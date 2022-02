Wahoo voegt kracht toe aan zijn Speedplay-systeem met de Powrlink Zero

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wahoo heeft de beschikbaarheid aangekondigd van de Powrlink Zero-pedalen en voegt een vermogensmeter toe aan het Speedplay-pedaalsysteem.

Toen Wahoo aankondigde dat het het Speedplay-platform in 2021 opnieuw zou lanceren, beloofde het bedrijf dat er in de toekomst powerpedalen zouden zijn en hier hebben we ze.

De Powrlink Zero is gebaseerd op het Speedlink Zero-pedaal, waardoor een gemakkelijke tweezijdige instap mogelijk is, zodat u niet met uw teen op uw pedaal hoeft te trappen voordat u hem vastklikt.

Er zal alleen links of beide zijden worden gemeten (met een flink prijsverschil); de Powrlink Zero weegt 250 g (alleen linkerkant) of 276 g voor dubbelzijdige metingen.

Oplaadbare batterijen claimen tot 75 uur rijtijd te bieden en je vermogen te bewaken, terwijl Bluetooth en ANT+ ondersteuning betekenen dat ze kunnen worden gebruikt met een reeks apparaten, zoals de Wahoo Elemnt Bolt of andere fietscomputers van derden.

De pedalen blijven compatibel met bestaande Speedplay Zero-schoenplaatjes. Er is een vlotteraanpassing tussen 0-15 graden, terwijl Wahoo zegt dat ze streven naar een nauwkeurigheid van +/- 1 procent, volgens de turbotrainers van het bedrijf.

"Wahoo heeft altijd vooropgelopen bij het leveren van nauwkeurige, betrouwbare vermogensgegevens aan atleten met onze Kickr-serie slimme indoortrainers", zegt Katie DuPree, productmanager van Powerlink Zero.

"Nu hebben we die expertise gebruikt om een op pedalen gebaseerde vermogensmeter te creëren waarmee atleten dezelfde robuuste prestatiegegevens kunnen krijgen wanneer ze buiten rijden of racen, met het extra voordeel van dubbelzijdige invoer en geweldige aerodynamica."

De Powrlink Zero (meting alleen aan de linkerkant) kost £ 549,99 / $ 649,99 / € 649,99, de dubbelzijdige meting kost £ 849,99 / $ 999,99 / € 999,99. Die prijs brengt ze onder Garmin's Rally-pedalen , iets meer dan Favero's Assioma.

Geschreven door Chris Hall.