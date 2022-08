Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Peloton Studios zijn speciale ruimtes in Londen en New York die niet alleen Peloton leden en niet-leden de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan live Peloton lessen, maar ze fungeren ook als de uitzendstudio's voor het filmen van de content die je thuis op je Peloton fitness apparatuur ziet.

Dit is alles wat je moet weten over Peloton Studios in Londen en New York, hoe je een les kunt boeken en welke faciliteiten de twee ruimtes bieden.

Peloton

Peloton Studios London opent officieel voor de leden op 19 augustus 2022 en het is gelegen aan 11 Floral Street in Covent Garden, Londen.

De Peloton Studios London beslaat 30,000sqft en het begon met het uitzenden van live UK en Duitse lessen vanaf het einde van 2021. Er zijn drie zalen voor lessen, waaronder een Bike studio, Tread studio en een Flex studio voor kracht en cardio lessen. De Cycle studio kan 24 leden herbergen en de Tread studio kan 14 leden herbergen.

Er is ook een leden lounge voor Peloton leden om elkaar te ontmoeten en er is ook een juice bar. Pocket-lint is in de London Studios geweest en het is een mooie ruimte met veel natuurlijk licht en de faciliteiten zijn prachtig.

De kleedkamers zijn genderneutraal met vijf kleedhokjes, 19 doucheruimtes, gratis handdoeken, huidverzorgingsproducten van Malin en Goetz, Dyson haardrogers en sleutelloze combinator-kluisjes. Er zijn ook indoor fietsschoenen beschikbaar in verschillende maten van EU 36 tot EU 48.

Leden en niet-leden kunnen lessen volgen op vrijdag, zaterdag en zondag in de London Studio, terwijl maandag tot en met donderdag gereserveerd zijn voor het productieteam om lessen te produceren zonder live publiek.

Lessen kunnen tot 14 dagen van tevoren worden geboekt en u kunt het schema en de beschikbare lessen bekijken op de website van Peloton Studios. Je moet een PSL Experience Ticket gekocht hebben - wat £25 kost en 60 dagen geldig is - om een les te kunnen boeken.

Er zijn 18 instructeurs in de London Studios. Het gaat om Ben Alldis, Benny Adami, Bradley Rose, Charlotte Weidenbach, Cliff Dwenger, Erik Jager, Hannah Frankson, Jeffrey McEachern, Jermaine Johnson, Jon Hosking, Joslyn Thompson Rule, Leanne Hainsby, Marcel Maurer, Mayla Wedekind, Mila Lazar, Sam Yo, Susie Chan en Tobias Heinze.

Volg de onderstaande stappen om een les te boeken.

Ga naar https://studio.onepeloton.co.uk/london/schedule Tik op "Credits kopen" en koop een PSL Experience Ticket Tik vervolgens op "Vind een les" Selecteer "Londen Studio" Scroll door de beschikbare lessen. Als het beschikbaar is om te boeken, ziet u een "Boek" knop aan de rechterkant Tik op "Boeken Volg de rest van de instructies

Peloton

De nieuwe Peloton Studios New York is gelegen aan 370 10th Avenue, New York, NY 10001. Het is gelegen tussen 32nd en 33rd Street. Voor de verhuizing was de Peloton Studios New York gevestigd op 23rd Street in de wijk Chelsea. Het zal heropenen op 19 augustus 2022, net als de Londen Studio's.

Er zijn vier studio's binnen de 35.000sqft ruimte in de Peloton Studios New York, met een Cycle studio, Tread studio, Yoga studio en Strength studio. De Cycle studio kan 39 leden herbergen, de Tread studio kan 16 leden herbergen, de Yoga studio kan 7 leden herbergen en de Strength studio kan 6 leden herbergen.

Er is geen juice bar in de Peloton Studios New York zoals in Londen, met alleen grab and go food. Er is wel een grote kleedkamer, veel toiletten en kluisjes met ingebouwde sloten. Er is ook schoenverhuur en daar zijn geen kosten aan verbonden.

Net als bij de Peloton Studios London kunnen leden en niet-leden lessen boeken van vrijdag tot en met zondag. Maandagen tot en met donderdagen zijn voor de productie van lessen zonder live publiek.

Lessen kunnen tot zes weken van te voren geboekt worden in de New York locatie. Net als in Londen moet je een PSNY Experience Ticket - dat $35 kost en 60 dagen geldig is - hebben gekocht om een les te kunnen boeken.

Er zijn meer dan 35 instructeurs op de Peloton Studios New York locatie. Dit zijn onder andere Alex Toussaint, Ally Love, Cody Rigsby, Hannah Corbin, Jess King, Jess Sims, Kendall Toole, Marcel Dinkins, Olivia Amato, Robin Arzon, Ross Rayburn, Selena Samuela en Tunde Oyeneyin.

Om een les te boeken, volg de onderstaande stappen.

Ga naar https://studio.onepeloton.co.uk/new-york/schedule Tik op "Credits kopen" en koop een PSNY Experience Ticket Tik vervolgens op "Vind een les" Selecteer "New York Studio" Scroll door de beschikbare lessen. Als het beschikbaar is om te boeken, zie je een "Boek" knop aan de rechterkant Tik op "Boeken Volg de rest van de instructies

U dient een verklaring van afstand te ondertekenen wanneer u de Peloton Studios Londen of de Peloton Studios New York bezoekt.

Het is aan te raden 1 uur en 45 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn bij de Peloton Studios London of de Peloton Studios New York.

Geschreven door Britta O'Boyle.