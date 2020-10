Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Smartwatch-maker Polar heeft een nieuwe wearable onthuld. Met de naam Vantage V2 is het een high-end multisporthorloge .

Het toestel met triatlonuitrusting van de tweede generatie heeft een lichter ontwerp en verschillende softwarefuncties specifiek voor training, herstel en slaap. Het biedt bijvoorbeeld FuelWise-aanbevelingen, de Hill Splitter-tool, Komoot turn-by-turn routenavigatie, Training Load Pro, Sleep Stages-tracking en FitSpark-trainingsbegeleiding.

U kunt ook schakelen tussen op optisch gebaseerde Nightly Recharge of Recovery Pro (Polars hartslagvariatie waarvoor een Polar borstband vereist is) voor inzichten.

Wat betreft de vernieuwde look, heeft deze tweede versie van de Vantage-serie tactiele knoppen, een aluminium behuizing die 21 procent lichter is dan de vorige versie en een altijd aan-kleurend touchscreen dat waterbestendig is tot 100 meter. Shell-kleuren zijn groen, zwart en grijs-limoen.

De Vantage V2 beschikt ook over een 40-uur full power GPS-batterij, die tot 100 uur kan gaan met Polars energiebesparende instellingen, voor het eerst geïntroduceerd met de Polar Grit X. Met dit soort ingebouwde functies concurreert het rechtstreeks met de vlaggenschiphorloges uit de Garmin Forerunner- en Coros Apex Pro-reeksen.

De nieuwe Vantage V2 van Polar kan nu worden gereserveerd op de website van Polar. Het kost $ 500 in de VS en wordt geleverd in middelgrote / grote en kleine maten voor verschillende polsen. Je kunt het ook bundelen met de Polar H10-hartsensor en bandjes krijgen in de kleuren zwart, wit of roze-pruim.

Geschreven door Maggie Tillman.