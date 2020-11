Polar GPS-hardloophorloges krijgen grote korting op Black Friday-uitverkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Friday-uitverkoop is begonnen en er is een reeks aanbiedingen op Polar-apparaten, waaronder de Polar Vantage M, een van onze favoriete Polar-apparaten.

De Polar Vantage M wordt vandaag met £ 35 verlaagd tot £ 159,99 op Amazon .

De Vantage M is Polars mid-range toestel, maar verschilt pas echt van het vlaggenschip in de materialen die voor het lichaam worden gebruikt. Het biedt nog steeds hartslag en GPS, samen met een volledige reeks meetgegevens, ontworpen voor serieuze hardlopers, fietsers en zwemmers, terwijl het ook een volledige reeks andere volgfuncties biedt.

Polar doet geweldig werk door veel informatie op het display weer te geven, zodat u in één oogopslag precies kunt zien wat er aan de hand is.

Polar heeft ook korting op de Vantage V en H10 borstbandbundel. Dit is Polars topklasse, het is het meest geavanceerde apparaat met een iets duurdere constructie dan de Vantage V - met een borstband voor nauwkeurigere hartslagmetingen of voor gebruik met andere apparaten.

De Polar Vantage V is nu £ 299,99, een besparing van £ 105 op Amazon .

Ten slotte krijgt de Polar Ignite ook korting in de Black Friday-uitverkoop. Dit is een fitnesstracker voor degenen die misschien beginnen of niet de volledige functies van de Vantage-familie nodig hebben.

De Polar Ignite heeft een korting van £ 44, wat het vandaag op Amazon naar £ 129,99 brengt .

U krijgt de meeste functies die u op de Vantage krijgt, met hartslag en GPS om al uw activiteiten te volgen.

