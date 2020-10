Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Halloween staat voor de deur en je kunt volledig verwachten dat je de hele dag door een groot aantal geesten, geesten en totaal griezelige shenanigans zult zien. Maar laten we die engste verduisterde kamerbewoners, de afgrijselijke nerd, niet vergeten. Ze komen in deze tijd van het jaar vaak uit hun gruwelijke verblijfplaatsen, kreunend en kreunend - voornamelijk over het overmatig gebruik van lensflare-effecten door JJ Abrams op de Star Trek / Star Wars-franchises.

Ze verlichten ook het internet met hun mooie voorbeelden van technisch smaakvol gesneden pompoenen. En we hebben een geweldige collectie van hun waren voor je samengesteld, zodat je in de stemming kunt komen voor een trucje of traktatie.

Wonder Woman

De nieuwe Wonder Woman-film veroverde de box office stormenderhand en behaalde zelfs een indrukwekkende score van 92 procent op Rotten Tomatoes. We zijn net zo onder de indruk van het portret van de Pumpkin Geek van Gal Gadot in de hoofdrol.

Khal Drogo van Game of Thrones

Khal Drogo is een dreigende krijgsheer van de Dothraki - een felle krijger met prachtige manen. De doordringende ogen van deze legendarische krijger staren terug vanuit de schil van deze Halloween-lantaarn.

Rocket en Groot (Guardians of the Galaxy)

"Ik ben Groot!"

Rocket heeft het te druk om de kreet van zijn mede Guardian of the Galaxy te horen en is toch vaak gefrustreerd door hem. We houden van deze kleine beestjes en de aandacht van Alex Wers voor detail bij het vastleggen van elk klein deel van hun personages.

Subliminale pompoenberichten

Welke lijst met ontzettend geekachtige pompoenen zou compleet zijn zonder een met het logo van Pocket-lint? We konden deze zeker niet weerstaan.

Tetris

Gameklassieker Tetris opnieuw uitgevonden in de zijkant van een pompoen. Dit moet een redelijke tijd hebben gekost en inderdaad een zeer vaste hand, net als het spel zelf.

Gengar (Pokemon)

De Pokemon- rage is nog niet voorbij. Pokemon is misschien in 1996 geboren, maar de liefde voor de personages en de wereld die de games hebben gemaakt, is gegroeid en gegroeid. Gengar is een van de spook / gif-soorten uit het Pokemon-universum en een favoriet bij fans. We zien hem meestal in een paarse vacht, maar ik moet toegeven dat hij er ook geweldig uitziet als een pompoen is uitgehouwen.

QR-code pompoen

QR-codes zijn misschien de vloek van de marketingwereld, maar je moet zeker het ingewikkelde werk bewonderen dat nodig is om er een op een pompoen te maken. We weten echter niet of deze zo gemakkelijk zal scannen als een zwart-witafdruk.

Een brutale chappy

Deze schoonheid is een van de vele ingewikkeld gesneden pompoenen van Villafane Studios . Sommige briljant gedetailleerde werken zijn beschikbaar om te bekijken in de galerij van het bedrijf en we raden je aan ze te bekijken.

De mislukte walvis

Als je ooit de Fail Whale hebt gezien, dan weet je hoeveel pijn en ellende het is als Twitter down is. Dit is een beroemd internetbeeld van een witte beluga-walvis die door een zwerm vogels omhoog wordt gedragen en wordt vaak gezien wanneer Twitter om welke reden dan ook overbelast of down is.

Logo van Game of Thrones

Game of Thrones blijkt behoorlijk populair te zijn op onze lijst met geekpompoenen, en het is gemakkelijk te begrijpen waarom. Fans van de serie hebben een zekere flair voor het maken van prachtige kunstwerken. Hier zien we het logo uit de tv-serie in prachtige pracht nagebouwd.

Space Invaders

Een andere klassieke gaminglegende, Space Invaders, was een van de eerste videogames die op de markt kwam en gaming naar de mainstream bracht. Deze vervelende kleine aliens moesten snel worden aangepakt om het spel te winnen. We zijn gewoon verdrietig dat deze pompoen waarschijnlijk niet de daarbij behorende klassieke themamuziek bevat.

