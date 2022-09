Peloton Row nu beschikbaar voor pre-order... in de VS tenminste

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Peloton heeft zijn langverwachte connected roeimachine officieel gelanceerd in de VS, waar het nu beschikbaar is voor pre-order.

De Peloton Row wordt geleverd met een 23,8-inch 1080p scherm dat je kunt draaien voor andere soorten trainingen, net als de Bike+. Hij neemt een ruimte van 2,4 m bij 0,6 m in beslag en heeft een elektronisch gestuurde weerstand om de bewegingen soepel te laten verlopen.

Net als de andere Peloton-apparaten maakt het verbinding met live en on-demand lessen, hoewel de Row u aan het eind van elke sessie ook informeert over uw slagvorm. Een vormbeoordeling op het scherm helpt u de optimale efficiëntie van elke slag te leren.

U kunt ook voor elke les een persoonlijk tempodoel instellen om u te helpen uw eigen doelen te bereiken.

De Peloton Row kan rechtop worden opgeborgen als hij niet wordt gebruikt en wordt geleverd met luidsprekers van "studiokwaliteit" voor en achter. U kunt natuurlijk uw eigen koptelefoon aansluiten via Bluetooth. Het maakt verbinding met het internet via Wi-Fi.

De prijs begint bij 3.195 dollar, met bundels inclusief accessoires en gewichten. Je moet ook rekening houden met het Peloton-lidmaatschap van 44 dollar per maand, dat toegang geeft tot de roeilessen plus de duizenden andere workouts van het fitnessmerk.

Peloton verwacht de Row in december aan Amerikaanse klanten te leveren. Er is nog geen woord over wanneer het beschikbaar zal zijn in andere regio's. Pocket-lint heeft contact opgenomen met het bedrijf om meer te weten te komen.

Geschreven door Rik Henderson.