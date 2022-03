Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Withings heeft Sleep Diary aangekondigd, een nieuwe app-functie die werkt met de Sleep Analyzer-sensoreenheid van het bedrijf om pathologieën, zoals slaapapneu en slapeloosheid, aan het licht te brengen.

Geïntroduceerd op Internationale Slaapdag (18 maart), is het Slaapdagboek nu te vinden in de bestaande Withings- app. Het combineert gegevens die door de sensor zijn verzameld met gedragsanalyse op basis van vragenlijsten over slaapstoornissen die doorgaans door medische professionals worden gebruikt.

Het eindresultaat is een dagboek dat slaappatronen interpreteert en bijhoudt, en deze presenteert in een dashboardformaat dat kan worden uitgevoerd als een PDF-bestand en kan worden gedeeld met artsen.

"Sleep Diary is een ideale aanvulling op de gegevens die door Withings Sleep zijn verzameld en geeft er betekenis aan", legt Matthieu Menanteau, hoofd producten van het bedrijf, uit.

"Informatie is macht, daarom maakt Withings apparaten die naadloos in het leven van mensen passen en die consistent gezondheidsgegevens op de lange termijn vastleggen."

De slaapanalysator kost £ 119,95 en is een apparaat van medische kwaliteit dat onder een matras wordt geplaatst om de bewegingen van de hartslag en ademhaling van de borstkas te meten.

Het is ontworpen om de slaapkwaliteit te helpen verbeteren. Maar met de in-app Sleep Diary kan deze ook door medische professionals worden gebruikt om slaapstoornissen sneller te diagnosticeren.