Pacman

Pacman en zijn aartsvijand gevangen in een enkele pompoen. We houden ervan dat de geest hier wordt achtervolgd, terwijl onze herinneringen aan Pacman vooral te maken hadden met het wegrennen van de spookachtige kerels.

Death Star (Star Wars)

De planeetvernietigende Death Star is misschien een voor de hand liggende keuze voor pompoensnijwerk vanwege zijn maanachtige vorm, maar dat is niet om het detail dat in deze is verwerkt te kleineren.

RSS-feed

De bescheiden RSS-feed krijgt misschien niet meer dezelfde liefde als vroeger, maar we krijgen nog steeds een warm en vaag gevoel als we dit logo zien. Kennis is tenslotte macht. De jongere generatie zou deze echter kunnen verwarren met het wifi-symbool.

Pixel Mario

Hier is hij weer, de legende die Super Mario is maar in zijn oorspronkelijke gepixelde vorm. Deze is een geweldig eerbetoon aan een fantastische spellegende.

Een hap uit de appel

Dit is waarschijnlijk het eenvoudigste snijwerk op onze lijst, maar nog steeds een heerlijk geekachtig stukje artwork van een Apple-fan. We weten echter niet zeker of we een grote hap uit deze appel willen nemen.

R2-D2 (Star Wars)

Hoewel hij hier geen benen heeft, is deze pompoen een onmiskenbare gelijkenis met R2-D2, de kleine maar sympathieke astromech droid uit de Star Wars-films. We betwijfelen echter of hij in staat is om hologrammen te projecteren.

Mario portret

Net toen je dacht dat er onmogelijk nog een gravure van Mario kon zijn, komt er dit portret van zijn gezicht. We houden van de details van deze en als hij wordt verlicht, ziet hij er nog beter uit.

Rode ring van de dood en een wazig gezicht

Er zit een beetje brutale humor in deze. Een pompoen is gesneden met de beruchte rode ring des doods uit de XBOX 360, de andere met een emoji met een knipoogje. Natuurlijk betwijfelen we of iemand die de waarschuwingslichten echt had gezien dit leuk zou vinden, maar hopelijk kan de rest van ons genieten van de humor.

Wii-controller

Nintendo-fans die er zijn, zullen hier misschien van genieten - een gravure van het beroemde Nintendo-logo en een hand die de Wii-console-controller vasthoudt.

Keizer Palpatine (Star Wars)

De keizer uit de Star Wars-franchise is netjes uitgehouwen, misvormd verdord gezicht en alles in deze eenvoudige pompoen. We hopen alleen dat de pompoen niet hetzelfde lot heeft gehad als zijn gelijkenis.

Zombie Piraat LeChuck

Geïnspireerd door de gameklassieker die oorspronkelijk in 1997 werd uitgebracht, is dit pompoensnijwerk een geweldige weergave van zombie-piraat LeChuck uit The Curse of Monkey Island .

Darth Vader (Star Wars)

Misschien wel de meest bekende slechterik uit elke filmfranchise, Darth Vader is onmiddellijk herkenbaar, zelfs als hij in een pompoen is uitgehouwen. We houden van de eenvoud van deze, nu heeft hij alleen nog een James Earl Jones-klankbord nodig om het compleet te maken.

Yoda

Angst voor pompoenen is de weg naar de donkere kant. Angst voor houtsnijwerk leidt tot woede. Woede leidt tot haat. Haat leidt tot lijden. Dit zijn de lessen van de Jedi-meester.

Transformatoren

Ze zullen waarschijnlijk in niets veranderen, maar het valt niet te ontkennen dat deze Autobot- en Decepticon-pompoenen behoorlijk netjes zijn.

Buitenaards wezen

We herinneren ons allemaal die scène in Alien waar een klein beestje uit de borstholte barstte. We hebben eerder een aantal slimme pompoenen in horrorstijl gezien, maar deze is iets speciaals.

Lego pompoen

Als je niet de vaardigheden hebt om een pompoen te hakken of geen geld wilt uitgeven aan iets dat toch maar gaat rotten, waarom zou je dan niet deze route gaan en investeren in wat oranje Lego om iets te bouwen dat wat langer meegaat .

