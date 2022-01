Withings onthult Body Scan, de chicste slimme weegschaal tot nu toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Withings heeft de volgende generatie van zijn slimme weegschaal onthuld, de Body Scan, en het lijkt op de meest uitgebreide manier om de gezondheid van je lichaam bij te houden aan deze kant van een slim horloge.

Body Scan lijkt in veel opzichten op een upgrade van de oudere weegschalen van Withings, maar het voegt een belangrijk kenmerk toe in de vorm van een bevestigde handgreep die kan worden opgetild terwijl je op het apparaat staat voor extra statistieken.

Dit betekent dat Body Scan niet alleen uw gewicht kan volgen, maar ook gesegmenteerde lichaamssamenstelling, hartslag en vasculaire leeftijd, zodat u een heel uitgebreid beeld krijgt van hoe uw gezondheid eruitziet.

Het is dankzij vier gewichtssensoren, samen met 14 ITO-elektroden in het platform en 4 roestvrijstalen elektroden in het handvat dat dit alles kan worden gedaan, inclusief 6-leads ECG-bewaking voor extra gemoedsrust.

Lichaamssamenstelling is een grote stap vooruit ten opzichte van wat de meeste weegschalen bieden, waardoor u uw vet- en waterpercentage in het hele lichaam, visceraal vet, spier- en botmassa en extracellulair en intracellulair water kunt controleren - plus een analyse per sectie van hoe dit varieert over uw lichaam.

Er zijn meer statistieken dan de meeste mensen weten dat ze hier bestaan, dus in veel gevallen kan het het beste worden gebruikt in combinatie met medische professionals en programma's, en de Withings-app maakt dat desgewenst gemakkelijk te starten.

De Body Scan streeft naar een release in het najaar van 2022, in afwachting van goedkeuring door de FDA in de VS, en zal naar verwachting $ 299,95 gaan kosten als hij uitkomt, in zwarte of witte kleuren.