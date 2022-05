Peloton bevestigt dat het werkt aan een roeimachine

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton heeft bevestigd dat het inderdaad werkt aan een roeimachine, waarmee het een einde maakt aan maandenlange geruchten dat het zich zou begeven op een nieuw terrein in de wereld van fitness machines.

De update kwam gedropt in Peloton's Homecoming dag voor 2022, een soort van jaarlijkse viering van zijn gemeenschap en een update van zijn plannen voor het komende jaar, en houdt de dingen vrij kort:

"We zijn G[rij]ing: De geruchten zijn waar - Peloton brengt haar best-in-class fitness ervaring naar de roeiwereld! Met een combinatie van cardio en kracht - Peloton is verheugd om deze total body workout toe te voegen aan haar krachtige arsenaal van content en haar connected fitness portfolio te laten groeien met nog meer opties voor boeiende en uitdagende workout ervaringen."

Dus, alles wat we echt weten voor nu is dat een roeier komt, maar we hebben geen informatie over een tijdlijn voor wanneer we zouden kunnen verwachten dat de machine beschikbaar komt.

Een andere grote vraag, zoals met alle Peloton's spullen, is hoeveel het zal gaan kosten. Gezien het feit dat de fiets een van de duurdere opties op de markt is, kunnen we ons voorstellen dat het helemaal niet goedkoop zal zijn.

We probeerden een andere slimme roeimachine, Hydrow, eind vorig jaar en waren zeker overtuigd van het potentieel van een slimme machine op dit gebied, ook al is het weer een enorm omvangrijk apparaat om een plek voor te vinden (veel groter dan een hometrainer).

Dat betekent dat er bestaande concurrentie is om Peloton's roeimachine mee te meten als we er meer informatie over krijgen, maar tot een meer gedetailleerde onthulling zullen we moeten wachten op meer details.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Chris Hall.