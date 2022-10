Xiaomi Smart Band 7 Pro biedt top fitness tracking op een budget

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

MUNICH (Pocket-lint) - Xiaomi heeft met de Smart Band 7 Pro de nieuwste toevoeging aan zijn assortiment slimme fitnesstrackers onthuld. Het is de bedoeling om, naast de Xiaomi 12T en 12T Pro, alle belangrijke fitness- en gezondheidstrackers op de markt te brengen tegen een zeer toegankelijk prijspunt.

Het horloge lijkt qua vorm op veel andere moderne slimme fitnesstrackers en heeft een rechthoekige behuizing met een levendig AMOLED-scherm.

Het scherm meet 1,64 inch diagonaal en heeft een resolutie van 280 x 486, wat een scherpe 326 pixels per inch scherpte oplevert.

Het heeft automatische helderheid en bereikt tot 500 nits, dus moet gemakkelijk te bekijken zijn in de meeste omstandigheden.

Zoals de meeste fitnesstrackers houdt hij de hele dag je activiteit bij, zodat je op de hoogte blijft van je stappen en activiteitsniveaus, je slaapkwaliteit, en hij is ook uitgerust met de mogelijkheid om tot 110 verschillende sporten te volgen.

Er is ingebouwde GNSS-ondersteuning voor het volgen van routes tijdens buitenactiviteiten en - voor hardlopers - er is zelfs een functie voor polscoaching. Deze functie biedt 10 coachingsplannen voor hardlopers met verschillende doelen en voordelen voor verschillende niveaus van hardlopers.

De fitnessband is waterdicht tot 5ATM (50 meter), dus hij overleeft natte weersomstandigheden en de batterij gaat naar verluidt tot 12 dagen mee op een volle lading, dus je hoeft hem maar een paar keer per maand op te laden.

De nieuwste Smart Band van Xiaomi zal verkrijgbaar zijn in twee kleuren: zwart en ivoorkleurig, maar je kunt kiezen uit acht verschillende kleuren bandjes. Plus, met meer dan 150 wijzerplaten om uit te kiezen, kun je het uiterlijk aanpassen wanneer je daar zin in hebt.

De Xiaomi Smart Band 7 Pro zal op 4 oktober verkrijgbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk, met een zeer redelijk prijskaartje van 84,99 pond.

Geschreven door Cam Bunton.