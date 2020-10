Toekomstige batterijen, binnenkort beschikbaar: binnen enkele seconden opladen, de afgelopen maanden en stroom via de ether

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel smartphones, slimme huizen en zelfs slimme wearables steeds geavanceerder worden, worden ze nog steeds beperkt door stroom. De batterij is in decennia niet vooruitgegaan. Maar we staan aan de vooravond van een machtsrevolutie.

Grote technologie- en autobedrijven zijn zich maar al te goed bewust van de beperkingen van lithium-ionbatterijen. Hoewel chips en besturingssystemen efficiënter worden om energie te besparen, kijken we nog maar naar een paar dagen gebruik op een smartphone voordat we moeten opladen.

Hoewel het even kan duren voordat we een week uit onze telefoons halen, vordert de ontwikkeling goed. We hebben de beste batterij-ontdekkingen verzameld die binnenkort bij ons zouden kunnen zijn, van draadloos opladen tot supersnel opnieuw opladen in 30 seconden. Hopelijk zie je deze technologie binnenkort in je gadgets.

NAWA Technologies heeft een ultrasnelle koolstofelektrode ontworpen en gepatenteerd, die naar verluidt een doorbraak is op de batterijmarkt. Het maakt gebruik van een verticaal uitgelijnd ontwerp van koolstof nanobuisjes (VACNT) en NAWA zegt dat het het batterijvermogen kan vertienvoudigen, de energieopslag met een factor drie kan vergroten en de levensduur van een batterij vijf keer kan verlengen. Het bedrijf beschouwt elektrische voertuigen als de belangrijkste begunstigde, die de koolstofvoetafdruk en de kosten van de batterijproductie verkleint en de prestaties verbetert. NAWA zegt dat een actieradius van 1000 km de norm zou kunnen worden, met oplaadtijden die teruggebracht worden tot 5 minuten om 80 procent te bereiken. De technologie zou al in 2023 in productie kunnen zijn.

Onderzoekers van de Universiteit van Texas hebben een lithium-ionbatterij ontwikkeld die geen kobalt gebruikt als kathode. In plaats daarvan schakelde het over op een hoog percentage nikkel (89 procent) met mangaan en aluminium voor de andere ingrediënten. "Kobalt is de minst voorkomende en duurste component in batterijkathodes", zegt professor Arumugam Manthiram, Walker Department of Mechanical Engineering en directeur van het Texas Materials Institute. "En we elimineren het volledig." Het team zegt dat ze met deze oplossing veelvoorkomende problemen hebben overwonnen, waardoor een goede batterijduur en een gelijkmatige verdeling van ionen is verzekerd.

Hoewel de emissiereducerende eigenschappen van elektrische voertuigen algemeen worden aanvaard, is er nog steeds controverse rond de batterijen, met name het gebruik van metalen zoals kobalt. SVOLT, gevestigd in Changzhou, China, heeft aangekondigd dat het kobaltvrije batterijen heeft geproduceerd die zijn ontworpen voor de EV-markt. Afgezien van het verminderen van de zeldzame aardmetalen, beweert het bedrijf dat ze een hogere energiedichtheid hebben, wat kan resulteren in een bereik van maximaal 800 km (500 mijl) voor elektrische autos, terwijl het ook de levensduur van de batterij verlengt en de veiligheid verhoogt. Waar we deze batterijen precies zullen zien, weten we niet, maar het bedrijf heeft bevestigd dat het samenwerkt met een grote Europese fabrikant.

Om het probleem van onstabiel silicium in lithium-ionbatterijen op te lossen, hebben onderzoekers van de Universiteit van Oost-Finland een methode ontwikkeld om een hybride anode te produceren met behulp van mesoporeuze siliciummicrodeeltjes en koolstofnanobuisjes. Uiteindelijk is het de bedoeling om grafiet als anode in batterijen te vervangen en silicium te gebruiken, dat tien keer zoveel capaciteit heeft. Het gebruik van dit hybride materiaal verbetert de prestaties van de batterij, terwijl het siliciummateriaal duurzaam wordt geproduceerd uit gersteschilas.

