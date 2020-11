Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De wereld van 3D-printen is echt aanwezig met printers in huizen, online winkels en zelfs supermarkten die 3D-printdiensten aanbieden. Het resultaat is allerlei rare en prachtige 3D-geprinte objecten.

Thuis kunnen mensen bestanden downloaden of ontwerpen en voorwerpen in plastic afdrukken. Dit kan handig zijn voor goedkope en gemakkelijke vervanging van onderdelen van het huis, snel speelgoed en zelfs meubels.

Dan zijn er metalen 3D-printers en organische modellen. Deze worden over het algemeen gebruikt door bedrijven of universiteiten en hebben dingen als wapens en zelfs menselijke organen gemaakt. Voedselprinters maken het ook mogelijk om snoep en goede maaltijden te printen.

3D-printen helpt om producten sneller op de markt te laten verschijnen, doordat prototypes goedkoper en gemakkelijker kunnen worden gemaakt. Autos zijn 3D-geprint en ook eenvoudige huizen. Hoewel ze nog in de vroege ontwikkelingsstadia zijn, is het mogelijk dat de toekomst van grootschalige productie 3D-geprint kan worden.

We hebben hier nu een breed scala aan 3D-geprinte producten verzameld.

Hodor deurstop

Fans van Game of Thrones zullen ofwel zachtjes gniffelen of een enkele trieste traan over deze laten vallen. Een 3D-geprinte deurstopper gemaakt om het woord Hodor te laten zien.

De grootste 3D-geprinte boot ter wereld

In oktober 2019 slaagde de Universiteit van Maine erin om niet één, niet twee, maar drie Guinness World Records te vestigen voor het gebruik van s werelds grootste polymeer 3D-printer om de grootste boot ooit te printen .

De 3D-geprinte boot van 25 voet, 5.000 pond, bekend als 3Dirigo, is misschien niet de meest opwindende of interessant uitziende 3D-print op onze lijst, maar het is zeker een indrukwekkende prestatie. Zeker als je de time-lapse van het maken ervan bekijkt .

De prototypeprinter zelf is ook iets speciaals. Een beest van een machine die enorme objecten kan printen tot wel 30 meter lang, 6 meter breed en 3 meter hoog. Er wordt gezegd dat de printer zal worden gebruikt voor snelle prototyping van civiele, defensie- en infrastructuurtoepassingen.

Een beetje hulp voor een furbal

Instagrammer Kittenxlady plaatste deze afbeelding in 2017 en liet haar favoriete kleine kitten zien die een aantal behoorlijk geweldige aangepaste 3D-geprinte wielen schommelde. De purrrrrrrrrfecte kleine setup om de kleine furball ondanks gezondheidsproblemen te helpen.

Een cast die je helpt te genezen

Medisch gebruik voor 3D-printen is misschien wel onze favoriete toepassing van deze technologie. In 2014 creëerde ontwerper Deniz Karasahin dit briljante concept van een nieuwe cast voor gebroken ledematen die er niet alleen geweldig uitziet, maar ook het genezingsproces helpt. De 3D-geprinte cast bevatte een gepulseerd echografiesysteem met lage intensiteit dat was ontworpen om beschadigde botten sneller te laten genezen - zelfs 38 procent sneller.

Een 3D geprinte elektrische viool

Met een bescheiden start in 2013, maakte de 3Dvarius al snel de overstap naar Kickstarter met de belofte van een geweldig ogende 3D-geprinte viool die was ontworpen om een symbiose tussen zichzelf en de muzikant te creëren. Nauwkeurige bewerking, een innovatief ontwerp en oog voor detail zagen de 3Dvarius van een concept veranderen in een volledig functionerend muziekinstrument dat zich echt onderscheidt van de massa.

Darth Vader pennenhouder

Hoewel veel van de 3D-afdrukken op deze lijst op de een of andere manier nuttig, praktisch of nuttig kunnen zijn, zijn sommige gewoon geweldig. Deze kleine 3D-geprinte versie van Darth Vader is een fantastisch voorbeeld. De donkere opperheer is veranderd in een bescheiden pennenhouder en buigt de knie voor zijn eigenaar.

