De optische hartslagsensor van Polar Verity Sense voegt gegevens toe aan uw zwem-, hardloop-, fiets- of training

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Polar heeft een nieuwe optische hartslagsensor aangekondigd, de Verity Sense. Het is een vervolg op de Polar OH1 en biedt meer opties en bedieningselementen en stelt u in staat hartslag- en andere gegevens toe te voegen aan een breed scala aan activiteiten.

Voor velen is hartslagmeting de gemakkelijkste manier om de inspanning bij te houden. Het is een directe maatstaf voor de impact van een activiteit op je lichaam en een heel nuttige manier om te weten hoe hard je tijdens een activiteit hebt gewerkt, of dat je met de juiste intensiteit traint.

Veel moderne sport- en smartwatches gebruiken een optische hartslagsensor en dat is prima voor veel situaties - maar wat als je geen smartwatch wilt of niets om je pols wilt?

Dat is de situatie die van toepassing is op veel sporten waarbij je een andere computer gebruikt, zoals fietsers, of wanneer je gewoon niet iets om je pols wilt. Het antwoord is van oudsher een borstband, maar het is logisch om die optische technologie die je op smartwatches aantreft te gebruiken en dat alleen in een sensor aan te bieden.

De Polar Verity Sense kan om uw arm worden vastgemaakt - boven of voor - of aan de band van uw zwembril tegen uw slaap worden bevestigd om uw hartslag te meten. Hiermee kunt u een sensor dragen zonder de rest van het horloge, met drie meetmodi.

De eerste modus is de sensormodus. Hiermee kunt u de sensor via Bluetooth of ANT + met een ander apparaat koppelen om hartslaggegevens in te voeren. Dit is perfect voor fietsers, omdat je verbinding kunt maken met een groot aantal fietscomputers , waardoor je geen borstband hoeft te dragen, maar je wel toegang hebt tot die nuttige hartslaggegevens. Het zal ook aantrekkelijk zijn voor mensen die een loopband gebruiken.

De tweede modus is zwemmen. Dit meet opnieuw je hartslag, maar gebruikt ook de ingebouwde versnellingsmeter om je bochten te detecteren, zodat je gegevens kunt krijgen over het aantal baantjes dat je hebt gezwommen en de afstand en het tempo.

Ten slotte is er alleen een opnamemodus die de gegevens opslaat, zodat je deze kunt synchroniseren met Polar Flow, wat betekent dat je gegevens kunt hebben voor elke activiteit die je doet - boksen, crossfit, dansen - wat je maar wilt.

Met een prijs van £ 79,50 is het betaalbaar genoeg om als accessoire te kopen voor degenen die gewoon een sensor willen toevoegen om wat meer informatie te krijgen over wat hun lichaam doet. Het is nu beschikbaar om te bestellen.

Geschreven door Chris Hall.