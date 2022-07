Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Fitbit Inspire 2 is beschikbaar voor een prachtige prijs als onderdeel van Amazon Prime Day.

De fitnesstracker, die momenteel het instapmodel is in het ecosysteem van Fitbit, is voor 66,49 dollar te koop bij Amazon.

Dit is 33 procent minder dan de gebruikelijke vraagprijs van 99,95 dollar, waardoor het apparaat op zijn laagste prijs sinds we zagen het dip onder de $ 60 mark kort tijdens Black Friday en de feestdagen.

Fitbit Inspire 2 - bespaar $33 De Inspire 2 is hier verkrijgbaar in een zwarte, witte of rode variant en is beschikbaar tegen een van zijn laagste prijzen voor Amazon Prime Day. Aanbieding bekijken

De besparing geldt voor drie verschillende versies van de Inspire 2, dus je bent gedekt of je nu een zwarte, witte of rode band verkiest.

Ook inbegrepen in het pakket is een 12-maanden proefperiode op Fitbit Premium, waarmee je toegang krijgt tot geavanceerde gezondheid tracking metrics en begeleide plannen voor training en voeding plannen.

De Inspire 2 is erg populair tijdens verkoopsevenementen zoals Prime Day, maar er zijn ook kortingen (te vinden in onze speciale Fitbit Amazon Prime Day deals hub) op meer premium trackers, zoals de Charge 5 en Luxe, evenals de lijn van het bedrijf smartwatches.

Wij denken dat de Inspire 2 vertegenwoordigt een geweldige optie voor de meeste mensen, dat wel. Hier krijg je een eenvoudige instap in de wereld van de dagelijkse activiteit en gezondheid tracking - met inbegrip van inzichten in hartslagmeting en slaap tracking - zonder een aantal van de meer complexe en niche bijgehouden metrics.

Gezien het feit dat het is onwaarschijnlijk om duik tot een vergelijkbare prijs tot misschien november en december, betekent ook dat het een goed moment om toe te slaan als je een Prime-lid.

Degenen die op zoek zijn naar aanbiedingen op Amazon UK hoeven de actie ook niet te missen.

De besparingen, toegegeven, zijn niet zo smakelijk als aan de overkant van de vijver, maar de Inspire 2 is nog steeds beschikbaar voor £ 83,69, die is verlaagd van £ 89,99.

Fitbit Inspire 2 - bespaar £5 De Inspire 2 is ook met korting verkrijgbaar op Amazon UK, en wordt geleverd in dezelfde zwarte, rode of witte bandvarianten. Aanbieding bekijken

Zoals altijd met Prime Day shenanigans, is het niet te zeggen wanneer deze besparingen zullen worden weggehaald door de Amazon overlords, dus we zouden er bij diegenen die serieus zijn over het oppakken van deze handige fitness tracker op aandringen om liever eerder dan later te handelen om teleurstelling te voorkomen.

U kunt ook lezen onze Fitbit Inspire 2 volledige review, als u op zoek bent naar een meer diepgaande blik op het apparaat voor het oppakken van een.

Geschreven door Conor Allison.