Het eerste 3D-geprinte huis ter wereld

In de wazige dagen van 2014 maakte een particulier Chinees bedrijf dat bekend staat als WinSun het allereerste 3D-geprinte huis ooit . Vier grote 3D-printers werden aan het werk gezet om laag voor laag beton te spuiten om de muren te construeren.

Deze 3D-printmethode zou ongelooflijk goedkoop zijn en het gebrek aan mankracht betekende dat de kosten nog lager konden worden gehouden. Destijds werd gesuggereerd dat een huis gedrukt kon worden voor minder dan $ 5.000.

Een grote kajak

Deze geweldige kajak werd gedurende 42 dagen sectie voor sectie 3D-geprint vanuit een thuisprinter. Het werd met liefde gemaakt door Jim Smith, een 3D-systeemingenieur, die het vaartuig maakte van ongeveer $ 500 aan materialen. Die materialen waren onder meer ABS-plastic, machineschroeven, messing inzetstukken en een gezonde dosis siliconenkit om de kano waterdicht te houden. Het kostte ongeveer 1012 uur om af te drukken, maar het werkt!

Eetbare drukken

In 2015 kondigde 3D Systems de ChefJet Pro 3D aan. Een 3D-printapparaat dat snoep en snoepsnoepjes in 3D kon printen. Het resultaat is een aantal vrij geweldige eetbare creaties met smaken variërend van chocolade tot vanille, munt, zure appel, kersen en watermeloen.

Een 3D-geprinte pinhole camera

Pinhole is een camera die kan worden 3D-geprint en 35 mm-film laadt voor opnamen. Dit apparaat begon oorspronkelijk op Kickstarter voordat het werkelijkheid werd. Het is ontworpen om ouderwetse fotografie naar de moderne tijd te brengen. Het eindresultaat is ook best gaaf, want de 3D-geprinte camera is sterk, robuust en duurzaam - veel meer dan moderne digitale cameras die gemakkelijk kunnen breken als ze vallen.

Als u van dit idee houdt, kunt u zelfs uw eigen camera afdrukken door deze instructies te volgen .

3D-geprinte pizza

Foodini is een 3D-voedselprinter die een hele pizza in één kan printen. Deze printer, ontworpen door Natural Machines, produceert niet alleen pizzas, maar kan ook andere voedingsmiddelen verwerken - hamburgers, spaghetti en meer. Natuurlijk is een apparaat als dit redelijk high-end en in 2016 zou een van deze printers u ongeveer $ 2.000 kosten. Maar misschien is dit soort dingen een voorproefje van de toekomst?

De snelle racer

De Rapid Racer is 3D-geprint met 3600 lagen en wordt aangedreven door een standaard 18V-boormachine van Hawk University.

De Down Up Tap

De Down Up Tap maakt het drinken uit de kraan gemakkelijker, mocht u daar behoefte aan hebben. Deze 3D-geprinte kraan is in wezen een waterdispenser met dubbele nozzles voor uw gootsteen die de standaardfunctionaliteit van een normale kraan combineert met een drinkfontein. U hoeft uw bril niet vuil te maken, drink gewoon en ga.

Eerste 3D-geprinte voetbalschoenen ooit

In 2013 toonde Nike zijn nieuwe ontwerp van Vapor Laser Talon voetbalschoenen. Dit waren de allereerste 3D-geprinte voetbalschoenen die werden ontworpen om atleten te helpen optimaal te presteren dankzij een lichtgewicht ontwerp en krachtige gripgrepen.

Porsche Cayman S

In 2013 bracht Porsche een gratis 3D-afdrukbaar bestand uit voor zijn Cayman S. Fans van de autofabrikant konden vervolgens hun eigen voertuig printen en zelfs kleuren zoals ze wilden. Natuurlijk is het niet zo cool als het echte werk, maar het is aanzienlijk goedkoper en ook officieel.

Het papieren vliegtuigpistool

Op zoek naar je papieren vliegtuigspel? Dan is dit 3D geprinte monster wellicht het apparaat dat je nodig hebt. Het 3D-geprinte A6 V10 Paper Airplane-pistool kan vliegtuigen automatisch en in grote hoeveelheden afvuren.

Het is misschien niet veel om naar te kijken, maar één versie van dit 3D-geprinte pistool, bekend als de PFM-A5 V2 , kon tot 200 vellen A5-papier bevatten en 120 papieren vliegtuigen per minuut afvuren.

