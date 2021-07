Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de overwinning van de British & Irish Lions 1888 Cup op Japan in Murrayfield Stadium, Schotland, eind juni, is het team nu op de 2021 Tour in Zuid-Afrika.

Een straf schema verdient een grondige set trainingstools, maar naast het ondersteuningsteam van wereldklasse, komt de technische hoek voor het succes van het team met dank aan Vodafone.

De Britse netwerkprovider heeft een toolset - die het PlayerConnect noemt - die door het team tijdens de Tour van 2021 wordt gebruikt om te fungeren als een geaggregeerd dashboard voor kritieke trainingsinformatie.

Met behulp van GPS-tracking, impactgegevens van het tandvlees van spelers, plus extra wearables, wordt PlayerConnect gebruikt om alle kritieke gegevens samen te brengen en weer te geven, zodat de coaching- en analistenteams de training en de impact op het veld en de hersteltijd kunnen beoordelen.

Het is een technologisch kijkje in het soort tools dat wordt gebruikt om het uiterste uit spelers te halen - en omdat het niet nodig is om tot het einde van een wedstrijd te wachten om gegevens van individuele apparaten te downloaden, kan het dashboard spelersgegevens in het echt weergeven -time - ideaal voor weergave op afstand voor teamleden die niet aan de zijlijn staan bij een wedstrijd in Zuid-Afrika.

Dat is technologie in actie, maar als je de spelers in actie wilt zien, raden we je aan de video hierboven te bekijken en natuurlijk de komende wedstrijden als onderdeel van de Tour van 2021. Hier is het komende schema en hoe te bekijken: