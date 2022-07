De schitterende Garmin Fenix 6 Pro heeft een enorme besparing voor Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Garmin heeft vaak een aantal geweldige aanbiedingen in de zomer verkoop en het lijkt erop dat Prime Day is niet anders.

De Garmin Fenix 6 Pro is enorm populair en hoewel het niet meer het nieuwste model is in de Fenix-familie van Garmin, biedt het een breed scala aan functies voor sport- en fitnessfans, met een neiging naar de outdoor lifestyle.

Er zijn ook verschillende maten, kleuren en materialen, zodat je het perfecte horloge voor jou kunt krijgen.

Garmin Fenix 6 Pro - bespaar 49% De Fenix 6 Pro is een van Garmin's tophorloges, met een batterijduur van 14 dagen, geweldige trackingfuncties en smartphone-notificaties. Dit is een aantrekkelijke prijs voor £304,99 in het Verenigd Koninkrijk. Aanbieding bekijken

Garmin Fenix 6 Pro - bespaar $150 In de VS kun je 25% besparen op de Fenix 6 Pro, zodat je mee kunt doen met de actie en je prestaties elke dag kunt volgen. Hij is nu afgeprijsd naar $449,99. Aanbieding bekijken

De Garmin Fenix 6 Pro valt vooral op door de batterijduur van 14 dagen. Dit is niet alleen op papier, hij gaat ook echt zo lang mee na een keer opladen.

Het zit vol met sensoren en is in staat om je gegevens op te slaan, ongeacht de activiteit waaraan je deelneemt. Het biedt ook kaartmateriaal voor navigatie, zodat u vooraf routes kunt laden of uw weg naar huis kunt vinden met één druk op de knop. Er is een geweldige connectiviteit, die samenwerkt met uw smartphone om u verbonden functies te bieden, waarbij alle gegevens worden gesynchroniseerd via Garmin Connect. Het beschikt ook over slaap tracking.

Er is ondersteuning voor meerdere sporten, van hardlopen en fietsen tot skiën en zwemmen.

Het is robuust, met bescherming tegen de elementen en een hoogwaardig ontwerp, dus het ziet er ook geweldig uit!

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Echo, Kindle, AirPods en meer Door Chris Hall · 12 juli 2022 · Amazon Prime Day is van start gegaan, met deals voor een hele reeks producten. Wij zijn hier om u de weg te wijzen naar de beste deals.

Geschreven door Chris Hall.