Onderzoekers van Monash University hebben een lithium-zwavelbatterij ontwikkeld die een smartphone 5 dagen lang van stroom kan voorzien, beter dan lithium-ion. De onderzoekers hebben deze batterij gefabriceerd, hebben patenten en de interesse van fabrikanten. De groep heeft financiering voor verder onderzoek in 2020 en zegt dat verder onderzoek naar autos en het gebruik van het elektriciteitsnet zal worden voortgezet.

De nieuwe batterijtechnologie zou een lagere milieu-impact hebben dan lithium-ion en lagere fabricagekosten, terwijl het de mogelijkheid biedt om een voertuig 1000 km (620 mijl) of een smartphone 5 dagen van stroom te voorzien.

IBM Research meldt dat het een nieuwe batterijchemie heeft ontdekt die vrij is van zware metalen zoals nikkel en kobalt en mogelijk beter presteert dan lithium-ion. IBM Research zegt dat deze chemie nog nooit eerder in combinatie in een batterij is gebruikt en dat de materialen uit zeewater kunnen worden gehaald.

De prestaties van de batterij zijn veelbelovend, waarbij IBM Research zegt dat het lithium-ion op een aantal verschillende gebieden kan overtreffen - het is goedkoper om te produceren, het kan sneller worden opgeladen dan lithium-ion en kan zowel meer vermogen als energie bevatten. dichtheden. Dit alles is beschikbaar in een batterij met een lage ontvlambaarheid van de elektrolyten.

IBM Research wijst erop dat deze voordelen de nieuwe batterijtechnologie geschikt maken voor elektrische voertuigen en werkt samen met onder meer Mercedes-Benz om deze technologie te ontwikkelen tot een levensvatbare commerciële batterij.

Hoewel lithium-ionbatterijen overal zijn en steeds vaker worden gebruikt, is het beheer van die batterijen, inclusief het bepalen wanneer die batterijen het einde van hun levensduur hebben bereikt, moeilijk. Panasonic heeft in samenwerking met professor Masahiro Fukui van de Ritsumeikan University een nieuwe batterijbeheertechnologie bedacht die het een stuk gemakkelijker zal maken om batterijen te monitoren en de restwaarde van lithium-ion daarin te bepalen.

Panasonic zegt dat zijn nieuwe technologie gemakkelijk kan worden toegepast met een wijziging in het batterijbeheersysteem, waardoor het gemakkelijker wordt om batterijen met meerdere gestapelde cellen te controleren en te evalueren, het soort dingen dat je misschien tegenkomt in een elektrische auto. Panasonic zegt dat dit systeem zal bijdragen aan het streven naar duurzaamheid door het hergebruik en recycling van lithium-ionbatterijen beter te kunnen beheren.

Onderzoek heeft een oplaadmethode aangetoond die ons een stap dichter bij extreem snel opladen brengt - XFC - die tot doel heeft 200 mijl aan elektrische auto-actieradius te leveren in ongeveer 10 minuten met 400 kW opladen. Een van de problemen bij het opladen is Li-plating in batterijen, dus de asymmetrische temperatuurmodulatiemethode laadt op bij een hogere temperatuur om plating te verminderen, maar beperkt dat tot 10 minuten cycli, waardoor de groei van vaste elektrolyt-interfase wordt vermeden, wat de levensduur van de batterij kan verkorten. De methode zou de achteruitgang van de batterij verminderen terwijl XFC-opladen mogelijk is.

Dit alternatieve type lithium-ionbatterij gebruikt silicium om drie keer betere prestaties te behalen dan de huidige grafiet li-ionbatterijen. De batterij is nog steeds lithium-ion zoals die in uw smartphone, maar gebruikt silicium in plaats van grafiet in de anodes.

