Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je in de markt bent voor een Peloton Bike, officiële schoenen, of een ander fitness accessoire, is er geen betere tijd. De originele Bike en een heleboel andere Peloton-branded goodies zijn beschikbaar in Amazon's Prime Early Access Sale in de VS - AKA Prime Day 2.

De fiets zelf komt met een machtige 220 dollar korting, terwijl de gloednieuwe Peloton Altos fietsschoenen voor 25 procent minder te koop zijn tijdens de verkoopperiode, die loopt tot het einde van 12 oktober 2022.

Hier zijn onze keuzes van de Peloton aanbiedingen op Amazon US op dit moment. Je kunt ook de andere Peloton-aanbiedingen hier bekijken.

Originele Peloton fiets - bespaar $220 De originele Peloton Bike is verkrijgbaar met 15% korting. De verbonden slimme hometrainer geeft je toegang tot de duizenden uren aan lessen om live en on demand te streamen, met prestatiemonitoring en nog veel meer. Normaal gesproken $ 1.445, het is nu slechts $ 1.225. Aanbieding bekijken

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Peloton Altos fietsschoenen - bespaar 25% De nieuwste schoenen voor Peloton Bike gebruikers zijn verkrijgbaar met een gezonde korting. Ze worden geleverd met schoenplaatjes en kunnen ook met de Bike+ worden gebruikt. Normaal 145 dollar, zijn ze nu verkrijgbaar voor 108,75 dollar. Aanbieding bekijken

Peloton Gids - bespaar $45 De Peloton Guide zit bovenop of voor een TV en kan uw bewegingen volgen tijdens het trainen naar de duizenden on demand en live lessen. Hij kost normaal $295, maar nu slechts $250. Aanbieding bekijken

Peloton Lichte Gewichten - bespaar 25% U krijgt korting op de lichte gewichten van 1lb of 2lb die u kunt gebruiken bij krachttraining. Ze passen zelfs in de houders achterop de Bike en Bike+. Normaal $25 voor een paar, nu slechts $18,75. Aanbieding bekijken

Beste Prime Early Access Sale US deals 2022

Hier zijn enkele snelle links voor andere geweldige aanbiedingen op dit moment:

Geschreven door Rik Henderson.