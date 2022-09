Peloton Row onthuld in officiële teaser, nog geen lanceerdatum

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Peloton heeft ons een eerste blik gegund op haar aankomende roeimachine.

Het heet Peloton Row en is te zien op een inschrijfpagina op de Amerikaanse Peloton website. U kunt uw email gegevens invullen om meer informatie te krijgen als en wanneer het verschijnt.

Net als de andere Peloton toestellen heeft de Row een eenvoudig ontwerp - strak en onbelemmerd. Er is een touchscreen aan een kant, waarop de lessen worden gestreamd.

In tegenstelling tot de Bike, lijkt het er niet op dat je speciale schoenen met schoenplaatjes nodig hebt om de roeier te gebruiken. Het lijkt erop dat je je voeten in de ingebouwde riemen haakt, net als op andere roeimachines die beschikbaar zijn voor thuis of in sportscholen.

Alles wat Peloton tot nu toe over de Row zegt is dat het je zal helpen "86 procent van je spieren te activeren in slechts 15 minuten", waardoor je een meer all-over workout krijgt in vergelijking met de Bike.

Het is nog niet bekend of het display kan draaien, zoals op de Bike+, zodat je naast de machine ook aan andere Peloton lessen kunt deelnemen.

Peloton is momenteel bezig zijn bedrijfsmodel aan te passen, met de mogelijkheid om fabrikanten van fitnessapparatuur van derden toe te staan hun verbonden apparaten te koppelen aan de Peloton smartphone app. Er zijn ook andere tweaks en updates op komst voor bestaande apparaten. Pete Flamman, hoofd content van het bedrijf, vertelde ons meer in een recente Pocket-lint Podcast.

Geschreven door Rik Henderson.