Wetenschappers van de University of California Riverside zijn al een tijdje gefocust op nanosilicium, maar het wordt te snel afgebroken en is moeilijk in grote hoeveelheden te produceren. Door zand te gebruiken kan het worden gezuiverd, verpoederd en vervolgens vermalen met zout en magnesium voordat het wordt verwarmd om zuurstof te verwijderen, wat resulteert in puur silicium. Dit is poreus en driedimensionaal wat de prestaties en mogelijk de levensduur van de batterijen ten goede komt. We hebben dit onderzoek oorspronkelijk opgepakt in 2014 en nu komt het tot wasdom.

Silanano is een startup voor batterijtechnologie die deze techniek op de markt brengt en die grote investeringen heeft gezien van bedrijven als Daimler en BMW. Het bedrijf zegt dat zijn oplossing kan worden gedropt in de bestaande productie van lithium-ionbatterijen, dus het is klaar voor schaalbare inzet, met een belofte van 20 procent batterijprestatieverbetering nu, of 40 procent in de nabije toekomst.

Hoewel draadloos inductief opladen gebruikelijk is, blijft het een uitdaging om energie van Wi-Fi of andere elektromagnetische golven op te vangen. Een team van onderzoekers heeft echter een rectenna (radiogolfoogstantenne) ontwikkeld die maar aan meerdere atomen denkt, waardoor deze ongelooflijk flexibel is.

Het idee is dat apparaten deze op molybdeendisulfide gebaseerde rectenna kunnen opnemen, zodat wisselstroom kan worden gewonnen uit Wi-Fi in de lucht en kan worden omgezet in gelijkstroom, ofwel om een batterij op te laden of een apparaat rechtstreeks van stroom te voorzien. Dat zou kunnen gaan om aangedreven medische pillen zonder de noodzaak van een interne batterij (veiliger voor de patiënt), of mobiele apparaten die niet op een voeding hoeven te worden aangesloten om op te laden.

U zou de krachtbron voor uw volgende apparaat kunnen zijn als het onderzoek naar TENGs vruchten afwerpt . Een TENG - of tribo-elektrische nanogenerator - is een technologie voor het oogsten van energie die de elektrische stroom opvangt die wordt gegenereerd door contact van twee materialen.

Een onderzoeksteam van Surreys Advanced Technology Institute en de University of Surrey hebben inzicht gegeven in hoe deze technologie kan worden toegepast om zaken als draagbare apparaten van stroom te voorzien. Hoewel we het nog lang niet in actie zien, zou het onderzoek ontwerpers de tools moeten geven die ze nodig hebben om toekomstige TENG-implementatie effectief te begrijpen en te optimaliseren.

Grote geesten van de University of California Irvine hebben gekraakte nanodraadbatterijen die bestand zijn tegen veelvuldig opladen. Het resultaat zou kunnen zijn dat toekomstige batterijen niet doodgaan.

Nanodraden, duizend keer dunner dan een mensenhaar, vormen een grote mogelijkheid voor toekomstige batterijen. Maar ze zijn altijd kapot gegaan tijdens het opladen. Deze ontdekking maakt gebruik van gouden nanodraden in een gel-elektrolyt om dat te voorkomen. In feite zijn deze batterijen getest om meer dan 200.000 keer op te laden in drie maanden tijd en vertoonden ze helemaal geen degradatie.

Vaste-stofbatterijen bieden traditioneel stabiliteit, maar gaan ten koste van elektrolyttransmissies. Een paper gepubliceerd door Toyota-wetenschappers schrijft over hun tests van een solid-state batterij die superionische sulfide-geleiders gebruikt. Dit alles betekent een superieure batterij.

Het resultaat is een batterij die op supercondensatorniveaus kan werken om in slechts zeven minuten volledig op te laden of te ontladen - ideaal voor autos. Omdat het in vaste toestand is, betekent dit ook dat het veel stabieler en veiliger is dan de huidige batterijen. De solid-state-eenheid zou ook moeten kunnen werken in zo laag als min 30 graden Celsius en tot honderd.