3D-geprinte modulaire laptop

De Pi-Top is een 3D-geprinte modulaire laptop die is ontworpen om gebruikers te leren hoe ze schakelingen kunnen printen, leren coderen en geweldige apparaten voor de toekomst kunnen maken. Dit eigenzinnige (en verrassend goedkope) apparaat is gemaakt om gebruikers aan te moedigen nieuwe gadgets, gadgets en interessante creaties voor de toekomst uit te vinden.

Een 3D-geprinte schildpad

Zeg hallo tegen Cleopatra, een schildpad met een 3D-geprinte prothese. Ze lijdt aan pyramidevorming vanwege slechte voeding, wat betekent dat haar echte schaal gaten en gebroken delen heeft die geïnfecteerd kunnen raken, maar Roger Henry, een student van Colorado Technical University, ontwierp voor haar een nieuwe 3D-geprinte schaal gemaakt van biologisch afbreekbaar op maïs gebaseerd plastic. Ze wordt ook goed gevoed door het Canyon Critters Reptile Rescue HQ in Colorado, en haar nieuwe 3D-geprinte schaal zal haar naar verwachting beschermen totdat haar werkelijke schaal over een paar jaar geneest.

3D op de rotsen

Een Japans reclamebureau genaamd TBWA / Hakuhodo creëerde ijsstukken met de naam "3D on the rocks" om reclame te maken voor Suntory Whisky, maar het gebruikte Autodesk 123D, 3D-ontwerpen en een CNC-router om de ontwerpen uit een ijsblok te snijden. Het hele proces lijkt veel op 3D-printen. De bovenstaande afbeelding is slechts een van de vele ijsstukken die het bureau heeft gemaakt.

Vervangende lichaamsdelen voor bio-printing

3D-printen is een vrij opwindend vakgebied, niet alleen bij het maken van nieuwe gadgets en gadgets, maar ook op het gebied van geneeskunde. Er zijn de afgelopen jaren verschillende vorderingen gemaakt op het gebied van bioprinting. Deze omvatten onderzoek naar 3D-printen voor weefselherstel en -reconstructie, vervanging van ledematen, niertransplantaties en zelfs harttransplantaties.

Organovo was de laatste tijd een pionier in deze technologie en was zelfs betrokken bij het 3D-printen van lever- en nierweefsel dat zou kunnen worden gebruikt om falende menselijke organen te behandelen. Een geweldige levensreddende technologie waarvan we niet kunnen wachten om toekomstige ontwikkelingen te zien.

Een gereconstrueerde toekansnavel

3D-printen heeft zeker tal van geweldige potentiële toepassingen. Deze briljante foto laat zien hoeveel verschil deze printtechnologie kan maken, niet alleen voor mensenlevens, maar ook voor de dieren die onze wereld bewonen. Hier heeft een toekan zijn bek laten reconstrueren met de kracht van een 3D-printer.

3D geprint artwork voor blinden

3D-geprinte objecten veranderen levens over de hele wereld op wonderbaarlijk verschillende manieren.

Dit briljante gebruik zorgt ervoor dat klassieke schilderijen en kunstwerken worden omgezet in 3D-geprinte sculpturen. In deze vorm wordt gehoopt dat slechtzienden de kans krijgen om de kunst op nieuwe en geweldige manieren te ervaren en te waarderen, zoals voorheen niet mogelijk was.

Mobiliteit voor een puppy

Deze foto is het bewijs van Reddit dat 3D-geprinte protheses en mobiliteitshulpmiddelen niet alleen voor mensen zijn. Deze arme kleine hond heeft helaas het gebruik van zijn benen verloren, maar heeft nu een aantal 3D-geprinte wielen om hem te helpen rond te ritsen.

Google Droid

Toen de wielgebonden broer van een Redditor aan een baan bij Google zou beginnen, gingen ze naar de 3D-printer om iets geweldigs van hen te maken om als bureaumaatje te fungeren. Er is ook veel nagedacht over deze kleine druk. Niet alleen beweegt het hoofd van de Droid (en komt los), maar het heeft ook magneten ingebouwd in het achterste om het in de rolstoel te houden.