Cylon (Battlestar Galactica)

Cylons zijn de cybernetische krijgers die in conflict zijn met de mensen in het Battlestar Galactica Universum. We houden van de details in dit snijwerk, tot aan de LEDs die het Cylon-vizier vertegenwoordigen.

Roofdier

"Je bent een lelijk ..." Arnies beroemde zin uit de Predator-film vat het afschuwelijke gezicht van de Predator mooi samen. Desalniettemin is dit snijwerk iets heel speciaals - ingewikkeld, gedetailleerd, lelijk. We houden ervan.

Spock

Het is volkomen logisch dat een Spock-gravure twee keer op onze lijst staat. Er zit wijsheid in die Vulcans.

Winky gezicht emoticon

Het zou ons niet verbazen dit jaar meer pompoenen in emoticon-stijl te zien. Emojis zijn enorm populair, maar we weten niet zeker of iemand erin zal slagen om Apples Animojis te repliceren.

Master Chief (Halo)

Master Chief en de Halo-serie hebben genoeg fans die deze geweldig zullen vinden.

Bird of Prey (Star Trek)

Fans van Star Trek zijn misschien in de war over de nieuwste versie van de Klingons in de nieuwe serie "Discovery" van Netflix, maar we kunnen ons voorstellen dat deze Bird of Prey-carving hen gelukkig zou maken. We houden van de sterrenachtergrond in deze waardoor hij echt opvalt.

Minecraft

Een van deze was zeker gemakkelijker te maken dan de andere, maar als je een Minecraft-fan bent, zul je deze gravures zeker herkennen. Minecraft blijft in populariteit groeien, zelfs met de elementaire pixelafbeeldingen en laat zien dat een game geen geavanceerde technologie hoeft te hebben om het goed te doen.

Spiderman slaat weer toe

Een andere radioactieve spiderman siert een andere pompoen. Er is een beetje meer detail in deze die zelfs het spider-logo op zijn superheldenkostuum bevat.

The Comedian (The Watchman)

De komiek is een sigaar-kauwende, gewapende burgerwacht van The Watchman. Deze gelijkenis is indrukwekkend omdat ze nauwkeurig is. Krakende film ook!

Ghostbusters

Het klassieke Ghostbusters-logo uit de originele films. We houden van deze en hebben een kleine glimlach gekraakt bij het slimme gebruik van tandenstokers om de ogen en mond op de geest te houden.

Linux-pingun

De kans is groot dat dit de meest geekige pompoen op onze lijst is. Een gravure van een Linux-pinguïn zou mensen zeker laten zien hoe nerd je bent als je dit in je raam had.

Windows 7

Als je op zoek bent naar een griezeliger pompoen, dan was het Windows Vista-logo misschien een betere optie. Misschien is deze pompoen zojuist gemaakt om de bugfixes en verbeteringen te vieren die bij het nieuwe besturingssysteem kwamen.

Wordpress

Mensen zijn zulke nerds. We weten dat Wordpress populair is, maar we hadden nooit verwacht het logo op een pompoen te zien.

Link (Legend of Zelda)

Vaak verward met Zelda, maar eigenlijk bekend als Link, dit is de belangrijkste held uit de Legend of Zelda-games. Link is een eeuwige held, met vele incarnaties, zelfs deze aan de zijkant van een pompoen.

Bill Gates

We wedden dat toen Bill Gates een jonge man was, hij nooit had gedacht dat hij ooit een van s werelds beroemdste en rijkste mannen zou zijn. We stellen ons voor dat hij ook nooit had gedacht dat iemand de tijd zou nemen om zijn gelijkenis ook in een pompoen te snijden.

The Tardis (Dr Who)

De Tardis zou van binnen groter zijn dan van buitenaf lijkt. We zouden ons voorstellen dat dit even waar is met deze pompoen, maar er gebeuren niet zoveel interessante dingen in deze als in de realtime reizende politiebox.

Cassettebandjes

De jongste generatie weet misschien niet eens wat deze is, maar het vervult ons met nostalgische vreugde. Hoewel we blij zijn dat we geen potlood nodig hebben om deze terug te spoelen.