De elektrolytische materialen vormen nog steeds een uitdaging, dus verwacht deze niet snel in autos te zien, maar het is een stap in de goede richting naar veiliger, sneller opladende batterijen.

Grafeenbatterijen hebben het potentieel om een van de meest superieure te zijn die er zijn. Grabat heeft grafeenbatterijen ontwikkeld die elektrische autos een actieradius van maximaal 500 mijl kunnen bieden.

Graphenano , het bedrijf achter de ontwikkeling, zegt dat de batterijen in slechts enkele minuten volledig kunnen worden opgeladen en 33 keer sneller kunnen worden opgeladen en ontladen dan lithium-ion. Ontlading is ook cruciaal voor zaken als autos die grote hoeveelheden vermogen nodig hebben om snel weg te kunnen rijden.

Er is geen woord over of Grabat-batterijen momenteel in producten worden gebruikt, maar het bedrijf heeft batterijen beschikbaar voor autos, drones, fietsen en zelfs voor thuis.

Wetenschappers van Rice University hebben een doorbraak bereikt op het gebied van micro-supercondensatoren. Momenteel zijn ze duur om te maken, maar er worden lasers gebruikt die snel kunnen veranderen.

Door lasers te gebruiken om elektrodepatronen in plastic vellen te branden, dalen de productiekosten en -inspanning enorm. Het resultaat is een accu die 50 keer sneller kan opladen dan huidige accus en zelfs langzamer kan ontladen dan huidige supercondensatoren. Ze zijn zelfs sterk en kunnen werken nadat ze tijdens het testen meer dan 10.000 keer zijn gebogen.

Prieto gelooft dat de toekomst van batterijen 3D is. Het bedrijf is erin geslaagd dit te kraken met zijn batterij die een koperschuimsubstraat gebruikt.

Dit betekent dat deze batterijen niet alleen veiliger zijn omdat ze geen ontvlambare elektrolyt bevatten, maar ze bieden ook een langere levensduur, sneller opladen, vijf keer hogere dichtheid, zijn goedkoper om te maken en kleiner dan het huidige aanbod.

Prieto streeft ernaar om zijn batterijen eerst in kleine items te plaatsen, zoals wearables. Maar er staat dat de batterijen kunnen worden opgeschaald, zodat we ze in de toekomst in telefoons en misschien zelfs in autos kunnen zien.

De Jenax J.Flex accu is ontwikkeld om buigbare gadgets mogelijk te maken. De papierachtige batterij kan worden opgevouwen en is waterdicht, wat betekent dat hij kan worden geïntegreerd in kleding en wearables.

De batterij is al gemaakt en is zelfs op veiligheid getest, inclusief meer dan 200.000 keer opgevouwen zonder prestatieverlies.

uBeam gebruikt echografie om elektriciteit over te brengen. Stroom wordt omgezet in geluidsgolven, onhoorbaar voor mens en dier, die worden uitgezonden en vervolgens weer worden omgezet in stroom wanneer ze het apparaat bereiken.

Het uBeam-concept werd ontdekt door de 25-jarige Meredith Perry, afgestudeerd in astrobiologie. Ze startte het bedrijf dat het mogelijk zal maken om gadgets via de ether op te laden met een plaat van 5 mm dik. Deze zenders kunnen aan muren worden bevestigd of in decoratieve kunst worden verwerkt om stroom naar smartphones en laptops te sturen. De gadgets hebben alleen een dunne ontvanger nodig om de lading te ontvangen.

StoreDot , een start-up geboren uit de afdeling nanotechnologie van de universiteit van Tel Aviv, heeft de StoreDot-oplader ontwikkeld. Het werkt met de huidige smartphones en maakt gebruik van biologische halfgeleiders gemaakt van natuurlijk voorkomende organische verbindingen die bekend staan als peptiden - korte ketens van aminozuren - die de bouwstenen zijn van eiwitten.