Dragon lamp

De laatste serie Game of Thrones had misschien fans van de serie verdeeld over de vraag of het goed was of niet, maar het valt niet te ontkennen dat de draken geweldig waren. Een Etsy-verkoper maakte optimaal gebruik van de liefde voor de gevleugelde mythische wezens en heeft geweldige 3D-geprinte drakenlampen gemaakt, compleet met brandend hellevuur.

3D geprint pak van Iron Man op ware grootte

Een cosplayer met de naam Jayluvll neemt zijn hobby echt serieus. Met een gezonde dosis geduld, meer dan zes maanden inspanning en een veelvoud aan 3D-geprinte onderdelen, slaagden ze erin om dit geweldig ogende Iron Man-pak op ware grootte te maken. Indrukwekkend!

Een nauwkeurig brein

Geen echt brein, noch een vervanging voor een menselijk brein dat 3D-geprint is (hoewel dat vrij geweldig zou zijn), dit is in plaats daarvan een nauwkeurige afdruk van een brein gemaakt op basis van een MRI-scan. Reddit-gebruiker ST314 heeft het gemaakt nadat hun zoon door de scanner was gegaan. Ze legden uit hoe het gebeurde:

"Ik haalde de gegevens uit zijn MRI met behulp van een script geschreven door gebruiker miykael op github, bereidde de vorm voor in Blender, verdeelde de hersenen op het horizontale vlak zodat er twee stabiele platte oppervlakken zouden zijn, en liet het vervolgens door de Qidi-software lopen om een gcode-bestand van de stl. De printer is een Qidi X-pro. Ik heb 3D Solutech PLA-filament gebruikt (omdat ze fatsoenlijk iZombie-hersenkleurig materiaal hadden). De totale printtijd was ongeveer 20 uur voor beide hemisferen. Datavoorbereiding van de polygonen was ongeveer evenveel tijd. "

Een ander huis en plannen voor ruimte

Sinds het eerste 3D-geprinte huis werd geproduceerd, hebben andere bedrijven gewerkt aan het maken van nieuwe constructies met behulp van vergelijkbare technieken. Dit huis , gebouwd door Apis Cor , werd in minder dan 24 uur gebouwd en kostte iets meer dan $ 10.000 om te printen. Interessant is dat de woning van 400 vierkante voet naar verwachting duurzaam genoeg zal zijn om tot 175 jaar mee te gaan. Andere inspanningen van het bedrijf zijn onder meer onderzoek naar de mogelijkheden om 3D-printtechnologie te gebruiken om habitats op andere planeten te bouwen .

Spaarvarken

3D-printen is nog steeds een redelijk dure onderneming, dus misschien is dit ontwerp essentieel voor iedereen die erin wil komen. Een 3D-geprinte spaarpot voor het opbergen van je wisselgeld voor je volgende printproject.

Een bedrukte riem

Als je altijd moeite hebt met het vallen van je broek of het gewoonweg onmogelijk vindt om een riem te vinden die echt past, dan is 3D-printen misschien wel de oplossing. Stel je de mogelijkheden voor om je eigen modetrend te bepalen met 3D-geprinte kleding die zeker uniek is als niets anders.

Een kleine Tokoyo

iJet ging in 2016 naar Kickstarter met dit briljante project waarbij Tokio werd herschapen in kleine driedimensionale 3D-geprinte kaarten. Een geweldig, zeer gedetailleerd en nauwgezet project met fantastische resultaten. De enorme stad ziet er in dit kleine formaat zeker behoorlijk speciaal uit.

3D-geprinte raketonderdelen

Zelfs NASA is ermee bezig. In 2013 experimenteerde de ruimteorganisatie met 3D-printtechnieken om nieuwe onderdelen voor haar ruimteraketten te maken. Het is duidelijk dat dit een paar stevige onderdelen van de kit zijn, omdat ze bestand moesten zijn tegen temperaturen tot 6000 graden Fahrenheit. Gaat echter het potentiële toekomstige gebruik van deze technologie laten zien.

Vortex Keep

Heb je ooit je eigen kasteel gewild, compleet met onheilspellende gracht en onoverkomelijke rotswand? Nu kan dat, in ieder geval in kleine vorm, dankzij dit 3D-printbare model van Jukka Seppänen . Dit model is ook geweldig ontworpen om een kleine kaars in het midden te houden om er s nachts een schitterende, gloeiende sfeer aan toe te voegen.

