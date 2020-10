Coravin Pivot is een gadget van $ 99 waarmee je een fles wijn wekenlang vers kunt houden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Coravin is een naam die je misschien nog niet eerder hebt gehoord, maar het is een bedrijf dat interessant voor je zou moeten zijn als je wijn drinkt - het Wine Preservation System is een reeks wijnconserven die eerder een naaldsysteem hebben gebruikt, zodat je een glas kunt extraheren wijn uit de fles zonder aan de kurk te trekken.

Dat betekende echter ook complexiteit en eerdere Coravin-systemen waren duur, wat betekent dat de apparaten meestal te vinden waren in high-end restaurants.

Nu heeft Coravin echter een nieuwe, goedkopere manier om een fles wijn een paar weken te bewaren. Het gebruikt nog steeds een kleine Argon-gasfles zoals zijn duurdere broeders, maar de Coravin Pivot is een meer rechttoe rechtaan schenktuit - maar wel een die de integriteit van de fles intact houdt.

In wezen trekt u aan de kurk en vervangt u deze door een van Coravins op maat gemaakte stoppen. Vervolgens kunt u op elk moment eenvoudig het Coravin Pivot-apparaat van $ 99 / £ 99 aansluiten en weggieten - het inerte gas houdt de druk in de fles hoog, zodat er geen reactie van wijn met lucht is. U kunt met één capsule 20 glazen schenken voordat u deze moet vervangen.

Plus, terwijl eerdere Coravin-producten een lagere schenksnelheid hadden, is de Pivot gelijk aan die van rechtstreeks uit de fles schenken. Omdat je extra stoppen kunt kopen (er worden er twee meegeleverd) is het ideaal voor degenen die een glas of twee uit verschillende flessen willen drinken, maar die begrijpelijkerwijs de rest van de fles willen verspillen.

De Pivot is compatibel met alle flessen en soorten wijn - in tegenstelling tot het belangrijkste Coravin-systeem dat nog niet tegen bruisen bestand is. Het wordt geleverd met twee stoppen en een gasfles om u op weg te helpen.

Het voegt zich bij het bestaande assortiment van Coravin - de Model Three, Model Five en Model Six die eerder in 2020 werden geïntroduceerd. Dan is er ook het volautomatische Model Eleven.

Geschreven door Dan Grabham.