Big Daddy (Bioshock)

Big Daddies, ook wel bekend als Protectors, zijn personages uit de Bioshock-games. Deze gigantische kerels zijn eigenlijk genetisch verbeterde mensen met duikpakken die op hun lichaam zijn geënt. Hun primaire doel was om Little Sisters rond Rapture te begeleiden, maar dit doel is alleen om deze pompoen er geweldig uit te laten zien.

Pi

Pi is het symbool dat wordt gebruikt om de verhouding tussen de omtrek van een cirkel en de diameter weer te geven. We betwijfelen of een pompoen zou tellen als een perfecte cirkel, maar het is zeker een nerds gebruik van een pompoen als we er ooit een hebben gezien.

Apple-logo en Steve Jobs

Dit is het tweede Apple-logo dat in een pompoen is uitgehouwen en dat op onze lijst verschijnt, maar dit is iets speciaals. Als je goed kijkt, zul je merken dat in plaats van de beet uit de zijkant van de appel, er een kop is die lijkt op Steve Jobs.

Tetris

We houden van dit Tetris-snijwerk. Een klassieke game-legende tot leven gebracht in volle pompoenglorie.

Pacman, mevrouw Pacman en enkele vrienden

We hebben een speciale voorliefde voor Pacman, dus daarom is hij twee keer op deze lijst terechtgekomen. We houden van de verzameling Pacman-personages hier. Mevrouw Pacman en de geesten verschijnen ook, net als het eten dat Pacman snakt terwijl hij zich een weg baant. Briljant.

Oorlogswapens

Bij deze moet je de aandacht voor detail bewonderen. Er moet voorzichtig zijn gesneden om het logo in het midden te krijgen zonder dat de pompoen breekt. Het Gears of War-logo heeft er nog nooit zo goed uitgezien.

Wii-controller

PlayStation-symbolen

Deze eenvoudige game-carving is net zo herkenbaar als alle andere op deze lijst. De spelsymbolen van Sony PlayStation.

Kleine grote planeet

De Sackboy van Little Big Planet heeft er nog nooit zo cool uitgezien. We houden van dat kleine gebreide personage, dus het is geweldig om zijn brutale gezicht aan de zijkant van een pompoen in volle glorie te zien.

Xbox-logo

Dit eenvoudige Xbox-logo is waarschijnlijk het gemakkelijkste pompoenontwerp op onze lijst, maar toont zeker enige liefde voor het gamingmerk van Microsoft.

Boze vogels

Angry Birds is misschien niet zo populair als ze ooit waren, maar we houden nog steeds van deze set personages uit de gamefranchise. Hoewel we het gevoel hebben dat het een beetje vals is om gewoon een pompoen te schilderen in plaats van hem uit te hakken.

Angry Birds varken

Als je van Angry Birds houdt, maar de juiste pompoenontwerpen wilt zien in plaats van schilderijen, dan is deze misschien iets voor jou.

Borderlands Psycho

Dit pompoensnijwerk toont de psychopaat uit de omslag voor het Borderlands-spel. Deze gestoorde maniakken waren lastig om mee om te gaan, maar zijn direct herkenbaar als afkomstig uit de Borderlands-franchise.

Spider Man

Een andere spiderman-pompoen laat ons zien dat de legende van het slingeren van het web een populaire is. Dit eenvoudige snijwerk werkt heel goed en ziet er ook geweldig uit als het wordt verlicht.

Zoom

De moeder van Alex Barnard slaagde erin om misschien wel het beste pompoenontwerp voor 2020 neer te zetten. De bekende aanblik van een Zoom-teleconferentie, maar dan in pompoenvorm.

De rivaliteit tussen Android en Apple

De klassieke rivaliteit tussen Android- en Apple-fans resulteerde in deze afbeelding die snel zijn weg vond op internet en zelfs te zien is op verschillende t-shirtontwerpen. Dit snijwerk, hoewel enigszins vulgair, is op zijn minst indrukwekkend en enigszins grappig.

Cthulu

Deze heldere en briljante afbeelding van Cthulhu toont de kosmische entiteit die voor het eerst werd gecreëerd door HP Lovecraft. Indrukwekkende aandacht voor detail toont hier een vaste hand en veel geduld.

