Samsung kondigt Galaxy Fit 2 aan, een vernieuwde fitnesstracker

(Pocket-lint) - Samsung heeft een vrij beperkte blik laten zien op zijn nieuwste fitnesstracker, de Samsung Galaxy Fit 2, een opvolger van de geliefde Galaxy Fit. De tracker heeft nog geen releasedatum of officiële prijs, maar zou vrij snel moeten lanceren.

Het is meer een evolutie ten opzichte van de Galaxy Fit dan enige vorm van radicale herziening, met een paar indrukwekkende specificaties die door Samsung werden uitgeroepen tijdens zijn Life Unstoppable-evenement.

De Galaxy Fit 2 houdt volgens Samsung constant vijf verschillende fitnessstatistieken bij, waaronder verbrande calorieën, hartslag, afgelegde afstand en meer. Het biedt ook slaap-tracking, inclusief een dagelijkse slaapscore die bekend zal zijn bij degenen die hun slaap volgen via Fitbit- of Withings-platforms.

Hoewel het ontwerp van de tracker er niet veel anders uitziet dan het origineel, zegt Samsung dat het een nieuwe gegroefde textuur heeft geïntroduceerd die het zweten eromheen vermindert.

De Galaxy Fit 2 heeft meer dan 70 digitale gezichten om uit te kiezen, zodat je je stijl kunt aanpassen, en een batterijduur die standaard oploopt tot 15 dagen, of 21 dagen bij wat zuiniger instellingen.

Dat is indrukwekkend, maar we zouden in de nabije toekomst nog meer over de Galaxy Fit 2 moeten leren, met details zoals de prijs en releasedatum tot dusver nog onbekend. Het zou ons verbazen als het uiteindelijk veel meer dan $ 100 / £ 90 zou kosten, het punt waarop de eerste Galaxy Fit werd gelanceerd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.