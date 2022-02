Wahoo heroverweegt de klassieke roller met de Kickr Rollr

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wahoo heeft de Kickr Rollr aangekondigd, een slimme en verbonden indoortrainer op basis van een rolontwerp in plaats van eenfietstrainer .

Rollers waren jarenlang de feitelijke keuze voor indoortrainers, voordat vaste fietstrainers in populariteit toenamen.

De aantrekkingskracht van rollers is dat je echt op je fiets zit, wat betekent dat het een natuurlijker gevoel geeft, je moet je evenwicht bewaren en je krijgt die microbewegingen die je kunt verliezen op een turbo.

Om nog maar te zwijgen van het feit dat je je achterwiel niet hoeft vast te klemmen of te verwijderen, dus rollers zijn een gemakkelijke optie voor degenen die geen turbofiets hebben, of kijk eens naar de lucht en besluit het huis niet te verlaten voor die winterrit en spring in plaats daarvan gewoon op de roller.

De Kickr Rollr is echter niet zomaar een aangekoppelde roller, hij heeft een klem voor het voorwiel. Terwijl traditionele rollen een voorrol hebben om het voorwiel in beweging te houden en enige zijdelingse beweging over de roltonnen mogelijk te maken.

In plaats daarvan klemt de Kickr Rollr het voorwiel vast en dit is verstelbaar, wat betekent dat het geschikt is voor een reeks wielmaten en -diameters en het gebruik van de trainer gemakkelijker maakt dan een traditionele roller.

Ondertussen heeft de achterkant van de Kickr Roller de verbonden elementen die je zou associëren met een turbotrainer, die kan worden aangesloten op ANT+ vermogensmeters voor vermogensmeting en trainercontrole.

Met een Wahoo Elemnt fietscomputer regel je de weerstand van de Kickr Rollr, zodat je bijvoorbeeld een eerder gelopen buitenroute opnieuw kunt rijden.

Omdat er geen vermogensmeter in de trainer zelf zit - zoals je bij veel van de Kickr-modellen zult vinden - zal Wahoo de Rollr ook in een bundel verkopen met de nieuwe Powrlink Zero-pedalen.

De Kickr Rollr kost £ 699,99 / $ 799,99 / € 799,99 en is nu beschikbaar.

Geschreven door Chris Hall.