Star Wars versus Star Trek

Om de lijst met de meest geekiest pompoenen op de lijst af te maken, lijkt het alleen gepast om grondig uit te kijken met een botsing van Sci-Fi-franchises. Hier zien we het Starship Enterprise vechten met de Millenium Falcon. We weten niet zeker of we zouden willen zeggen wie er zou winnen in zon gevecht, we laten je dat zelf beslissen.

Pompoen Trump

Zelfs als je het niet eens bent met het sentiment, moet je deze bewonderen. Een pompoen in een pompoen, achter de tralies gesneden om eruit te zien als Donald Trump.

Een Spock-pompoen die volkomen logisch is

De Pumpkin Geek , oftewel Alex Wer, maakt prachtige kunstwerken op "nep" pompoenen die veel langer meegaan dan een normale pompoen die na verloop van tijd zal rotten.

Deze pompoenen zijn een logische keuze als u iets wilt dat lang zal leven en bloeien. We houden van dit portret van Spock, de aandacht voor detail is fantastisch.

U2

Mensen hebben het gratis U2-album op hun iTunes-account misschien niet gewaardeerd, maar het valt niet te ontkennen dat dit portret van Bono en co indrukwekkend is.

Negan en zijn vleermuis Lucille (The Walking Dead)

Negan is misschien een bedreiging voor het Walking Dead-universum, maar hij is veel minder bedreigend voor een pompoen. Lucille is echter niet minder intimiderend.

BB-8 (Star Wars)

We hopen dat deze pompoen niet zo vaak rondrolt als de kleine BB-8-droid. Zelfs zonder de bijbehorende geluiden is deze uitgesneden droid best gaaf.

Elsa (bevroren)

Ouders over de hele wereld zijn waarschijnlijk ziek van het zien van haar gezicht en het horen van haar stem, maar deze afbeelding van Frozens Elsa is misschien wel de beste die we hebben gezien en het is ook niet muzikaal, wat een opluchting is.

Frodo Baggins en Gollum (The Lord of the Rings)

Mijn lieveling! Vergeet de ring, deze pompoen is een ding van kracht en schoonheid. We zouden het echter zeker niet in het vuur van Mount Doom willen zien.

Groot (Guardians of the Galaxy) op ware grootte

Hoewel de mini Groot misschien leuker is, hebben we nog steeds een zwak voor de originele grote Groot uit de eerste Guardians of the Galaxy-film. Dit snijwerk laat zien hoe ingewikkeld de ontwerpen kunnen zijn.

Winifred Sanderson (Hocus Pocus)

Winifred "Winnie" Sanderson is de leider van de Sanderson-zussen in de film Hocus Pocus uit 1993, maar dit pompoensnijwerk is geen magie, het is een geweldige vaardigheid.

Het wapen van Zweinstein (Harry Potter)

Harry Potter-ontwerpen zijn altijd een grote favoriet, zowel voor Halloween-kostuums als voor pompoensnijwerk. Hier heeft The Pumpkin Geek het wapen van de Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry opnieuw gemaakt. De school is misschien fictief, maar dit snijwerk is een echt kunstwerk.

Super Mario

Super Mario is ruim 30 jaar oud, maar hij is nooit ouder geworden. Deze afbeelding van de superloodgieter is direct herkenbaar over de hele wereld en we weten zeker dat deze pompoen ook nog jaren populair zal zijn.

Pennywise the Dancing Clown (IT)

Pennywise bereikte oorspronkelijk het grote scherm in 1986 en keerde weer terug in 2017. Als je bang bent voor clowns, is hij eng genoeg, maar dit pompoensnijwerk is bijzonder griezelig.

Smaug the Golden (Lord of the Rings)

De laatste grote draak die in Midden-aarde bestaat, Smaug the Golden is een verdomd monster. Smaug is ook een enorme hoarder. Hij staat erom bekend al meer dan 200 jaar goud en schatten voor zichzelf te verzamelen. Het is dus heel toepasselijk om hem in dit gouden licht te zien werpen.

Spider Man

Spiderman, spiderman, doet wat een spin kan. Kan hij op een pompoen worden gesneden? Kijk eens, ja dat kan hij. Uh-oh, hij is een spiderman.

Geschreven door Rik Henderson en Adrian Willings.