(Pocket-lint) - Under Armour heeft een nieuw paar slimme hardlooptrainers onthuld die werken met de Map My Run-app.

Ze worden de UA Flow Velociti Wind 2 genoemd en naar verluidt volgen en analyseren ze je runs, waardoor ze ideaal zijn voor diegenen die hun hardloopspel willen verbeteren. Zoals TechRadar opmerkte, heeft de rechterschoen een lichtgewicht sensor die gegevens verzamelt terwijl je rent en deze via Bluetooth naar je telefoon verzendt.

De nieuwe schoenen, die ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar wereldwijd worden uitgebracht, volgen de Flow Veclociti Wind-hardloopschoenen van vorig jaar.

In plaats van een rubberen buitenzool in te pakken, heeft Under Armour's Flow Velociti Wind-serie een demping en zoolontwerp, wat zou moeten resulteren in meer grip en minder gewicht. De schoen van de tweede generatie van het bedrijf verbetert dit ontwerp verder met een nieuw hielsysteem dat meer vergrendeling aan de achterkant biedt. Er is ook een gegoten EVA-sokvoering die zogenaamd duurzamer is voor langere sessies.

Blijkbaar kun je je schoenen aan je telefoon koppelen voor realtime coachingtips op basis van je cadans, tempo en pas, maar je hebt nog steeds een GPS-smartwatch nodig om je route te volgen en om snel toegang te krijgen tot statistieken over je tijd, afstand, en snelheid.

Als dit je interesseert, prijst Under Armour zijn nieuwste hardloopschoenen op $ 160 (ongeveer £ 120 / AU $ 230).