Cheshire Cats

3D-printers zijn zo veelzijdig. Ze kunnen worden gebruikt om alles af te drukken, van vervangende ledematen tot eenvoudige kleine modellen om uw liefde voor sprookjes te tonen. Met deze instructies van Steve Solomon kun je je eigen grijnzende Cheshire-kat afdrukken. Deze katachtigen zijn niet langer beperkt tot Wonderland.

Godzilla

Deze briljante visie van Godzilla is gemaakt door Mark Rhodes, die zich liet inspireren door het originele model van ChaosCoreTech en een koele dosis boos water onder zijn voeten toevoegde en een briljant systeem dat vape-technologie gebruikte om rook uit zijn mond te blazen.

Animatieserie Batman

We wedden dat een moderne Bruce Wayne een paar 3D-printers in zijn huis zou hebben. Hij zou waarschijnlijk ook goedkeuren dat zijn geanimeerde gelijkenis in deze vorm opnieuw wordt gemaakt. 3D-printhobbyist Fotis Mint heeft dit fantastisch ogende model van de donkere ridder gemaakt zodat mensen het zelf kunnen printen.

Paddestoel lamp

Een van de dingen die we leuk vinden aan 3D-printen is de manier waarop het niet alleen kan worden gebruikt om mooie dingen te maken, maar ook om nuttige dingen te maken. Hier heeft Joe Prints een heel kleurrijke paddenstoel gemaakt die ook dienst doet als een handig lampje .

Rechter Dredd

Dit is een ongelooflijk gedetailleerd 3D-geprint model van Judge Dredd, compleet met zijn iconische frons en enorme schoudervullingen. Dit model is gemaakt door grafitomi op basis van de drukinstructies van David Östman . We vinden het fantastisch en je kunt het zelfs in zijn volle glorie in videovorm bekijken op Instagram .

Guybrush Threepwood

Van het klassieke Monkey Island komt ons favoriete personage uit piraten, Guybrush Threepwood. Hier schitterend nagebouwd door Fotis Mint . Als dit uw boot drijft, zult u het graag weten, hij heeft ook de specificaties voor scheurbuik, kapitein LeChuck .

Stormtrooper-helm

Deze buste van een Stormtrooper-helm lijkt overal het perfecte model voor nerds. We kunnen ons voorstellen dat als je een 3D-printer bezit, je waarschijnlijk een Star Wars-fan bent. De meeste mensen zijn dat toch, nietwaar? Zelfs als u dat niet bent, kunt u het detailniveau en de aanwezigheid van deze nog steeds waarderen. Een andere klassieke creatie van David Östman , het is zeker populair.

Anoniem masker

Of dit masker je doet denken aan Guy Fawkes, de film V for Vendetta uit 2005 of de hackergroep Anonymous, het is zeker opvallend. Als je altijd al vond dat het best gaaf was, zoals wij, dan zul je blij zijn te weten dat je nu je eigen kunt printen dankzij Fabio Bautista.

Portaal geweer

Deze 3D-print is gebaseerd op Valves geweldige sci-fi puzzelspellen en heeft een geweldig uitziend portaalgeweer. Helaas, het zal niet echt in staat zijn om teleportatieportalen op te blazen waar je doorheen kunt reizen, maar je kunt indruk maken op je vrienden, het gebruiken voor Cosplay of gewoon pronken met je nerdachtige stijl ermee op een plank in je huis. Kirby Downeys creatie bevat ook holle behuizing voor LED-verlichting, zodat je deze kunt laten gloeien.

Captain Americas schild

Voor alle MCU-fans , deze is ongetwijfeld een publiekstrekker. De originele instructies zijn voor een kleine versie van het schild, geschaald tot ongeveer 25 cm. Maar omdat het 3D-geprint is, kun je ook groot gaan en deze afbeelding laat een gebruiker zien die precies dat deed en een schild op ware grootte maakte. Bekijk hier een video van het origineel om te proeven hoe geweldig het is.

