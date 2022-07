Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Garmin komt altijd met geweldige aanbiedingen voor Prime Day en 2022 lijkt niet anders te zijn.

Deze deal op de Garmin Forerunner 245 trok onze aandacht. Dit is een populair model horloge omdat het veel van de voordelen van Garmin's fitness tracking biedt, maar de prijs mooi betaalbaar houdt. Het is ook een kleiner horloge, dus misschien geschikt voor een meer diverse reeks lopers.

Dit model is zowel in het VK als in de VS afgeprijsd, maar het VK heeft momenteel lagere prijzen. Het is ook de moeite waard om te kijken naar de kleuren en opties voor muziek of geen muziek - maar let op de prijzen, want niet alles is inbegrepen in de Prime Day-verkoop.

Garmin Forerunner 245 - bespaar £110 De Garmin Forerunner 245 is een populair toestel met geweldige trainingsfuncties voor hardlopers. Het is verkrijgbaar in verschillende kleuren, stijlen en met of zonder muziek. Hij kost nu £139.99. Aanbieding bekijken

Garmin Forerunner 245 Muziek - bespaar $110 De Garmin Forerunner 245 Music biedt geweldige tracking voor hardlopers in een betaalbaar horloge met het voordeel van Bluetooth-connectiviteit voor je muziek. Er is een korting van 31%, dus hij is van jou voor $239,99. Aanbieding bekijken

De populariteit van Garmin is te danken aan de lange ervaring met het aanbieden van GPS-toestellen en de functies en het ecosysteem dat eromheen is opgebouwd. Hoewel de primaire focus ligt op het ondersteunen van hardlopers met hun training, is er ondersteuning voor een breed scala aan sporten, zodat je gegevens kunt krijgen, ongeacht wat je aan het doen bent.

De batterij gaat langer mee dan die van een smartwatch en hij biedt ook smartwatchfuncties zoals meldingen, dus als hij aan je smartphone is gekoppeld, voel je je niet afgesloten.

Er is ondersteuning voor trainingsplannen en een rapport over je trainingsstatus, zodat je je trainingen kunt richten en ervoor kunt zorgen dat je goed herstelt, terwijl het ook verslag zal doen van hardloopdynamiek om een beetje meer technische gegevens te krijgen over wat er met je pas gebeurt.

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig tot en met Prime Day en je moet wel Prime-lid zijn om ervan te kunnen profiteren.

