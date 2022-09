Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Peloton Tread is een van de vele apparaten die het bedrijf aanbiedt, naast de Bike en Bike+. Het is een uitstekende uitrusting met een groot aantal functies aan boord.

De interface is eenvoudig te bedienen, maar er zijn een paar functies die niet zo eenvoudig te bedienen zijn als je op het eerste gezicht zou denken. De Tread heeft ook een paar extra functies bovenop de Bike+, net zoals de Bike+ een paar extra functies bovenop de Tread heeft.

Om u te helpen het meeste uit uw Peloton Tread te halen, hebben we een gids met tips en trucs samengesteld. Als u de Peloton Bike of BIke+ heeft, hebben we daar een aparte tips en trucs functie voor.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Peloton Tread training tips en trucs

Hoe de automatische helling aan te zetten op de Peloton Tread

Om Auto-Incline in te schakelen zodat de Peloton Tread automatisch de helling aanpast als de instructeur deze verandert, moet u eerst een training starten. Als de helling in de training wordt gewijzigd, ziet u een slotje in een cirkel verschijnen naast de hellingbalk linksonder in uw trainingsscherm. Tik op het slotje om Auto-Incline in te schakelen en tik nogmaals om het uit te schakelen.

Hoe helling aanpassen op de Peloton Tread

De Peloton Tread heeft een grote ronde knop aan de linkerkant van het frame waarmee u de helling handmatig kunt instellen. Draai hem met de klok mee om de helling te verhogen en tegen de klok in om de helling te verlagen. Als u op de knop in het midden van de knop drukt, verspringt de helling in stappen van 1 procent. De Peloton Tread biedt een hellingshoek van 0 tot 12,5%.

Snelheid aanpassen op de Peloton Tread

Er zit een grote knop aan de rechterkant van het frame om de snelheid te regelen. Draai hem met de klok mee om de snelheid te verhogen en tegen de klok in om de snelheid te verlagen. Als u op de knop in het midden van de knop drukt, verspringt de snelheid in stappen van 1 km/u. De Peloton Tread biedt een snelheid tussen 0 en 12,5 km/u.

Hoe de snelkoppelingen voor snelheid en helling op het scherm van de Peloton Tread veranderen

Op het scherm verschijnen drie sneltoetsen voor het verhogen en verlagen van de snelheid en de helling tijdens een training, als u de knoppen niet wilt gebruiken. U kunt echter veranderen welke opties deze tonen.

Tik tijdens een training eenmaal op het scherm en tik op Snelkoppelingen onderaan het scherm in het midden. U kunt dan op de drie snelkoppelingen voor helling en snelheid tikken en elke optie dienovereenkomstig veranderen.