Het resultaat is een oplader die smartphones in 60 seconden kan opladen. De batterij bevat "niet-ontvlambare organische verbindingen ingekapseld in een meerlaagse veiligheidsstructuur die overspanning en verhitting voorkomt", dus er zouden geen problemen moeten zijn met het exploderen.

Het bedrijf heeft ook plannen onthuld om een batterij te bouwen voor elektrische voertuigen die in vijf minuten kan worden opgeladen en een actieradius van 300 mijl biedt.

Er is geen woord over wanneer StoreDot-batterijen wereldwijd beschikbaar zullen zijn - we verwachtten dat ze in 2017 zouden aankomen - maar wanneer ze dat doen, verwachten we dat ze ongelooflijk populair zullen worden.

Alcatel heeft een demonstratie gegeven van een mobiele telefoon met een transparant zonnepaneel over het scherm waarmee gebruikers hun telefoon kunnen opladen door deze simpelweg in de zon te plaatsen.

Hoewel het waarschijnlijk enige tijd niet in de handel verkrijgbaar zal zijn, hoopt het bedrijf dat het de dagelijkse problemen van nooit genoeg batterijvermogen zal oplossen. De telefoon werkt zowel met direct zonlicht als met standaardverlichting, net als gewone zonnepanelen.

Een auto is erin geslaagd om 1.100 mijl te rijden op één acculading . Het geheim van deze superreeks is een soort batterijtechnologie genaamd aluminium-lucht die zuurstof uit de lucht gebruikt om zijn kathode te vullen. Dit maakt het veel lichter dan met vloeistof gevulde lithium-ionbatterijen, waardoor de auto een veel groter bereik heeft.

De Bill Gates Foundation financiert verder onderzoek door Bristol Robotic Laboratory, dat batterijen heeft ontdekt die kunnen worden aangedreven door urine . Het is efficiënt genoeg om een smartphone op te laden die de wetenschappers al hebben laten zien. Maar hoe werkt het?

Met behulp van een microbiële brandstofcel nemen micro-organismen de urine op, breken deze af en produceren elektriciteit.

Onderzoekers in het VK hebben een telefoon gebouwd die kan worden opgeladen met omgevingsgeluid in de atmosfeer eromheen.

De smartphone is gebouwd volgens een principe dat het piëzo-elektrische effect wordt genoemd. Er zijn nanogeneratoren gemaakt die omgevingsgeluid opvangen en omzetten in elektrische stroom.

De nanostaafjes reageren zelfs op de menselijke stem, wat betekent dat spraakzame mobiele gebruikers hun eigen telefoon kunnen gebruiken terwijl ze praten.

Power Japan Plus heeft deze nieuwe batterijtechnologie al aangekondigd, Ryden dual carbon genaamd. Het gaat niet alleen langer mee en laadt sneller op dan lithium, maar het kan ook worden gemaakt in dezelfde fabrieken waar lithiumbatterijen worden gebouwd.

De batterijen gebruiken koolstofmaterialen waardoor ze duurzamer en milieuvriendelijker zijn dan de huidige alternatieven. Het betekent ook dat de batterijen twintig keer sneller worden opgeladen dan lithiumionen. Ze zullen ook duurzamer zijn, met een capaciteit tot 3.000 oplaadcycli, en ze zijn veiliger met een kleinere kans op brand of explosie.

Wetenschappers in Japan werken aan nieuwe soorten batterijen die geen lithium nodig hebben, zoals de batterij van je smartphone. Deze nieuwe batterijen zullen natrium gebruiken, een van de meest voorkomende materialen op aarde, in plaats van zeldzaam lithium - en ze zullen tot zeven keer efficiënter zijn dan conventionele batterijen.

