziek overal mee naartoe te nemen. Maar als je tape werd gekauwd, was het een nachtmerrie.

Draagbare muziek (2020)

De technologie is zo ver gekomen dat speciale draagbare muziekspelers in wezen achterhaald zijn, tenzij je natuurlijk een audiofiel bent. Nu kunt u uw muziek op uw telefoon meenemen en deze gemakkelijk via internet streamen. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om toegang te krijgen tot muziek, waar ter wereld u ook bent. Bovendien is er geen gedoe meer van opgekauwde banden of het proberen om dikke muziekspelers in je spijkerbroek te passen.

De eerste computers (1946)

Dit was de eerste computer, EDSAC, die in 1946 in Engeland werd gemaakt, toen het een basisberekening maakte die duurde tot 1949. De originele computers hielpen bij het bestrijden van de nazi-oorlogsmachine en brachten ook het nieuwe tijdperk in. Computertechnologie vorderde snel en kromp in de loop van de tijd.

Moderne computers (2020)

Computers zijn nu in bijna elk huis, ze zijn krachtiger dan de hele NASA een paar decennia geleden en zijn ook in staat tot allerlei computermagie. Voeg wat RGB-verlichting en hippe ontwerpen toe en je hebt iets ongelooflijk nuttigs dat ook op je bureau kan staan.

Rekenmachines (1965)

Dit is de ELKA 22 rekenmachine uit 1965 met digitaal display. Het lijkt nu misschien niet veel, maar de originele rekenmachines waren een modern wonder van die tijd. In ieder geval het leven van mensen over de hele wereld gemakkelijker gemaakt.

Rekenmachines (nu)

Als je een rekenmachine wilt die losstaat van de gratis rekenmachine die in je telefoon is ingebouwd, kun je kiezen voor een superslank doorzichtig model zoals dit. Ze zijn ook aanzienlijk compacter en draagbaarder.

Computermonitors (jaren 70)

Oude CRT-monitoren waren zwaar en vatbaar voor problemen. Net als de originele televisies waren de eerste computermonitors meer omlijsting en technologie dan scherm. Het aantal pixels was laag en het was niet waarschijnlijk dat ze je sokken uit zouden blazen.

Monitoren (2020)

Monitoren hebben een lange weg afgelegd. Net als televisies zijn monitoren dunner, lichter en visueel beter geworden. Moderne monitoren zijn er ook in alle soorten, maten en opstellingen. U kunt verbluffende 8K-panelen, ultrabrede droomschermen of high-refresh-monitoren krijgen voor serieuze gamingvaardigheden. Er zijn tal van opties en geen van hen zijn de dikke monsters uit het verleden.

De beste monitoren: Top 4K-, Full HD- en Quad HD-opties voor creatievelingen en gamers

Onbemande luchtvaartuigen (1900)

Het concept van onbemande luchtvaartuigen stamt eigenlijk uit 1849. Met het idee dat er in de beginjaren van de 20e eeuw zwaar in onbemande luchtvaartuigen werd geïnvesteerd. Nu is het vrij standaard voor gigantische op afstand bestuurbare vaartuigen in alle soorten en maten om de lucht te vullen en luchtinformatie en vuurkracht te leveren aan strijdkrachten tijdens operaties in een bepaald land.

Miniatuur drones (nu)

De vooruitgang in militaire UAV- en dronetechnologie leidde uiteindelijk tot steeds kleiner wordende bestuurbare luchtvaartuigen. Dat zorgde er toen voor dat niet alleen drones gemakkelijker beschikbaar kwamen, maar ook dat ze zich op de commerciële en consumentenmarkten begaven.

Uiteindelijk begonnen kleine drones zoals de DJI Mavic Mini te verschijnen en elders werkten onderzoekers aan minuscule chips waardoor kleine drones autonoom konden vliegen . We kunnen ons alleen afvragen met wat voor soort technologie het leger op dit soort schaal werkt.

Geschreven door Luke Edwards en Adrian Willings.