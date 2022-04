Hammerhead fietscomputers werken nu samen met uw Suunto horloge

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hammerhead en Suunto hebben een samenwerking aangekondigd die zal zorgen voor een betere interoperabiliteit tussen de twee merken.

De Hammerhead Karoo 2 is een populaire fietscomputer, bekend om zijn regelmatige updates die het platform heeft zien evolueren, met elke paar weken innovatieve nieuwe functies.

In deze laatste stap betekent de koppeling met Suunto dat je in staat zult zijn om al je activiteiten van je Suunto apparaat in je Hammerhead dashboard te zien, of je ritten in je Suunto app. Dat gaat het een stuk makkelijker maken voor degenen die ervoor kiezen om vast te houden aan deze platforms in plaats van het gebruik van een service van derden, zoals Strava. Met beide platforms populair bij racefietsers en hardlopers, zal het bijhouden van je trainingen makkelijker worden.

Dat betekent ook dat degenen die kiezen voor deze apparaten meer gelijkenis hebben met het soort ervaring dat Garmin biedt via zijn uitgebreide assortiment fietscomputers en horloges die allemaal synchroniseren met Garmin Connect.

Het andere voordeel van deze nieuwe koppeling is dat je toegang krijgt tot Suunto's heatmaps via de Karoo 2, zodat je gemakkelijk naar populaire routes kunt navigeren - of juist weg van die routes als je dat wilt.

In de afgelopen maanden hebben we een aantal veranderingen gezien in de Karoo 2, waaronder een voorspellende klim functie die de klim voor u in kaart brengt zonder de noodzaak om vooraf een route te plannen, evenals een meer verfijnd snelkoppelingen menu voor een betere controle over het apparaat onderweg.

"We zijn zeer verheugd om samen te werken met Suunto," zegt Pieter Morgan, Hammerhead CEO en Co-Founder.

"De kans om samen te werken met een erfgoed merk met meer dan 80 jaar ervaring is een enorme kans voor ons snel groeiende bedrijf. Met deze samenwerking hopen we verder te bouwen aan onze missie om alle mensen te inspireren en in staat te stellen hun atletisch potentieel te ontsluiten."

De optie om uw Suunto apparaat te verbinden met uw Hammerhead is live, ga naar het verbindingen gedeelte in het dashboard en u zult de optie vinden.

Geschreven door Chris Hall.