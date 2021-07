De Fiit smart TV-app kan je nu op het scherm laten zien hoe het met je gaat

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuwe update van de Fiit smart TV-app kan nu worden gesynchroniseerd met populaire fitnesstrackers om je statistieken op het scherm te laten zien terwijl je een training volgt.

De geüpgradede app komt voorlopig naar Sky Q, Amazon Fire TV-streamingapparaten en Samsung smart-tvs (2018 of later).

Op voorwaarde dat u een compatibele fitnesstracker gebruikt, ziet u live Fiit-punten, het tellen van herhalingen, hartslagzonering plus het aantal verbrande calorieën terwijl u een van de ongeveer 700 trainingen op Fiit bekijkt. Natuurlijk is Fiit niet de eerste die live statistieken op het scherm laat zien, want Apples Fitness+ doet het al sinds eind vorig jaar. Maar de app van Fiit is compatibel met meer tvs en meer trackers.

De Fiit-app werkt met meer dan 25 bekende fitnessapparaten, waaronder Fitbit, MyZone, Samsung Watch en Apple Watch.

Fiits hoofd van fitness, Gede Foster, zegt dat live statistieken je harder laten werken: "We weten dat het zien van je live statistieken je ertoe aanzet om minstens 22 procent harder en vaker te trainen. De app slaat je persoonlijke records op zodat je kunt uitdagen jezelf om eerdere scores te verbeteren en te zien hoeveel je bent verbeterd."

Geschat wordt dat - na de lockdown - een derde van de Britse volwassenen nu virtuele fitness-apps en -diensten gebruikt als onderdeel van een regulier fitnessregime.