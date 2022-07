Garmin's meest betaalbare Forerunner 55 is nu nog goedkoper in Prime Day-verkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Garmin heeft een brede selectie van toestellen, van de monsterlijk dure tot die die veel betaalbaarder zijn. Gelukkig helpen de Prime Day sales om die prijs omlaag te brengen en is dit een van Garmin's meest betaalbare toestellen.

De Garmin Forerunner 55 is lekker compact en biedt een knoppeninterface, met sensoren ter ondersteuning van sport- en fitnesstracking, met name voor hardlopers. Het is eenvoudig en vermijdt de massa gegevens die sommige Garmin-toestellen u bieden, zodat u uw geld niet uitgeeft aan functies die u niet nodig hebt.

Dit aantrekkelijke sporthorloge is verkrijgbaar in een groot aantal kleuren.

Garmin Forerunner 55 - bespaar £60 De Forerunner 55 is een instapmodel, maar hij is betaalbaar en biedt betrouwbare tracking en smartphoneconnectiviteit. Hij kost nu slechts £119,99. Aanbieding bekijken

Een van de beste dingen aan Garmin-toestellen is Garmin Connect. Dit geeft je een geweldige manier om je gegevens te bekijken, zodat je je statistieken kunt bekijken en je prestaties kunt bijhouden - terwijl je ook kunt synchroniseren met diensten van derden zoals Strava.

Hoewel de Forerunner 55 zijn belangrijke sensoren aan boord heeft, werkt hij ook met andere toestellen in het Garmin-ecosysteem. Het is een eenvoudig toestel, maar het is ook echt nuttig - met een batterijduur van 5 dagen om ervoor te zorgen dat je niet altijd aan het opladen bent.

Geschreven door Chris Hall.