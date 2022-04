Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Polar heeft een nieuw paar hardloophorloges onthuld - de Pacer en Pacer Pro - ontworpen voor zowel beginnende als gevorderde gebruikers.

De volgende generatie horloges van het Finse bedrijf volgt een soortgelijke designtaal als wat we hebben gezien met zijn Vantage-serie sporthorloges, hoewel beide Pacer wearables een tracking-ervaring zullen bieden die specifiek is ontworpen voor hardlopers.

Het meer geavanceerde model van het paar, de Pacer Pro, beschikt over de volledige suite van Polar's geavanceerde trainingstools - zoals Running Power en gepersonaliseerde herstelaanbevelingen - en koppelt deze aan een batterijlevensduur van een week (of 35 uur continue GPS-tracking). Polar zegt dat een volledig nieuw antenne-ontwerp ook de GPS-nauwkeurigheid zal verbeteren - iets waarvan we verwachten dat het het meest merkbaar zal zijn bij het gebruik van de turn-by-turn navigatie van het horloge.

Dankzij de bijgeleverde barometer en magnetometer zouden gebruikers van de Pacer Pro ook zeer gedetailleerde feedback moeten kunnen krijgen aan het einde van hun training.

Het heldere, scherp ogende MIP-kleurenscherm van het bedrijf is ook aanwezig, verpakt achter een Corning Gorilla Glass 3.0-scherm dat gebruikers veel duurzaamheid in de buitenlucht moet bieden. De nieuwe CPU onder de motorkap en de 5 MB RAM, suggereert Polar, zullen ook zorgen voor een soepelere, snellere ervaring rond het horloge.

Polar Pacer is daarentegen gericht op beginnende hardlopers die net beginnen met het bijhouden van hun tochtjes. Het behoudt alle basics die worden aangeboden in het Pro-model, zoals trainingsschema's, slaap tracking en herstel tools, evenals functies zoals Walking Test, die een inzicht geeft in de VO2 Max van de gebruiker.

Zoals hierboven te zien is, lijkt het ontwerp van de Pacer sterk op dat van zijn broer, met hetzelfde MIP-display, Gorilla Glass display en lichte, ronde bezel. De befaamde Precision Prime hartslagmeter van Polar staat natuurlijk ook centraal in de ervaring van beide horloges.

De gewone Pacer is verkrijgbaar in zwart, wit, groenblauw en paars, en wordt vanaf mei geleverd voor $199,90 / € 169,50 / € 199.

De Pacer Pro is vanaf vandaag verkrijgbaar voor $299,90 / £259 / €299, en is verkrijgbaar in grijs, wit, blauw en kastanjebruin, met een groene kleur die later dit jaar zal verschijnen.

We zullen beide horloges de komende weken en maanden testen, dus kijk uit naar ons volledige oordeel.