Al sinds de jaren tachtig wordt er onderzoek gedaan naar natriumionbatterijen om een goedkoper alternatief voor lithium te vinden. Door zout te gebruiken, het zesde meest voorkomende element op aarde, kunnen batterijen veel goedkoper worden gemaakt. De commercialisering van de batterijen zal naar verwachting beginnen voor smartphones, autos en meer in de komende vijf tot tien jaar.

De Upp draagbare oplader op waterstof-brandstofcel is nu verkrijgbaar. Het maakt gebruik van waterstof om je telefoon van stroom te voorzien, waardoor je uit de gordel blijft en milieuvriendelijk blijft.

Een waterstofcel levert vijf volledige ladingen van een mobiele telefoon (25 Wh capaciteit per cel). En het enige geproduceerde bijproduct is waterdamp. Een USB type A-aansluiting betekent dat hij de meeste USB-apparaten met een output van 5V, 5W, 1000mA kan opladen.

Het is niet ongebruikelijk dat lithium-ionbatterijen oververhit raken, in brand vliegen en mogelijk zelfs exploderen. De batterij in de Samsung Galaxy Note 7 is een goed voorbeeld. Onderzoekers van de universiteit van Stanford hebben lithium-ionbatterijen met ingebouwde brandblussers bedacht.

De batterij heeft een component genaamd trifenylfosfaat, dat vaak wordt gebruikt als vlamvertrager in elektronica, toegevoegd aan de plastic vezels om de positieve en negatieve elektroden uit elkaar te houden. Als de temperatuur van de batterij boven de 150 ° C stijgt, smelten de plastic vezels en komt de chemische trifenylfosfaat vrij. Onderzoek toont aan dat deze nieuwe methode kan voorkomen dat batterijen in 0,4 seconden vlam vatten.

Lithium-ionbatterijen hebben een tamelijk vluchtige laag van vloeibaar elektrolyt poreus materiaal ingeklemd tussen de anode- en kathodelagen. Mike Zimmerman, een onderzoeker aan Tufts University in Massachusetts, heeft een batterij ontwikkeld die twee keer zoveel capaciteit heeft als lithium-ionbatterijen , maar zonder de inherente gevaren.

De batterij van Zimmerman is ongelooflijk dun, iets dikker dan twee creditcards, en verwisselt de elektrolytvloeistof met een plastic film met vergelijkbare eigenschappen. Het is bestand tegen doorboren, versnipperen en kan worden blootgesteld aan hitte omdat het niet brandbaar is. Er moet nog veel onderzoek worden gedaan voordat de technologie op de markt kan komen, maar het is goed om te weten dat er veiliger opties zijn.

Wetenschappers van Harvard hebben een batterij ontwikkeld die zijn energie opslaat in organische moleculen die zijn opgelost in pH-neutraal water. De onderzoekers zeggen dat deze nieuwe methode ervoor zorgt dat de Flow-batterij uitzonderlijk lang meegaat in vergelijking met de huidige lithium-ionbatterijen.

Het is onwaarschijnlijk dat we de technologie in smartphones en dergelijke zullen zien, aangezien de vloeibare oplossing die wordt geassocieerd met Flow-batterijen wordt opgeslagen in grote tanks, hoe groter hoe beter. Men dacht dat ze een ideale manier zouden kunnen zijn om energie op te slaan die wordt gecreëerd door duurzame energieoplossingen zoals wind en zon.

Onderzoek van Stanford University heeft inderdaad vloeibaar metaal gebruikt in een stroombatterij met potentieel geweldige resultaten, waarbij wordt beweerd dat de spanning verdubbeld is in vergelijking met conventionele stroombatterijen. Het team heeft gesuggereerd dat dit een geweldige manier zou kunnen zijn om intermitterende energiebronnen, zoals wind of zon, op te slaan voor snelle afgifte aan het net op aanvraag.

