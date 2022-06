Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Peloton heeft aangekondigd dat de London Studio - die in september 2021 in Covent Garden is geopend - vanaf de nazomer van 2022 open zal gaan voor leden.

De Peloton Studios Londen begon met het uitzenden van live Britse en Duitse inhoud vanaf het einde van vorig jaar, maar de 30.000sqft ruimte zal over een paar maanden open zijn voor de 7 miljoen leden van het bedrijf.

Wanneer het open gaat voor het publiek, zullen leden en niet-leden lessen kunnen volgen op vrijdag, zaterdag en zondag in de London Studio, terwijl maandag tot donderdag gereserveerd zullen zijn voor het productieteam om lessen te produceren zonder live publiek.

De Peloton Studios London biedt in totaal drie ruimtes voor lessen; een Fiets studio, Tread studio en een Flex studio voor kracht en cardio lessen. De Cycle studio kan 24 leden herbergen en de Tread studio kan 14 leden herbergen.

Er is ook een leden lounge voor Peloton leden om elkaar te ontmoeten en er is ook een juice bar.

De kleedkamers zijn gender neutraal met vijf kleedhokjes, 19 doucheruimtes, gratis handdoeken, Malin en Goetz huidverzorgingsproducten, Dyson haardrogers en sleutelloze combinator lockers. Er zijn ook indoor fietsschoenen beschikbaar in een reeks maten van EU 36 tot EU 48.

Peloton heeft nog niet precies gezegd wanneer de Studios London open zullen gaan voor leden, behalve "aan het eind van de zomer", maar we zullen u zeker op de hoogte houden. Voor nu kunt u door de galerij bovenaan dit artikel bladeren om te zien hoe de Peloton London Studio eruit ziet.

Geschreven door Britta O'Boyle.