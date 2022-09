Wi-Fi verbetert connectiviteit op de nieuwe Wahoo Kickr Bike en Kickr Smart Trainer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wahoo, het merk achter enkele van de meest populaire smartbike trainers, heeft een vrij belangrijke update aangekondigd voor twee van haar kernproducten, de Kickr en de Kickr Bike.

De simpele toevoeging van Wi-Fi verbetert de verbinding in deze nieuwste generatie trainingstoestellen. Wahoo zegt dat u zult profiteren van minder uitval en hogere verbindingssnelheden in vergelijking met Bluetooth of ANT+, wat de industriestandaard is en aanwezig op eerdere versies.

Het gaat allemaal om het verbeteren van die ervaring bij het gebruik van de nieuwe Kickr Bike of Kickr Smart Trainer met online trainingsplatforms, die de afgelopen jaren in populariteit zijn toegenomen en nog steeds grote stappen voorwaarts maken.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De gamificatie van indoor training berust op het verbinden van uw trainingshardware thuis met het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot het online platform van uw keuze, of dat nu via een laptop, tablet of gewoon een smartphone is.

Maar Wahoo zegt dat Wi-Fi stabieler is, zodat de verbinding niet plotseling wordt verbroken in het midden van een competitieve online rit. Daarnaast belooft Wahoo dat de online statistieken 65 procent sneller verschijnen, omdat u bent verbonden via Wi-Fi.

Een bijkomend voordeel is dat u dankzij de Wi-Fi-verbinding de online klantenservice van Wahoo beter en in realtime kunt bereiken voor het oplossen van problemen.

In wezen betekent dit dat de trainer zelf verbonden is met het netwerk, in plaats van via Bluetooth verbinding te maken met het weergaveapparaat. Als je andere apparaten wilt aansluiten - bijvoorbeeld een hartslagmeter - dan wordt deze op de huidige manier met het kijkapparaat verbonden.

De nieuwe connectiviteit komt op de 10e verjaardag van de lancering van de originele Wahoo Kickr, en zou moeten resulteren in een betere ervaring over de hele linie. De Wahoo Kickr blijft een van onze favoriete turbo trainers. Zoals we in onze review al zeiden over de vorige versie: "Als u op zoek bent naar een turbo trainer van topniveau, dan is de Wahoo Kickr V5 zonder twijfel de beste keuze.

De nieuwe Kickr Smart Trainer kost € 1099,99 en de nieuwe Kickr Bike kost € 3499,99.

Geschreven door Chris Hall.