IBM en ETH Zürich en hebben een veel kleinere vloeistofstroombatterij ontwikkeld die mogelijk in mobiele apparaten kan worden gebruikt. Deze nieuwe batterij claimt niet alleen componenten van stroom te kunnen voorzien, maar ze tegelijkertijd te koelen. De twee bedrijven hebben twee vloeistoffen ontdekt die aan de taak voldoen en zullen worden gebruikt in een systeem dat 1,4 watt aan vermogen per vierkante cm kan produceren, met 1 watt aan vermogen gereserveerd voor het voeden van de batterij.

Het in Oxford gevestigde bedrijf ZapGo heeft de eerste koolstof-ionbatterij ontwikkeld en geproduceerd die nu klaar is voor gebruik door de consument. Een koolstof-ionbatterij combineert de supersnelle oplaadmogelijkheden van een supercondensator met de prestaties van een lithium-ionbatterij, terwijl deze volledig recyclebaar is.

Het bedrijf heeft een powerbank-oplader die in vijf minuten volledig is opgeladen, en laadt vervolgens een smartphone in twee uur weer helemaal op.

Wetenschappers van de Universiteit van Sydney denken dat ze een manier hebben bedacht om zink-luchtbatterijen veel goedkoper te maken dan de huidige methoden. Zink-luchtbatterijen kunnen als superieur worden beschouwd aan lithium-ionbatterijen, omdat ze geen vlam vatten. Het enige probleem is dat ze afhankelijk zijn van dure componenten om te werken.

Sydney Uni is erin geslaagd om een zink-luchtbatterij te maken zonder de dure componenten, maar eerder een aantal goedkopere alternatieven. Er komen mogelijk veiligere, goedkopere batterijen aan!

Onderzoekers van de Universiteit van Surrey ontwikkelen een manier waarop u uw kleding als krachtbron kunt gebruiken. De batterij wordt een tribo-elektrische nanogeneratoren (TENGs) genoemd, die beweging omzet in opgeslagen energie. De opgeslagen elektriciteit kan vervolgens worden gebruikt om mobiele telefoons of apparaten zoals Fitbit-fitnesstrackers van stroom te voorzien.

De technologie kan worden toegepast op meer dan alleen kleding, het kan ook in het trottoir worden geïntegreerd, dus wanneer mensen er constant overheen lopen, kan het elektriciteit opslaan die vervolgens kan worden gebruikt om straatlampen van stroom te voorzien, of in een autoband om het van stroom te voorzien. een auto.

Ingenieurs van de University of California in San Diego hebben een rekbare biobrandstofcel ontwikkeld die elektriciteit kan opwekken uit zweet. De opgewekte energie zou voldoende zijn om LEDs en Bluetooth-radios van stroom te voorzien, wat betekent dat het op een dag draagbare apparaten zoals smartwatches en fitnesstrackers zou kunnen voeden.

Samsung is erin geslaagd "grafeenballen" te ontwikkelen die de capaciteit van zijn huidige lithium-ionbatterijen met 45 procent kunnen vergroten en vijf keer sneller kunnen opladen dan de huidige batterijen. Om dat in context te plaatsen, zegt Samsung dat de nieuwe op grafeen gebaseerde batterij in 12 minuten volledig kan worden opgeladen, vergeleken met ongeveer een uur voor het huidige apparaat.

Samsung zegt ook dat het toepassingen heeft die verder gaan dan smartphones, en zegt dat het kan worden gebruikt voor elektrische voertuigen, omdat het bestand is tegen temperaturen tot 60 graden Celsius.

Wetenschappers van WMG aan de Universiteit van Warwick hebben een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee de huidige lithium-ionbatterijen tot vijf keer sneller kunnen worden opgeladen dan de huidige aanbevolen limieten. De technologie meet constant de temperatuur van een batterij veel nauwkeuriger dan de huidige methoden.

Wetenschappers hebben ontdekt dat de huidige batterijen in feite boven hun aanbevolen limieten kunnen worden gedrukt zonder de prestaties of oververhitting te beïnvloeden. Misschien hebben we geen van de andere genoemde nieuwe batterijen nodig!

