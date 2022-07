Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nu de strijd om de smartwatches steeds heviger wordt, heeft Garmin gereageerd met een toestel dat is overgeschakeld op een AMOLED-scherm. Het resultaat is de Garmin Venu - bijgewerkt tot zijn tweede editie in de Venu 2 - en nu gelukkig de ontvanger van een Prime Day korting.

De Venu 2 biedt alle voordelen van een Garmin-toestel - dus volledige fitnesstracking - terwijl het ook een weelderig scherm met touch-ondersteuning biedt. Het is een populaire keuze om te wedijveren met de Apple Watch. Er zijn kortingen in zowel het VK als de VS.

Garmin Venu 2 - bespaar £110 De Garmin Venu 2 biedt een prachtig display bovenop alle normale Garmin functies. Het komt het dichtst bij een Garmin smartwatch. De 31% korting betekent dat het £ 239,99 kost. Aanbieding bekijken

De functies van de Venu 2, die gekoppeld zijn aan het Garmin-systeem, zijn in wezen dezelfde als die van andere toestellen, maar alles ziet er beter uit. Je hebt nog steeds al die sensoren en al die sporttracking, terwijl het horloge nog steeds synchroniseert met Garmin Connect.

Dat betekent dat je van twee walletjes kunt eten, met een horloge dat er niet alleen goed uitziet, maar ook geweldige prestaties levert.

Het ondersteunt muziek en betalingen, er zijn vooraf geladen workouts, samen met een batterij die je de hele week doorhelpt - of tot 8 uur GPS-tracking ondersteunt.

Geschreven door Chris Hall.