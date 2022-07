Xiaomi Mi Band 7 Pro teased voor officiële aankondiging

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft de Mi Band 7 Pro in het vooruitzicht gesteld van de officiële aankondiging op 4 juli.

Het bedrijf heeft een voorproefje gegeven van de fitnesstracker die volgende week tijdens het Xiaomi 12S-lanceringsevenement volledig wordt onthuld en boven de standaard Mi Band 7 komt te hangen, die in mei wereldwijd werd gelanceerd.

Er werden geen officiële specificaties of details verstrekt in de snelle teaser die werd gedeeld op Weibo, maar het geeft wel een inzicht in het ontwerp van de aankomende tracker. Net als de Huawei Watch Fit 2 en de Honor Watch ES, heeft de 7 Pro een display dat zowel breed als lang lijkt.

Volgens een recent lek komt het toestel in minstens twee kleurvarianten - één met een zwarte band en grijze rand, de andere met een witte band en een gouden rand.

Afgezien van dat, hoewel, de specificaties zijn nog niet duidelijk. Het is waarschijnlijk dat de band veel van dezelfde functies zal bieden als zijn standaard broer of zus, zoals een batterijduur van 15 dagen, SpO2-monitoring, een always-on display en meer. De belangrijkste upgrades zijn echter nog steeds schaars - net als het prijskaartje.

De standaardprijs van de Mi Band 7 ligt momenteel rond de $59,99 / €54,99 / €59,99, dus het is mogelijk dat de Pro-versie richting een drie-cijferig bedrag gaat.

Alles zal de komende dagen worden onthuld, dus zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van de volledige details zodra Xiaomi ze bekendmaakt.

Geschreven door Conor Allison.