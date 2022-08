Peloton roeier komt voor het einde van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er staan een aantal grote veranderingen op stapel bij Peloton in een poging het bedrijf weer gezond te maken na een daling van de aandelen in het afgelopen jaar, en een van die veranderingen is de lancering van de Peloton roeier.

Het bedrijf heeft al bevestigd dat het werkt aan een roeier voor de Bike, Bike+ en Tread toestellen, maar tot nu toe heeft het niets gezegd over wanneer we de lancering zullen zien.

In een interview met Mark Gurman van Bloomberg zei Barry McCarthy, CEO van Peloton, dat hij "hoopte het voor de feestdagen te hebben", waarmee hij suggereerde dat het nog voor het einde van het jaar zal verschijnen.

McCarthy vertelde Gurman ook dat gebruikers wellicht een smartphone of tablet via Bluetooth kunnen koppelen aan een fiets of loopband van een derde partij en de inhoud van Peloton naar het scherm van de apparatuur kunnen streamen.

Op dit moment is het mogelijk om toegang te krijgen tot Peloton's content via de Peloton app, maar McCarthy zei dat het bedrijf een "freemium" model aan het onderzoeken was waarbij sommige app functies gratis beschikbaar zouden zijn, terwijl andere achter een paywall zouden zitten, ongeveer zoals Fitbit biedt met Fitbit Premium.

Tot slot vertelde McCarthy Gurman dat Peloton werkt aan een nieuw ontwerp van de fietsen, zodat klanten deze zelf kunnen monteren. In het huidige business model worden de fietsen geleverd in een Peloton busje met een Peloton ingenieur, die de Bike of Bike+ voor u monteert en u helpt met de installatie.

In het interview met Gurman zei McCarthy echter: "We zijn er al een tijdje mee bezig [het herontwerpen van de fiets], en het is een echt ding.

Hij voegde eraan toe: "We gaan door met het verlagen van de kosten van de hardware en we zullen het zo ontwerpen dat je het in elkaar kunt zetten, zodat we het via FedEx kunnen verzenden".

We zijn enthousiast om de Peloton roeier te zien en hoe het zich verhoudt tot Hydrow, en het hebben van de optie van Peloton inhoud op loopbanden en fietsen van derden is geweldig voor de eindgebruiker. Wat betreft de zelfmontage, laten we hopen dat het niet te moeilijk is.

Geschreven door Britta O'Boyle.