Peloton zal eindelijk beginnen met de verkoop van Peloton fietsen op Amazon

(Pocket-lint) - Peloton komt naar Amazon.

Het fitnessbedrijf, dat slimme hometrainers en andere fitnessapparatuur verkoopt, heeft de mogelijkheid om zijn producten te kopen lang beperkt tot zijn website en showrooms. Terwijl dat goed werkte voor Peloton tijdens de pandemie, toen mensen thuis vastzaten en op zoek waren naar een manier om fit te blijven, omdat ze gewoon naar Peloton's site konden gaan, afrekenen, en een fiets aan hun deur geleverd kregen. Maar het afgelopen jaar heeft Peloton te kampen gehad met dalende verkoopcijfers, waarschijnlijk omdat de potentiële klantenbasis weer zijn teruggekeerd naar het normale leven (lees: ze gaan terug naar de sportschool). Nu meldt CNBC dat Peloton gaat uitbreiden waar mensen haar producten kunnen kopen.

Peloton is van plan om een selectie van fitness apparatuur, kleding en merchandise te verkopen op Amazon in de VS. Alle fitness apparatuur besteld op Amazon zal ook gratis levering en montage, dat is wat het biedt kopers die afrekenen op de website van Peloton. "We willen het zo makkelijk mogelijk maken om een Peloton te krijgen", vertelde Peloton COO Kevin Cornils aan CNBC in een interview. Houd in gedachten Peloton biedt ook een fiets verhuur plan aan degenen die kopen op haar website.

Op Amazon, zult u in staat om te kopen de originele Bike, die de detailhandel voor $ 1.445. Peloton zal ook haar kracht product verkopen, de $295 Peloton Guide. Uitgesloten producten zijn onder andere de Bike+ en Tread loopband machine.

Eerder dit jaar meldde de Wall Street Journal dat Amazon in gesprek was met Peloton om Peloton mogelijk over te nemen. De fiets- en abonnementenverkoop van het bedrijf is niet meer zoals het ooit was, en het heeft onlangs 780 banen moeten schrappen. Het sloot ook winkellocaties, stopte met de productie van zijn eigen fietsen, verhoogde de prijzen van sommige producten, en verplaatste de logistiek van de laatste mijl naar een derde partij in plaats van het zelf te blijven doen.



