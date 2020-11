Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Black Friday-uitverkoop is hier - voor het geval je het nog niet had opgemerkt - en er zijn verbazingwekkende besparingen te behalen, ook op ghd-producten.

Als je een nieuwe set stijltangen in je leven nodig hebt, of als je op zoek bent naar de ultieme cadeauset, dan is er £ 119 korting op de ghd Ultimate Styling Gift Set op Amazon. Je zult echter snel moeten zijn - het is er alleen voor vandaag.

ghd Ultimate Styling Gift Set, nu £ 174,99, bespaar £ 119,46 (was £ 274,96) - bekijk de deal op Amazon

De ghd Ultimate Styling Gift Set bevat de ghd gold styler, ghd air föhn, ghd paddle brush en ghd heat protect spray.

De ghd gold styler warmt in een snelle 25 seconden op en heeft dual-zone-technologie voor een eersteklas prestatie waarmee je je haar kunt steilen, krullen of flippen. Ondertussen heeft de luchtföhn variabele stroom- en temperatuurregelaars, samen met een cool shot-knop.

Als je niet de volledige stylingset nodig hebt, zijn er ook aanbiedingen voor zelfstandige producten van ghd, dus bekijk ze hieronder.

• ghd gold styler voor £ 109,99, bespaar £ 39,01 (was £ 149,99): deze deal is voor de stand-alone ghd gold styler uit de cadeauset hierboven. Bekijk de deal op Amazon .

• ghd Platinium + Styler voor £ 142,99, bespaar £ 46,01 (was £ 189,99): De Platinium + Styler heeft een ultrazone met voorspellende technologie om de behoeften van je haar te voorspellen. Bekijk de deal op Amazon .

• ghd Max Styler voor £ 109,99, bespaar £ 40 (was £ 149,99): de ghd Max Styler heeft 2-inch platen, geavanceerde warmtekeramische technologie en een stylingtemperatuur van 185 graden. Bekijk de deal op Amazon .

• ghd Mini Styler voor £ 95, bespaar £ 24 (was £ 119): de ghd Mini Styler heeft een automatische slaapmodus die de verwarming van de styler veilig uitschakelt als hij 30 minuten niet wordt gebruikt. Bekijk de deal op Amazon .

• ghd Original Styler voor £ 80,99, bespaar £ 28,01 (was £ 109): de ghd Original Styler heeft een ronde staaf voor het maken van krullen, bewegingen, golven of steil haar en een automatische slaapmodus. Bekijk de deal op Amazon .

• ghd Curve Soft Curl Tong voor £ 101,99, bespaar £ 27,01 (was £ 129): De ghd Curve Soft Curl Tong heeft een grote cilinder en een door een veer geactiveerde ergonomische hendel voor het creëren van zachte, veerkrachtige krullen. Bekijk de deal op Amazon .

Deze deals lopen waarschijnlijk door de Black Friday- en Cyber Monday-periode, maar alleen zolang de voorraad strekt, dus het is de moeite waard om eerder dan later te kopen.

Geschreven door Britta O'Boyle.