Peloton biedt nu fietsverhuur aan in de hele VS

(Pocket-lint) - Peloton verandert als bedrijf en kijkt naar nieuwe producten en strategieën om de verbonden fitnesservaring te verbeteren, zoals de aanstaande Peloton Row.

Het heeft ook zijn verhuurprogramma uitgebreid in de meeste staten van de VS, om nieuwe leden aan te moedigen lid te worden zonder te hoeven investeren in een Bike of Bike+ zonder er direct voor te betalen.

Hoewel de prijs van een volledige aankoop van een Bike kan worden gespreid over meerdere betalingen, kan het voor velen nog steeds buiten bereik liggen, vooral omdat het All Access Membership bovenop moet worden genomen.

Het lidmaatschap is echter inbegrepen bij een huurprijs van 89 dollar per maand voor de Bike en 119 dollar per maand voor de Bike+. Ook moet eenmalig 150 dollar leveringskosten worden betaald.

De andere voordelen van het huren van de apparatuur is dat het contract op elk moment kan worden opgezegd - Peloton haalt de Bike dan gratis op.

Als alternatief kan een gebruiker ervoor kiezen om de fiets na een bepaalde tijd volledig te kopen tegen lagere kosten. De fiets kost bijvoorbeeld 895 dollar na 12 maanden huur, of 500 dollar na 24 maanden.

Het is nog niet bekend of Peloton ook buiten de VS een verhuursysteem wil aanbieden. We houden u op de hoogte als we meer weten.