Kwal

Het lijkt redelijk passend om Medusa op deze lijst op te nemen - de mythische vrouw met slangenhaar wiens blik mannen in steen zou kunnen veranderen. Dit 3D-printen is een van de vele verschillende van Scan The World. Scan The World is een ambitieus project om objecten van culturele betekenis zoals deze te scannen en opnieuw te creëren. Ons verleden toegankelijker maken voor iedereen over de hele wereld, zelfs voor degenen die niet kunnen reizen.

De Brandenburger Tor

Het is misschien klein, maar het is ook een geweldig stukje geschiedenis dat je in handen kunt houden. Deze 3D-print is gemaakt om de verjaardag van de val van de Berlijnse muur te vieren, maar is ook een schitterend eerbetoon aan de geschiedenis.

Moai Head op Paaseiland

Een andere creatie van het Scan the World-project is een 3D-print van de Moai Head van Paaseiland. Dit is een moderne recreatie van een van de mysterieuze beelden van het eiland en een fantastisch kunstwerk.

OpenRC-tractor

Veel van deze 3D-geprinte items zijn geweldig om naar te kijken en je te verwonderen, maar ze doen niet per se iets anders dan een lust voor het oog. Deze doet u echter , met een beetje extra inspanning , een werkende tractor maken die uw wielen ongetwijfeld aan het draaien brengt.

SNES Mini Raspberry Pi

De SNES Mini is een geweldige klassieke console. Maar als je een creatief persoon bent, dan wil je misschien liever je eigen bouwen dan er een kopen. Duke Doks heeft deze handleiding gemaakt voor het afdrukken van uw eigen SNES Mini- behuizing voor uw Raspberry Pi om deze er authentieker uit te laten zien.

Groot

Het op één na schattigste personage uit Guardians of the Galaxy (onze favoriet is Rocket) is zeker onmiskenbaar. Als je ook van Groot houdt, dan zul je deze 3D-print zeker goedkeuren. Je kunt Groot zelfs zittend, staand en zwaaiend printen. Dus genoeg om uit te kiezen. We vinden het gewoon leuk dat de lijnen van het 3D-printproces de houten plooien van Groots huid helpen accentueren.

Wallace en Gromit

De meest bekende geanimeerde combinatie van man en hond? Zeker een van de meest vermakelijke om onze televisies te sieren. Wallace en Gromit hebben ons door de jaren heen met vreugde vervuld. We houden van dit 3D-geprinte model van het paar. Het is grappig en een grote gelijkenis met het origineel.

Joystick voor vluchtsimulatie

Nadat Microsoft Flight Simulator was uitgebracht, werden mensen gek op joysticks tot het punt dat ze allemaal niet meer op voorraad waren of dat de prijzen omhoog gingen.

Om niet te worden afgeschrikt, heeft Akaki Kuumeri hun eigen 3D-geprinte joystick gemaakt, compleet met werkende componenten en USB-connectiviteit. Een geweldige oplossing voor een probleem uit de eerste wereld.

Stratocaster gitaar

Een echte Stratocaster zou u een aantal serieuze bedragen kosten, maar hoe zit het met een die u zelf hebt afgedrukt? Natuurlijk is het niet helemaal hetzelfde, maar het is op zijn eigen manier geweldig.

Het is vermeldenswaard dat, hoewel je deze gitaar zelf kunt printen , het lastig is om correct te werken.

Anti-kiem deuropener

In 2020 is het het beste om niet in de buurt van mensen te komen, dingen aan te raken of in het openbaar uit te gaan, maar als het nodig is, is dit misschien een goede oplossing.

Een 3D-geprinte deuropener die eruitziet als een boksbeugel, maar eigenlijk is ontworpen om u de deurklinken vast te laten pakken en deuren te openen zonder de handgrepen echt aan te raken en daardoor ziektekiemen te vermijden.

Mechanische toetsenborden

Gaming-toetsenborden zijn geweldig. Mooie aangepaste toetsenborden zijn nog beter, maar ze zijn ook erg duur. Hoe zit het met een 3D-geprinte versie?

Dit is weer een van die 3D-prints die ingewikkeld zijn om te maken, maar oh zo bevredigend als het klaar is.

Batman miniatuur

Dit handige kleine ding is een 3D-geprinte miniatuurreplica van de helm van Batman vs Superman. Het was misschien niet de beste Batman-film, maar het valt niet te ontkennen dat deze helm fantastisch is.

Geschreven door Adrian Willings en Luke Edwards.