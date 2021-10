Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Polar heeft een aantal hardware- en softwarewijzigingen aangekondigd in zijn assortiment sporthorloges , met als kop de komst van de nieuwe topklasse Grit X Pro.

Het Finse bedrijf onthulde de opvolger van de standaardGrit X naast twee nieuwe versies van de Vantage V2 - de Shift Edition en Vantage M2 Red - en nieuwe kleurstellingen voor de Polar Unite .

De Grit X Pro gaat verder waar de reguliere Grit X was gebleven, waardoor outdoor-types een nieuwe premium-optie krijgen om te overwegen tegen het aanbod van Garmin, Suunto en dergelijke.

Dit nieuwste model, dat £ 439 / $ 499 kost , heeft een batterijduur van 40 uur tijdens GPS- en HR-tracking, 100 uur met energiebesparende opties en tot zeven dagen in horlogemodus met 24/7 tracking.

Polar zegt dat het ontwerp is getest volgens militaire normen en bestand is tegen een waterdruk tot 100 meter en temperaturen van -20 tot 50 graden Celsius. Nu typisch voor premium sporthorloges, wordt het display ook beschermd door krasbestendig saffierglas.

Zoals je zou verwachten, zijn dit nieuwe sporthorloge – evenals de lichtere, meer premium build Grit X Pro Titan-editie (£ 519 / $ 599) – de showcases voor alle slimme software van Polar, en er zijn hier een paar nieuwe toevoegingen .

Er is nu de optie voor een altijd actief buitendashboard met barometrische hoogtemeter, locatiecoördinaten, tijden van zonsopgang/ondergang en kompasinformatie. Route- en hoogteprofielen zijn ook nieuw, met stapsgewijze begeleiding van Komoot die de ups en downs van een reis biedt en de TrackBack-functie die uw route automatisch omkeert.

Deze komen naast het toch al uitgebreide Polar-pakket, dat functies en trackingstatistieken omvat, zoals Running Power, Training Load Pro, Recovery Pro, Sleep Plus Stages en Nightly Recharge.

De Grit X Pro is ook niet de enige nieuwe aankomst, zoals we hierboven al zeiden. Het populaire Vantage V2-model krijgt een aantal nieuwe edities - Shift en Red - en ontvangt ook de nieuwe Grit X Pro-functies via een software-update.

Vantage V2 Shift wordt geleverd in zowel zilveren als zwarte kleuren, met snelsluitingen voor de banden waarmee de gebruiker kan wisselen tussen een leren polsband en een functionele FKM-band. De rode editie is ondertussen gewoon een nieuwe optie voor diegenen die een vleugje kleur aan hun pols willen toevoegen.

De Polar Unite krijgt ook een likje verf, waarbij het bedrijf zowel rode als blauwgroene kastopties onthult voor het instapmodel sporthorloge. Net als de andere twee horloges, zal het ook enkele van de nieuwe functies van de software-update overnemen, zoals wekelijkse samenvatting en energiebronnen (die inzicht bieden in wat voor soort calorieën je verbrandt).

Al met al vertegenwoordigt dit een aanzienlijke aanpassing aan de belangrijkste spelers in het horloge-ecosysteem van Polar, en een die het helpt gelijke tred te houden met rivalen. Er is hier niets bijzonder baanbrekends op het gebied van hardware, maar de iteratieve updates en software-drop houden de line-up fris.

We zullen de Grit X Pro te zijner tijd testen, dus houd ons in de gaten voor ons volledige oordeel.