(Pocket-lint) - Withings heeft tijdens de technologiebeurs IFA in Berlijn de Body Comp slimme weegschaal aangekondigd, met meerdere biomarkers om een complete lichaamsbeoordeling te bieden die normaal gesproken alleen mogelijk is in een professionele omgeving.

De Body Comp slimme weegschaal meet de volledige lichaamssamenstelling, inclusief gewicht, spiermassa, vetmassa, vochtpercentage, botmassa, BMI en visceraal vet. Het biedt ook een staande hartslag en vasculaire leeftijd, evenals een Zenuwgezondheidsscore.

Visceraal vet is het vet rond de organen in uw buik en er wordt beweerd dat de Body Comp weegschaal het eerste consumentenapparaat is dat deze meting biedt, samen met vasculaire leeftijd (de buigzaamheid van uw bloedvaten), en zenuwgezondheid (de functie van de zenuwen in uw voeten).

Naast de Body Comp slimme weegschaal, heeft Withings ook Health+ aangekondigd, dat een uitbreiding is van haar Health Mate app en meer premium, betaalde functies biedt.

Health+ is ontworpen om u te helpen uw gezondheidsgegevens te begrijpen en bruikbare inzichten en motivaties te bieden om de resultaten te veranderen. De Body Comp weegschaal zal het eerste Withings apparaat zijn dat samenwerkt met de Health+ dienst en het zal een diepgaande analyse bieden van de metingen die door de weegschaal worden verstrekt, evenals dagelijkse plannen van wat te doen, plus voorgestelde recepten en workouts om u te helpen uw gekozen doelen te bereiken.

Bovendien biedt de Health+ service zes weken durende modules voor het opbouwen van gewoonten, instructievideo's over workouts, trainingsplannen en voedingsadvies, evenals wekelijkse interactieve rapporten.

De Withings Body Comp slimme weegschaal zal beschikbaar zijn vanaf 4 oktober voor $ 209,95. Deze prijs is inclusief een 12-maanden abonnement op Health+.

Geschreven door Britta O'Boyle.