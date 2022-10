Samsung's Oura Ring concurrent duikt op in een octrooiaanvraag

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung lijkt zich op te maken voor de lancering van een eigen gezondheids- en fitness-tracking smart ring, afgaande op een nieuwe Amerikaanse patentaanvraag.

Terwijl Samsung al volop bezig is met smartphones en horloges die gegevens zoals je stappen, hartslag en meer kunnen bijhouden, zou een nieuwe ring aan de mix kunnen worden toegevoegd als concurrentie voor de populaire Oura Ring. Het bedrijf werkt al aan een eigen ring op basis van een aanvraag van het U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).

Gespot door het Koreaanse blog Naver, lijkt de patentaanvraag een ring te tonen die alle soorten sensoren zou hebben die je zou kunnen verwachten, waaronder bloedstroommeting, ECG-mogelijkheden, hartslagmeting en meer. Er wordt ook gesuggereerd dat de ring de bloeddruk van de drager zou kunnen controleren.

De ring zou ook in staat zijn om verder te gaan dan de typische gezondheidsmonitoring mogelijkheden. Op de typische Samsung-manier lijkt het bedrijf dit ding te voorzien van functies, waaronder de mogelijkheid om ook een smartphone of tv te bedienen. Dat klopt, je zou het volume omhoog kunnen draaien met een veeg van je vinger als dit patent werkelijkheid wordt.

En dat is natuurlijk het probleem. Octrooiaanvragen worden niet altijd omgezet in producten en het is belangrijk om dat te onthouden als je deze dingen leest. Bedrijven als Samsung patenteren vaak alles wat hun ingenieurs bedenken, hoewel de toetreding van het bedrijf tot de markt voor fitnessringen op dit moment voor niemand een grote verrassing zou zijn.

Gezien het vroege stadium van ontwikkeling van het apparaat, kunnen functies veranderen als het wordt verzonden - en we hebben helaas geen idee wanneer dat zou kunnen zijn op dit moment, hetzij.

Geschreven door Oliver Haslam.